¡ÖÃª¤òÁª¤ÖÂÎ¸³¡×¤ò¡¢ÊÔ½¸¤¹¤ë¡£
Once³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ¹Ì°ìÏº¡¢·§ËÜÄ¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢·úÃÛ²È¡¦¹©Æ£Åí»Ò»á¡ÊMMA Inc.¡Ë¤¬Àß·×¤·¤¿¥â¥¸¥å¥éー¥·¥§¥ë¥Õ¡ÖONCE¡Ê¥ï¥ó¥¹¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÊë¤é¤·¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤â¶ñ¸½²½¡£33ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥·ー¥óÄó°Æ¡¢360¡ë¥Ó¥åー¡¢ARÇÛÃÖ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÊÔ½¸¥×¥í¥»¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Ãª¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¥µ¥¤¥º¤ä²Á³Ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈæ¤Ù¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ONCE¤Ïº£²ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Î¡ÖÃª¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¥·ー¥ó¡¢360¡ë¥Ó¥åー¡¢AR¡£
°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¹½Â¤¤È¡¢Êë¤é¤·¤Ø¤ÎÆëÀ÷¤ßÊý¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ONCE¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÃª¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¡¢ÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤ë¡¦³Î¤«¤á¤ë¡¦»î¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ONCE¤Î»×ÁÛ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþÁ°¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥·ー¥ó¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¸«¤ë¡¦³Î¤«¤á¤ë¡¦»î¤¹¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ONCE¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹ØÆþÂÎ¸³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ONCE¤Ï¡¢ÊÉºÝ¤Ë¸ÇÄê¤»¤º¡¢Êë¤é¤·¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÖ¤Êý¤äÌò³ä¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
É½¤âÎ¢¤â»È¤¨¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ´Ö¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢Î¾Â¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥ó¤òÁª¤Ó¡¢³ÑÅÙ¤ò³Î¤«¤á¡¢Éô²°¤Ç»î¤¹――3¤Ä¤ÎÂÎ¸³1.33¤ÎÊë¤é¤·¤È¡¢ÃëÌë¤ÎÉ½¾ð
À½ÉÊ¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢33¥·ー¥ó¤ÎÊë¤é¤·¤Î»È¤¤Êý¤ò¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î¾ÈÌÀ¤ÇÉ½¸½¡£´Ö»ÅÀÚ¤ê¡¢¿©´ïÃª¡¢¿²¼¼¡¢¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÛÃÖ¥¤¥áー¥¸¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤¦¥·ー¥ó¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÃª¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. »ëÅÀ¤ò²òÊü¤¹¤ë¡¢360¡ë¥Ó¥åー
Á´¥µ¥¤¥º¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é±ÜÍ÷²ÄÇ½¡£¹½Â¤¤ä±ü¹Ô¤¡¢Î¾ÌÌ»ÅÍÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¾ð¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤ò¡¢¤É¤¦ÊÔ½¸¤Ç¤¤ëÃª¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
3. ¶õ´Ö¤È¤ÎÁêÀ¤ò¡¢AR¤Ç»î¤¹
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ËONCE¤ò²¾ÇÛÃÖ¡£ ¥µ¥¤¥º´¶¤ä¶õ´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÃª¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÊë¤é¤·¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ONCE¤Ï¡¢·úÃÛ²È¡¦¹©Æ£Åí»Ò¡ÊMMA Inc.¡Ë¤¬Àß·×¤·¤¿Î¾ÌÌ¥·¥§¥ë¥Õ¤Ç¤¹¡£
ÊÉºÝ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÖ¤Êý¤äÌò³ä¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
É½¤ÈÎ¢¤òÊ¬¤±¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ´Ö¤ÎÃæ±û¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢Î¾Â¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¥â¥¸¥åー¥ë¡Ê¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡Ë¡§¹â¤µ80/146.5cm¡¢Éý30/45cm
¥«¥éー¡§ÌµÅÉÁõ¡¿¥â¥¹¥°¥ìー¡¿¥Ö¥ëー¥°¥ìー
²Á³Ê¡§\88,900～¡¢³ÈÄ¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§\76,600～
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Once³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊOnce Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©506-0055 ´ôÉì¸©¹â»³»Ô¾å²¬ËÜÄ®5-579
Åìµþ»öÌ³½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-12-18 Iceberg 2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÄÃæ¹Ì°ìÏº¡¢·§ËÜÄ¾¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
Once³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃª¤«¤é¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂÎ¸³Àß·×¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://once.life/
