¡ÚÆ³Æþ»öÎã¸ø³«¡Û²Ö²¦³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ ❘ ¡ÖÂÐÏÃ¡×¤òÆü¾ï¤Ë½É¤é¤»¤ë¡£¼çÂÎÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë²Ö²¦¤¬Áª¤ó¤À¡Ö1on1Æ°²è¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÀî ³¾¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§9562¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëB-Connect³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ùËÜ Çî»Ë¡Ë¤Ï¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤è¤ë¡Ö1on1Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ÎÆ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»öÎã³µÍ×
»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2021Ç¯¤ÎOKR¡ÊObjectives and Key Results¡ËÆ³Æþ¤òµ¡¤Ë¡¢¼«È¯Åª¤ÊÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤ë²Ö²¦³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂÐÏÃ¤Î¼Á¡×¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¡Ö1on1Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÖÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢Â¿Ë»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ëÄ°¸å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¡¢¿ä¿ÊÃ´Åö¼ÔÍÍ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ÂÐÏÃ¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë ¡§¡Ö1on1¡×¤Î¼Â»Ü¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¼Ò°÷¤ÎÄ©Àï¤äÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÂÐÏÃ¤Î¼Á¡×¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
- Â¿Ë»¤Ç¸¦½¤»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ ¡§¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤¬Ë»¤·¤¯¡¢1»þ´Ö¤Î¥»¥ß¥Êー¤ä¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
- ¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Î¥¹¥¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§ ¡ÖÉô²¼¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë»Üºö¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ»öÎã¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.businesscoach.co.jp/case/kao.html
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢°ì¿Í¤Î¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥Á¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¡¢ÁÛ¤¤¡¢Ç½ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤ò»Ù±ç¤·¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡§9562¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºÙÀî ³¾
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1ÃúÌÜ7ÈÖ14¹æ µþºå¿À¸×¥ÎÌç¥Ó¥ë12³¬
ÀßÎ©¡§2005Ç¯4·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿Íºà³«È¯¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥³«È¯»Ù±ç
URL¡§https://www.businesscoach.co.jp/
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼çºÅ¡§B-Connect³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¼ÒÌ¾¡§B-Connect³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ùËÜ Çî»Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1ÃúÌÜ7ÈÖ14¹æ µþºå¿À¸×¥ÎÌç¥Ó¥ë12³¬
ÀßÎ©¡§2025Ç¯1·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¤ò¼´¤Ë¡¢À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡×¤òÂ¥¤¹¸¦½¤¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°»Ù±ç¡¦SaaS³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¡ÖÁÈ¿¥ÊÑ³×¡×»Ù±ç
URL¡§https://bconnect-businesscoach.co.jp/
TEL¡§03-3528-8022
