¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÕ²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀïÎ¬Åªµ¬Î§¡Ê¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¡Ë
°Õ»×·èÄêÆÃ²½·¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬¸½Âå¤Î»ö¶È·×²è¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È³¦Êó¹ð½ñ¤À¤±¤ÇÀïÎ¬·×²è¤Ë½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¶¥¹ç½ç°Ì¤Ï¡¢³ÈÄ¥¡¢Åê»ñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÆ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤ÊÊý¸þÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ä¶¤Ï¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢µ¬À©¤ÎÊÑÆ°À¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¼ûÍ×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡¢¶¡µëÌÖ¤ÎÁê¸ß°ÍÂ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ÏÇØ·Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¬¡¢³Î¿®¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢Êä½õÅª¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ËÅª¤ÊÀïÎ¬µ¬Î§¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Äê·¿»Ô¾ìÊó¹ð½ñ¤ÏÉý¹¤¤ÂÐ¾Ý¸þ¤±¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿½¸Ìó¥È¥ì¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¯¥í¥ì¥Ù¥ëÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£Êý¸þÀ¤ÎÇÄ°®¤Ë¤ÏÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¸ÇÍ¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§
¡¦ÆÃÄê¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»²Æþ»þ´ü¤Ëµ¬À©¤ÎºÙÉô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«
¡¦Åö¼Ò¤ÎÆÃÄêÀ½ÉÊ¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¸ÜµÒÁØ¤¬ºÇ¤â²Á³Ê´¶±þÅÙ¤¬¹â¤¤¤«
¡¦Æó¼¡ÁØ¶¡µë¶È¼Ô¤Îº®Íð¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤«
¡¦Åö¼Ò¤ÎºÆ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜ¶¥¹ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«
¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤¿Ä´ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£±¿ÍÑµòÅÀ¡¢»ñËÜ¹½Â¤¡¢¶¥Áè»ÑÀª¡¢ÁÈ¿¥Ç½ÎÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿Ä´ºº¤Ï¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤¬Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¡×¤Ø¤È¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¡£
¾ðÊó¼ý½¸¤«¤é°Õ»×·èÄê¹½ÃÛ¤Ø
°ìÈÌÄ´ºº¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿Ä´ºº¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê°ã¤¤¤Î°ì¤Ä¤ÏÌÜÅª¤Ë¤¢¤ë¡£¹ÈÏÄ´ºº¤Ï¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿Ä´ºº¤Ï°Õ»×·èÄê¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ô¾ì»²ÆþÄ´ºº¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼ûÍ×µ¬ÌÏÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼ûÍ×¥¢¥¯¥»¥¹À¡¢Î®ÄÌ¹½Â¤¡¢µ¬À©¥ê¥¹¥¯¡¢»ñËÜÍ×·ï¡¢¶¥ÁèËÉ¸æÎÏ¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡£À®²Ì¤Ï¥Çー¥¿Í×Ìó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Õ»×·èÄêÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢²Á³ÊÄ´ºº¤ÏÊ¿¶Ñ²Á³Ê»ØÉ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÃÎ³Ð²ÁÃÍ¡¢ÀÚÂØ¥³¥¹¥È¡¢¹ØÇã¸¢¸Â¹½Â¤¡¢¶¥ÁèÂåÂØ¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²Á³ÊÀßÄê¤Ï¿ôÃÍ·×»»¤«¤éÀïÎ¬Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°È½ÃÇ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬ºÇÂç¸ú²Ì¤òÀ¸¤àÎÎ°è
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿Ä´ºº¤Ï¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬½ÅÂç¤ÊºâÌ³±Æ¶Á¤òÈ¼¤¦ÎÎ°è¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì»²Æþ¤ª¤è¤Ó³ÈÄ¥
