¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê½Ä·¿¡¢²£·¿¡¢È¢·¿¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯2·î16Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄêÎÌÊ¬ÀÏ¤ÈÄêÀÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÊñ³çÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¿å»ºÀ¸Êª¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¿å²¹¤òÀºÌ©¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê»ô°é´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÃæ³ËÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï´Ä¶¤«¤éÇ®¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊüÇ®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿åÁå¤äÃÓ¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¡¢ÀßÄêÈÏ°ÏÆâ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£µûÎà¤Ê¤É¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢À¸»ºÎÌ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£ÍÜ¿£ÂÐ¾Ý¤ä»ô°éÊý¼°¤Ë±þ¤¸¤Æ²¹ÅÙÀßÄê¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¡¢µ¨ÀáÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿å²¹À©¸æ¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
À¤³¦¤ÎÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó67²¯400ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹â¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó109²¯4000ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï7.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÜ¿£À¸»º¤Î³ÈÂç¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢°ÂÄêÀ¸»º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÁý²Ã¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤äÀ¯ºöÂÐ±þ¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤ä¶¡µëÌÖ¤Î¶¯¿ÙÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÅÀ¤âÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ¤ÎÌò³ä¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì
ÍÜ¿£¤Ç¤Ï¡¢¿å²¹¤¬À®Ä¹Â®ÅÙ¡¢»ôÎÁ¸úÎ¨¡¢¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀºÌ©¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬¼ý±×À¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀßÈ÷¤Ï¡¢µ¨Àá¤ä³°µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤²°³°ÍÜ¿£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÜÀßÆâ¤Î½¸ÌóÅª¤Ê»ô°é¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿À¸»º¤ÎÊ¿½à²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¿å²¹¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÇÀ¸°é¥à¥é¤òÍÞ¤¨¡¢½Ð²Ù·×²è¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤êºî¶ÈÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢±¿ÍÑ¤ÎÉ¸½à²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢½é´üÆ³ÆþÈñÍÑ¤äÀßÃÖ¾ò·ï¡¢ÊÝ¼éÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬Æ³Æþ»þ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì´Ä¶¤È¼ûÍ×Æ°¸þ
À¤³¦Åª¤Ë¿å»ºÊª¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÍÜ¿£¤Ï¶¡µë°ÂÄê²½¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¿å²¹ÊÑÆ°¤ÎÁýÂç¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê²¹ÅÙÀ©¸æÀßÈ÷¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È±¿Å¾¥³¥¹¥ÈÍÞÀ©¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢Ç®¸úÎ¨¤Î¹â¤¤Êý¼°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¿åÍÜ¿£¤Ç¤Ï³°Éô´Ä¶ÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢Ã¸¿åÍÜ¿£¤Ç¤ÏÀ®Ä¹´ÉÍý¤ÎºÇÅ¬²½¤¬Æ³ÆþÆ°µ¡¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£»º¶ÈÅª¤Ê½¸ÌóÍÜ¿£¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³±¿Å¾¤Î°ÂÄêÀ¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬ÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶È
ËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ebara Corporation¡¢Mammoth¡¢FEDDERS¡¢Qingdao KC Blue New Energy¡¢Shandong St.claier¡¢Guangdong AQUA¡¢Dezhou Yatai Group¡¢Jiangsu HALIDOM¡¢Shandong ZKNKT¡¢Shandong FUERDA ¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ï¡¢±¿Å¾¸úÎ¨¡¢ÂÑ¿©À¡¢ÀßÃÖ½ÀÆðÀ¡¢ÊÝ¼éÀ¡¢À©¸æµ¡Ç½¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¶¥Áè¼´¤È¤·¤Æ»Ô¾ìÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È³µÍ×¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¿å½à¡¢Íø±×Î¨¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢ºÇ¶á¤Î»ö¶ÈÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Î»Ô¾ìÀêÍ¾õ¶·¤Î¿ä·×¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄêÎÌÊ¬ÀÏ¤ÈÄêÀÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÊñ³çÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¿å»ºÀ¸Êª¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¿å²¹¤òÀºÌ©¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê»ô°é´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÃæ³ËÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï´Ä¶¤«¤éÇ®¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊüÇ®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿åÁå¤äÃÓ¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¡¢ÀßÄêÈÏ°ÏÆâ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£µûÎà¤Ê¤É¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢À¸»ºÎÌ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£ÍÜ¿£ÂÐ¾Ý¤ä»ô°éÊý¼°¤Ë±þ¤¸¤Æ²¹ÅÙÀßÄê¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¡¢µ¨ÀáÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿å²¹À©¸æ¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
À¤³¦¤ÎÍÜ¿£ÍÑ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó67²¯400ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹â¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó109²¯4000ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï7.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÜ¿£À¸»º¤Î³ÈÂç¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢°ÂÄêÀ¸»º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÁý²Ã¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤äÀ¯ºöÂÐ±þ¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤ä¶¡µëÌÖ¤Î¶¯¿ÙÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÅÀ¤âÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ¤ÎÌò³ä¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì
ÍÜ¿£¤Ç¤Ï¡¢¿å²¹¤¬À®Ä¹Â®ÅÙ¡¢»ôÎÁ¸úÎ¨¡¢¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀºÌ©¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬¼ý±×À¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀßÈ÷¤Ï¡¢µ¨Àá¤ä³°µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤²°³°ÍÜ¿£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÜÀßÆâ¤Î½¸ÌóÅª¤Ê»ô°é¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿À¸»º¤ÎÊ¿½à²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¿å²¹¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÇÀ¸°é¥à¥é¤òÍÞ¤¨¡¢½Ð²Ù·×²è¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤êºî¶ÈÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢±¿ÍÑ¤ÎÉ¸½à²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢½é´üÆ³ÆþÈñÍÑ¤äÀßÃÖ¾ò·ï¡¢ÊÝ¼éÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬Æ³Æþ»þ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì´Ä¶¤È¼ûÍ×Æ°¸þ
À¤³¦Åª¤Ë¿å»ºÊª¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÍÜ¿£¤Ï¶¡µë°ÂÄê²½¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¿å²¹ÊÑÆ°¤ÎÁýÂç¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê²¹ÅÙÀ©¸æÀßÈ÷¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È±¿Å¾¥³¥¹¥ÈÍÞÀ©¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢Ç®¸úÎ¨¤Î¹â¤¤Êý¼°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¿åÍÜ¿£¤Ç¤Ï³°Éô´Ä¶ÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢Ã¸¿åÍÜ¿£¤Ç¤ÏÀ®Ä¹´ÉÍý¤ÎºÇÅ¬²½¤¬Æ³ÆþÆ°µ¡¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£»º¶ÈÅª¤Ê½¸ÌóÍÜ¿£¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³±¿Å¾¤Î°ÂÄêÀ¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬ÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶È
ËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ebara Corporation¡¢Mammoth¡¢FEDDERS¡¢Qingdao KC Blue New Energy¡¢Shandong St.claier¡¢Guangdong AQUA¡¢Dezhou Yatai Group¡¢Jiangsu HALIDOM¡¢Shandong ZKNKT¡¢Shandong FUERDA ¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ï¡¢±¿Å¾¸úÎ¨¡¢ÂÑ¿©À¡¢ÀßÃÖ½ÀÆðÀ¡¢ÊÝ¼éÀ¡¢À©¸æµ¡Ç½¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¶¥Áè¼´¤È¤·¤Æ»Ô¾ìÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È³µÍ×¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¿å½à¡¢Íø±×Î¨¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢ºÇ¶á¤Î»ö¶ÈÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Î»Ô¾ìÀêÍ¾õ¶·¤Î¿ä·×¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£