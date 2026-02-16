Êä½õ¶âºÇÂç2,500Ëü±ß!ÇòÇÏ»³Ï¼¾®Ã«Â¼¤Ç¤Ï¡¢Â¼Æâ¤ËÄÂÂß½»Âð¤ò·úÀß¤µ¤ì¤ëÊý¤ËÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Ã«Â¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯°Ü½»¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¶¡µëÉÔÂ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤Ï¡¢¾®Ã«Â¼¡¦ÇòÇÏÂ¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ñ¸÷¡¦¥¹¥ー¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÉÇñ¶È¡¢°û¿©¶È¡¢´Ñ¸÷´ØÏ¢¤ÇÂ¼³°¤«¤é¤ÎÆ¯¤¼ê¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¯Êý¤Î½»¤Þ¤¤¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ü½»´õË¾¼Ô¤«¤é¤Î½»Âð³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Â¼±Ä½»Âð¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ËýÀÅª¤ËËþ¼¼¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²ÈÅù¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º°Ü½»Àè¤ò¶áÎÙ»ÔÄ®Â¼¤Ë·è¤á¤ë¥±ー¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¼¤Ç¤Ï¤³¤Î½»Âð¶¡µëÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤òµÞÌ³¤È¤È¤é¤¨¡¢£±.¶õ¤²È¡¦¶õ¤ÃÏ¤ÎÍø³èÍÑ¡¦Î®Æ°²½¡¢£².Â¼±Ä½»Âð¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢£³.Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÄÂÂß½»Âð·úÀß¤Î¿ä¿Ê¤Î3ËÜÃì¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¤Ç¤Ï¡Ø£³.Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÄÂÂß½»Âð·úÀß¤Î¿ä¿Ê¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ø¾®Ã«Â¼Ì±´ÖÄÂÂß½»Âð·úÃÛÊä½õ¶â¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤ÎÊä½õ¶â¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾®Ã«Â¼¤ËÄÂÂß½»Âð¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊä½õ³Û
¡¡½»ÂðÀìÍÑÌÌÀÑ¡ß80,000±ß¡Ê¾å¸Â2,500Ëü±ß¡Ë
¡üÊä½õÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¡¦¾®Ã«Â¼Æâ¤ËÄÂÂß½»Âð¤ò·úÀß¤¹¤ë¸Ä¿ÍµÚ¤ÓË¡¿Í
¡¡¡¦¿½ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙÊ¬¤ÎÁÅÀÇ¸ø²Ý¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ô
¡¡¡¦¸Ä¿Í¤Î½»Âð·úÀß¼Ô¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö³º¸Ä¿ÍµÚ¤Ó£²¿ÆÅù°ÌÆâ¤Î¿ÆÂ²¤òÆþµï¤µ¤»¤Ê¤¤¼Ô
¡¡¡¦Ë¡¿Í¤Î½»Âð·úÀß¼Ô¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö³ºË¡¿Í¤ÎÌò°÷ÅùµÚ¤Ó¤½¤Î£²¿ÆÅù°ÌÆâ¤Î¿ÆÂ²¤òÆþµï¤µ¤»¤Ê¤¤¼Ô
¡¡¡¦¾®Ã«Â¼Ë½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã¤Ëµ¬Äê¤¹¤ëË½ÎÏÃÄËô¤ÏË½ÎÏÃÄ°÷¼ã¤·¤¯¤ÏË½ÎÏÃÄ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È
¡¡¡¦½¡¶µË¡¿ÍË¡Âè£²¾ò¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë½¡¶µË¡¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È
¡¡¡¦ÇË²õ³èÆ°ËÉ»ßË¡Âè£´¾ò¤Ëµ¬Äê¤¹¤ëË½ÎÏ¼çµÁÅªÇË²õ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎÅù¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ô
¡üÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÄÂÂß½»Âð
¡¡¡¦³Æ¸Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Ä¿ÍËô¤ÏË¡¿Í¤È¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤êÆþµï¤µ¤ì¤ë½»Âð¤È¤·¤Æ·úÃÛ´ð½àË¡¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë°ì¸Í·ú¤Æ¤Î½»Âð¡¢Ä¹²°µÚ¤Ó¶¦Æ±½»Âð¤Ç¤¢¤ë
¡¡¡¦£±¸Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÀìÍÑÉôÊ¬¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬25Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î
