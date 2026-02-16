eWeLL¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡ÖJPX¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µÞÀ®Ä¹100»Ø¿ô¡×¹½À®ÌÃÊÁ¤ËÁªÄê
ºßÂð°åÎÅ¤Î¼Á¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òDX¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒeWeLL¡Ê¥¤ー¥¦¥§¥ë¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5038¡¡ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJPXÁí¸¦¤¬¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¡¢2026Ç¯3·î9Æü¤è¤ê»»½Ð¡¦¸øÉ½¤ò³«»Ï¤¹¤ë¿·³ô²Á»Ø¿ô¡ÖJPX¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µÞÀ®Ä¹100»Ø¿ô¡ÊÎ¬¾Î¡§JPX Startup 100¡Ë¡×¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»Ø¿ô¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âÀ®Ä¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡×¤Î¤ß¤ò¸·Áª¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖJPX¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µÞÀ®Ä¹100»Ø¿ô¡×¤Î³µÍ×¤ÈÁªÄê´ð½à
¡ÖJPX¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µÞÀ®Ä¹100»Ø¿ô¡×¤Ï¡¢¹â¤¤À®Ä¹À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¶½´ë¶È¤Î²Ä»ë²½¤òÄÌ¤¸¡¢À®Ä¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢Åê»ñ³ÈÂç¤Î¹¥½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÄêÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìÊÑ¹¹¤«¤é5Ç¯°ÊÆâ¤Î´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¶½´ë¶È·²¤Ç¤¹¡£ËÜ»Ø¿ô¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»þ²ÁÁí³Û¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¡ÎÁ°´üÈæ20¡ó°Ê¾å¡Ï¤Þ¤¿¤Ï»þ²ÁÁí³ÛÀ®Ä¹Î¨¡Î1Ç¯¤Þ¤¿¤ÏÈ¾Ç¯Á°ÈæÇÜÁý¡Ï¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é´ë¶È¤Î¡ÖÀ®Ä¹ÎÏ¡×¤¬¸·³Ê¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹â¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤Ç»þ²ÁÁí³Û¤¬¹â¤¤100¼Ò¤Î¤ß¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁªÄê¤ÎÇØ·Ê¤È°ÕµÁ¡§¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©
º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾å¾ì¸å¤âÀ®Ä¹¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ôー¥É¤Ç»ö¶È³ÈÂç¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡ÖºßÂð°åÎÅ¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢eWeLL¤Ï¡ÖºßÂð°åÎÅ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ë¬Ìä´Ç¸îÀìÍÑÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡ÖiBow¡Ê¥¢¥¤¥Ü¥¦¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤Ï¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¶ÈÌ³¤Îºß¤êÊý¤òÅ¾´¹¤·¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ç¸î»Õ¤¬ÎÅÍÜ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö´Ç¸î¤Î¼Á¸þ¾å¡×¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÎÅÍÜ¼Ô¤Î¡ÖQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¸þ¾å¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤È¼Ò²ñÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¡Ö¥Ýー¥¿ー¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âeWeLL¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¤Ù¤¯¡¢¸øÀµ¤«¤ÄÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Çー¥¿¤ÎÎÏ¤ÇºßÂð°åÎÅ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Î°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò´ØÏ¢¡Ó
¡Ú¼ø¾Þ¼°¥ì¥Ýー¥È¡Û¥Ýー¥¿ー¾Þ¼õ¾ÞeWeLL¼ÒÄ¹¡¦ÃæÌî¤¬¶¥ÁèÎÏ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¤ËÅÐÃÅ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000026391.html)
¢£eWeLL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ò¤È¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢DX¤ÇºßÂð°åÎÅ¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È´µ¼ÔQOL¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î¸þ¤±ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡ÖiBow¡×¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅ¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·ÉÂ±¡¤ÎÂà±¡»Ù±ç¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¡×Åù¤òÅ¸³«¤·¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç6Ëü3Àé¿Í°Ê¾å¤Î´Ç¸î»ÕÅù(¢¨1)¤Î¶ÈÌ³¤ÇÆü¡¹ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢±ä¤Ù92Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎºßÂð´µ¼Ô(¢¨2)¤ÎÎÅÍÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒeWeLL
¾å¾ì»Ô¾ì ¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5038¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÌî ¹ä¿Í¡Ê¥Ê¥«¥Î ¥Î¥ê¥È¡Ë
ËÜ¼Ò ¡¡¡¡¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®4-1-3 Âçºå¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë13F
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§2012Ç¯6·î11Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ºßÂð°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç»ö¶È¡ÊË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¸þ¤±SaaS·¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÊÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖiBow¡×¡ËÅù¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¡¢¿ÇÎÅÊó½·ÀÁµá¶ÈÌ³¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡ÖiBow »öÌ³´ÉÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¡Ë
URL¡§eWeLL¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://ewell.co.jp
¡¡¡¡¡¡eWeLL¡¡IR¾ðÊó¡¡ https://ewell.co.jp/ir
¡¡¡¡¡¡iBow¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ https://ewellibow.jp
¡¡¡¡¡¡¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¸ø¼° https://carelogood.jp
¼õ¾ÞÎò¡§
2021Ç¯¡ØÂè16²ó¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·»ö¶ÈÁÏ½ÐÂç¾Þ ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ù
2022Ç¯¡ØÂè21²óJapan Venture Awards Ãæ¾®µ¡¹½Íý»öÄ¹¾Þ¡Ù
2023Ç¯¡ØEY¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2023 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù
2024Ç¯¡ØKANSAI DX AWARD 2024 ¶áµ¦Áí¹çÄÌ¿®¶ÉÄ¹¾Þ(ÁíÌ³¾Ê)¡Ù
2025Ç¯¡Ø·ÐºÑ»º¶È¾Ê DX¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 Í¥ÎÉ»öÎã¾Þ¡Ù
Æ±Ç¯¡¡ ¡Ø´Ç¸îDX¥¢¥ïー¥É2025 home nursing¾Þ¡Ù
Æ±Ç¯¡¡ ¡Ø¥Ýー¥¿ー¾Þ 2025¡Ù
¢¨1¡¡2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëiBow¾å¤Ç²ÔÆ¯Ãæ¿¦°÷¤Î´Ç¸î»Õ¡¢½Ú´Ç¸î»Õ¡¢ÀìÌç´Ç¸î»Õ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¢´Ç¸î½õ¼êÅù¤ÎÁí¿ô¡£
¢¨2¡¡2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿iBow¾å¤ÎË¬Ìä´Ç¸î»Ø¼¨½ñ¤Î±ä¤ÙÂÐ¾Ý´µ¼Ô¿ô¡£