À½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡§2032Ç¯¤Ë¤Ï8535É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹
2026Ç¯2·î4Æü¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾åµ¬ÌÏ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤òÌÖÍåÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÊÌ¡¦¹ñÊÌ¤Î»Ô¾ì¹½Â¤¤Ë²Ã¤¨¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²áµî¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤ä»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢»²Æþ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Æ°¸þ¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄêÀÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.À½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï
À½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Àß·×¥Çー¥¿¡¢»ÅÍÍ¾ðÊó¡¢¥ì¥Ó¥åーÍúÎò¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¶¦Í¤·¡¢Ê£¿ôµòÅÀ¡¦Â¿ÉôÌç´Ö¤Î¶¨Æ¯Àß·×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£CAD¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¡¢¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡¢¸¢¸Â´ÉÍý¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢Àß·×ÊÑ¹¹¤Î²Ä»ë²½¤È°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£À½Â¤¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ä³«È¯´ü´ÖÃ»½Ì¤ÎÍ×µá¤òÇØ·Ê¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢Àß·×ÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¼êÌá¤êºï¸º¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2.À½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹Î¨
À½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÌó3026É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï3467É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë16.2%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤ÏÌó8535É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.À½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ
À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Î»Ô¾ì¹½Â¤¡§Collaborative Cloud Service Based On Design Tools¡¢ Collaborative Cloud Service Based On Project Management¡¢ Others
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤´¤È¤Ë¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÇä¾å¿ä°Ü¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÆÃÀ¤äÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¥Áè´Ä¶¤äµ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊÃíÌÜÊ¬Ìî¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ì¥Ëー¥º¤È³ÈÂç·¹¸þ¡§Individual¡¢ Enterprise¡¢ Others
³ÆÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢»Ô¾ì¿»Æ©Î¨¡¢À®Ä¹À¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÊÌ¡¦¶ÈÌ³ÊÌ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½À¤ä³èÍÑÈÏ°Ï¤òÌÀ¼¨¤·¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡§Autodesk¡¢ Figma¡¢ Onshape¡¢ Adobe¡¢ SolidWorks¡¢ Sketch¡¢ PTC¡¢ Onshape¡¢ Propel Software¡¢ Zyxel¡¢ OpenBOM¡¢ Kenesto¡¢ Sunglass¡¢ Campfire¡¢ Solid Edge
¼çÍ×»²Æþ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼Ò¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤äº£¸å¤Î»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È»Ô¾ì´Ä¶¡§ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊÀß·×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¡¢µ¬À©Æ°¸þ¡¢»º¶È¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡²ñ¤È¥ê¥¹¥¯¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²áµî¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤ä»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢»²Æþ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Æ°¸þ¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄêÀÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
