¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¸·³Ê²½¤¹¤ë´Ä¶µ¬À©¤¬¸£°ú¤¹¤ë¡§·¡ºïËÉÊ®´ïÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥àÀ¤³¦»Ô¾ì¤Î¿Ê²½¤ÈÀïÎ¬Åªµ¡²ñ 2026-2032Ç¯
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340950/images/bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹·¡ºï¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×°ÂÁ´ÁõÃÖ¤Î°ì¤Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö·¡ºïËÉÊ®´ïÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ìý°æ¤ÎË½Ê®ËÉ»ß¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î°ÂÁ´Í×·ï¤òÃ´¤¦BOPÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¡¢¶¥Áè¹½Â¤¡¢ÃÏ°èÊÌ¼ûÍ×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÁõÃÖ¥áー¥«ー¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ë¶È¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÀïÎ¬ÅªÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¡¢2010Ç¯¤Î¥Ç¥£ー¥×¥¦¥©ー¥¿ー¡¦¥Û¥é¥¤¥º¥ó»ö¸Î°Ê¹ß¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¸·³Ê²½¤·¤¿³¤ÍÎ·¡ºï¤Î°ÂÁ´¡¦´Ä¶µ¬À©¤Ï¡¢BOPÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¹¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Ã±¤Ëµ¬À©½àµò¤òÄ¶¤¨¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òºÇ¾®²½¤·¡¢±ó³ÖÃÏ¡¦²á¹ó´Ä¶²¼¤Ç¤â100%¤Î¿®ÍêÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»º¶È¤Î¡Ö°ÂÁ´¤È¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¡× ¤È¤¤¤¦³Ë¿´Åª²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»Ô¾ì¤ÎÊÑÁ«¡¢¼çÍ×µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹Í½Â¬¤ò¡¢ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤È¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1248819/drilling-bop-control-system
À½ÉÊÄêµÁ¤Èµ»½ÑÅª¿Ê²½¡§½¾Íè·¿¤«¤é¼¡À¤Âå¡Ö´°Á´ÅÅÆ°²½¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô
·¡ºïËÉÊ®´ïÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ìý°æ¤«¤é¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Î®ÂÎÊ®½Ð¡ÊË½Ê®¡Ë¤òËÉ»ß¤¹¤ëºÇ½ªËÉ¸îÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ëËÉÊ®´ï¤ò¡¢³Î¼Â¤«¤Ä¿×Â®¤ËºîÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿À·Ð·ÏÅý¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÌý°µ¼°À©¸æ¡Ê±Õ°µ¼°¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿®ÍêÀ¤È±þÅúÂ®ÅÙ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤¿ÅÅ±ÕÊ£¹ç¼°À©¸æ¤¬¿¼³¤·¡ºï¤ÎÉ¸½à¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥É¥é¥¦¥ê¥Ã¥¯Î®ÂÎ¤Î´Ä¶¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ÈÀ©¸æÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë´°Á´ÅÅÆ°¼°BOPÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¶¥Áè¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃ¤ËËÌ¶Ë·÷¤äÄ¶¿¼³¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ë¸Â´Ä¶¤Ç¤Î·¡ºï¤ä¡¢Ä¹´ü·¸Î±·¿FPSO¡ÊÉâÂÎ¼°À¸»º¡¦ÃùÂ¢¡¦ÀÑ½ÐÀßÈ÷¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¡§²ÉÀêÅª¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÄ©Àï¼Ô
»Ô¾ì¤Ï¡¢Schlumberger¡¢National Oilwell Varco¡¢Baker Hughes¡¢Halliburton¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÀÐÌý»ñËÜ·Ï¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê²ÉÀê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢BOPËÜÂÎ¤«¤éÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö°ì³ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¹â¤¤»²Æþ¾ãÊÉ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤ÎÄ©Àï¼Ô¡ÊShanghai SK Petroleum¡¢Yantai JerehÅù¡Ë¤¬¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ÈµÞÂ®¤Êµ»½Ñ½¬ÆÀÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÎ¦¾å·¡ºï»Ô¾ì¤äÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÃå¼Â¤Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤Î¼´¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¿®ÍêÀ¤È²Á³Ê¤«¤é¡¢Í½ÃÎÊÝÁ´¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤ÎÅý¹ç¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ¡§ÍÑÅÓ¡¦À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÎÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡§
¥¢¥Ë¥å¥éーBOPÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Â¤Î·¡ºï¥Ñ¥¤¥×¤ä¥±ー¥·¥ó¥°¥Ñ¥¤¥×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Ê£»¨¤Ê¥·ー¥ëµ¡¹½¤Î³Î¼Â¤ÊºîÆ°¤¬µ»½ÑÅªÍ×·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¥é¥àBOPÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡§¹â¤¤ÊÄº¿ÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëºÇ½ªÅª¤Ê¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤òÃ´Åö¡£ÆÃ¤ËÄ¶¹â°µ´Ä¶¡ÊHPHT¡Ë¸þ¤±¤ÎÂç·¿¥é¥à¤ò¹âÂ®¡¦¹âÀºÅÙ¤Ç¶îÆ°¤¹¤ëÀ©¸æµ»½Ñ¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£