¿·¤·¤¤ÃÏ°è¤Þ¤¿¤ÏÊ¬Ìî¤Ø¤Î»²Æþ¤Ë¤Ï¡¢¼ûÍ×¹½Â¤¡¢À¯ºöÀ°¹çÀ¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¥³¥¹¥È¡¢ÃÏ°è¶¥Áè¶¯ÅÙ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÍý²ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£²è°ìÅª¤Ê»Ô¾ì³µÍ×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÄ´Ã£´·¹Ô¤äÎ®ÄÌÊ¬ÃÇ¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¶¥¹çÉ¾²Á
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶¥¹çÄÉÀ×¤Ï¡¢¸øÉ½¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀïÎ¬¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Äó·È³èÆ°¡¢¶¡µë·ÀÌó¡¢²Á³ÊÊÑ²½¡¢À½ÉÊ·×²è¤ÎÃû¸õ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢ÀÅÅª¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢É½¤è¤ê¤â¸ú²ÌÅª¤ËËÉ¸æÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó¹¶·âÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¶¡µëÌÖ¤ª¤è¤ÓÄó·ÈÀèÉ¾²Á
Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¶¡µëÌÖ¤Ç¤Ï¡¢¶¡µë¶È¼Ô¥ê¥¹¥¯¤Ï·ÀÌó¾ò·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£À¸»ºÇ½ÎÏ½¸Ãæ¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢ÊªÎ®¶¯¿ÙÀ¤¬±¿ÍÑ·ÑÂ³À¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î°ÍÂ¸´Ø·¸¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Ïº®Íð¤Ë»öÁ°ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
¸ÜµÒÍý²ò¤ª¤è¤ÓºÎÍÑÍ×°ø
¸ÜµÒ¤¬¤Ê¤¼í´í°¤·¡¢ÃÙ±ä¤·¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£Ä´ºº¡¢ÌÌÃÌ¡¢¹½Â¤²½¶¨µÄ¤Ï¡¢½¸Ìó¿Í¸ýÅý·×¥Çー¥¿¤Ç¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤ÄêÀ¤ª¤è¤ÓÄêÎÌÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¹çÊ»¤ª¤è¤ÓÇã¼ý
Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¡¢±¿ÍÑ¸½¼Â¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¼ÂÂÖ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥·¥Ê¥ê¥ªÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿Ä´ºº¤Ï¡¢¸ø³«¾ðÊó¤è¤ê¤â¹âÀºÅÙ¤ÇÂÐ¾ÝÅ¬¹çÀ¡¢Åý¹ç²ÄÇ½À¡¢²¼Î®¼ý±×¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¼êË¡Åª¿¼ÅÙ
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿Ä´ºº¤ÏÄÌ¾ï¡¢Æó¼¡¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤È°ì¼¡¾ðÊó¼ý½¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£Æó¼¡Ä´ºº¤Ï¹½Â¤ÅªÇØ·Ê¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£ÌÌÃÌ¤äÄ´ºº¤Ê¤É¤Î°ì¼¡¾ðÊó¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÆÃÀ¤ª¤è¤Ó¾Íè´üÂÔ¤òÂª¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼êË¡¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢·ëÏÀ¤Ï»Ô¾ì¹½Â¤¤È´Ø·¸¼Ô»ëÅÀ¤ÎÁÐÊý¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á°Äó¾ò·ï¤ª¤è¤ÓÀ©Ìó¾ò·ï¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Ï¿®ÍêÀ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼º£¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
»Ô¾ì¤Ï¤è¤êÀìÌç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¬À©ÏÈÁÈ¤ß¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÀïÎ¬È½ÃÇ¤Î¸í¤ê¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê¥³¥¹¥È¤òÈ¼¤¦¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿Ä´ºº¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¡£²¾Äê¤òÂÎ·ÏÅª¸¡¾Ú¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢Ê¬ÀÏ¤òÆÃÄê¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£
»º¶È¤¬Æ±»þ¤ËÊ¬ÃÇ²½¤È¹ñºÝ²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢°Õ»×·èÄêÆÃ²½·¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ï¡¢Å¬±þ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê¬¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿»Ô¾ìÄ´ºº¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆÃÃíÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´ØÏ¢À¤ÈÀºÅÙ¤ò¤â¤Ã¤ÆÊ£»¨À¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¬Î§¤¢¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£
