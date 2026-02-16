¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖSTP¸¦½¤¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£»Ô¾ìÁªÄê¤«¤éº¹ÊÌ²½¤Þ¤Ç¤òÈ¾Æü¤Ç½¬ÆÀ¡§¼Ò°÷¸¦½¤¤Î¥ê¥¹¥¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¹¥¥ë¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¡ÖSTP¸¦½¤(https://www.recurrent.jp/listings/marketing-marketing-stp)¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢»Ô¾ì¤òºÙÊ¬²½¤·¡¢ÁÀ¤¦¤Ù¤¸ÜµÒ¤òÄê¤á¡¢¶¥¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¼Ò¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤òÈ¾Æü¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀ°Íý¤·¡¢¼«¼Ò¤¬¾¡¤Æ¤ë»Ô¾ì¤ò¸«½Ð¤¹¥¹¥¥ë¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÁÃÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
STP¸¦½¤¡Ú¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î´ðÁÃ¤òÈ¾Æü¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¡Û - ¼Ò°÷¸¦½¤¤Î¥ê¥¹¥¥ë
¡ÖSTP¸¦½¤¡×¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¸ÜµÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿°ìÎ§¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¸úÎ¨¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë³è¤¤ë»Ô¾ì¤òÆÃÄê¤·¡¢¶¥¹ç¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ëSTPÊ¬ÀÏ¤ò¼ÂÌ³¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤·¡¢ÏÀÍýÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÉÁ¤±¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÊ¬ÀÏ¤ÎÍ×ÅÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¼ÂÌ³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤ÆâÍÆ¤Î¾Ò²ð
¸¦½¤¥¿¥¤¥È¥ë
STP¸¦½¤(https://www.recurrent.jp/listings/marketing-marketing-stp)
¼õ¹ÖÂÐ¾Ý
¿·Æþ¼Ò°÷¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¡¢Ãæ·ø¼Ò°÷¡¢¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°½é³Ø¼Ô¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¤ËÉÕ¤¯¥¹¥¥ë¤äÌÜÅª
ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢STPÊ¬ÀÏ¤ÎÌÜÅª¤òÍý²ò¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÁªÄê¤«¤é¼«¼Ò¤Îº¹ÊÌ²½¤Þ¤Ç¤òÏÀÍýÅª¤ËÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê»Ô¾ìºÙÊ¬²½¤Ë¤è¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¸ÜµÒ¤ÎÆÃÄê¤ä¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤òÍÑ¤¤¤¿¼«¼Ò¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Î²Ä»ë²½¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥¥ë¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦½¤¤ÎÆÃÄ§
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëSTPÊ¬ÀÏ¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤¹¤ë
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëSTP¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤òÀ°Íý¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤¿ºÝ¤Î¼ºÇÔÎã¤«¤é¤â½ÅÍ×À¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
- Å¬ÀÚ¤Ê»Ô¾ìºÙÊ¬²½¤ò¹Ô¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸ÜµÒ¤òÆÃÄê¤¹¤ë
»Ô¾ì¤òºÙÊ¬²½¤¹¤ë¼´¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¡¢¼ý±×À¤È¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸ÜµÒ¤òÁªÄê¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«¼Ò¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÉÁ¤¯
¸ÜµÒ¤ÎÇ§¼±¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¶¥¹ç¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÛ£Ëæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÀ³Î¤Êº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ³¤½Ð¤¹ÊýË¡¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò°ìÉôÈ´¿è
1. STP¤È¤Ï²¿¤«
- STPÊ¬ÀÏ¤ÎÌÜÅª¤ÈÁ´ÂÎÁü¤ÎÍý²ò
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëSTP¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±
- ¿È¶á¤Ê´ë¶È¤ÎSTP»öÎã¾Ò²ð¡ÊBtoC¡¦BtoB¡Ë
2. ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°
- »Ô¾ì¤òºÙÊ¬²½¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¼´¤ÎÍý²ò
- ÎÉ¤¤¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¾ò·ï¡ÊÅþÃ£²ÄÇ½À¤äµ¬ÌÏ¤Î½½Ê¬À¤Ê¤É¡Ë
- ¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁªÄê¤Î»ëÅÀ¡Ê¼«¼Ò¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹À¡¢¼ý±×À¡Ë
3. ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥° ¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î´ðËÜ³µÇ°¤È¸ÜµÒ¤ÎÇ§¼±
- ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤ÎºîÀ®¤È³èÍÑÊýË¡
- ¤è¤¯¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¼ºÇÔÎã¤Î³ÎÇ§
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¹¥¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¸¦½¤¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦½¤(https://www.recurrent.jp/categories/marketing)¤ò´Þ¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦½¤¤¬ÎÁ¶â°ìÎ§¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¤Î½àÈ÷¤«¤é¶µºà¤ÎÍ¹Á÷¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¤Î±ß³ê¤Ê¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢2026Ç¯02·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£