¡¡¡¦³Æ¸Í¤ËÀìÍÑ¤Î¸¼´Ø¡¢¥È¥¤¥ì¡¢Íá¼¼µÚ¤ÓÂæ½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¡¡¡¦£±¸Í¤Ë¤Ä¤¡¢£±À¤ÂÓ¤¬Æþµï¤¹¤ë¤â¤Î
¡¡¡¦ÉßÃÏÆâ¤Ë½»¸Í£±¸Í¤¢¤¿¤ê£±Âæ°Ê¾å¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¡¡¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°²¾Àß·úÃÛÊªÅù¤Î´Ê°×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î
¡¡¡¦¿·ÃÛ¡ÊÃæ¸Å»ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï½ü¤¯¡£¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î
¡¡¡¦¸ø¶¦²¼¿åÆ»Ëô¤Ï¹çÊ»¾ô²½Áå¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¡¡¡¦·úÃÛ´ð½à´Ø·¸Ë¡Îá¤Î´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤â¤Î
¡üÊä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ
¡¡·úÃÛ°ì¼°¹©»öµÚ¤Ó³°¹½¹©»ö¤ËÍ×¤¹¤ë·ÐÈñ
¡ü·úÃÛ¤ò¤´¸¡Æ¤¤ÎÊý¤Ï
¡¡¾åµ¤ÏÊä½õ¶â¸òÉÕÍ×¹Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¼¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãå¹©Á°¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹Ìî¸©¾®Ã«Â¼(https://www.vill.otari.nagano.jp/www/menu.html)¡Ê¤ª¤¿¤ê¤à¤é¡Ë
¾®Ã«Â¼¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ÎºÇËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¿·³ã¸©¤È¶¤òÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾¤Ë¤ÏËÌ¥¢¥ë¥×¥¹ÇòÇÏÏ¢Êö¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢Åì¤ÏÆüËÜÉ´Ì¾»³¤Î±«¾þ»³(https://www.otari-amakazari.com/)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾®Ã«»³ÃÏ¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢Ãæ±û¤ò´ÓÎ®¤¹¤ëÉ±Àî¤¬·ÌÃ«¤òºî¤êÆüËÜ³¤¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÉô»³³Ù¹ñÎ©¸ø±à¡¢Ì¯¹â¸Í±£¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÆó¤Ä¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤ËÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»³³Ù¤ä·ÌÃ«¤¬ÍºÂç¤Ê¼«Á³·Ê´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¼Æâ¤Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¾®Ã«²¹Àô¤ò¤Ï¤¸¤á11¤Î²¹Àô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åßµ¨´Ö¤Ë¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹»³Ï¼¤Ë¤ÏÄÎÃÓ¹â¸¶¥¹¥ー¾ì(https://www.tsugaike.gr.jp/)¡¢ÇòÇÏ¾è°È²¹Àô¥¹¥ー¾ì(https://www.hakunori.com/)¡¢ÇòÇÏ¥³¥ë¥Á¥Ê¥¹¥ー¾ì(https://www.hgp.co.jp/cortina/ski/)¤¬¹¤¬¤ê¡¢Á´¹ñµÚ¤Ó³¤³°¤«¤é¤Î¥¹¥ー¥äー¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ´ü¤ÏÇòÇÏÏ¢Êö¤ÎÇòÇÏÂçÃÓ¤äÉ÷¿áÂçÃÓ¡¢Ì¯¹â¸Í±£Ï¢»³¤Î±«¾þ»³¤Ø¤ÎÅÐ»³µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤ä²¹Àô¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¤¬Â¼¤Î¼ç»º¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¾®Ã«Â¼¤ÏÆüËÜ³¤ÃÏÊý¤È¿®½£ÆâÎ¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Àé¹ñ³¹Æ»¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¾¾ËÜÈÍ¤ÎÀé¹ñÈÖ½ê¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤é¤Ï±ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤»ºÊª¤¬±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¼Æâ¤Ë¤Ïµì³¹Æ»¤ÎÆ»À×¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î3Æü¤Ë¤Ï±ý»þ¤ò¼Å¤ó¤Ç³¹Æ»¤òÊâ¤¯¡Ö±ö¤ÎÆ»º×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾®Ã«Â¼Ìò¾ìÁíÌ³²Ý´ë²èºâÀ¯·¸
ÅÅÏÃ¡§0261-82-2038
E-mail¡§kikakuzaisei@vill.otari.lg.jp
HP¡§https://www.vill.otari.nagano.jp/www/menu.html