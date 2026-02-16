¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¡¦¿©ºàÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡ØÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×¡Ù¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û¼õ¾Þ¾¦ÉÊ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊÍý»öÄ¹ ²£°æ ÍµÇ·¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¡¦¿©ºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿³ºº¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×¡Ù¶áµ¦ÃÏ¶è¤Î¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áµ¦ÃÏ¶è
¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡Ú¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§È¯¹Ú¤·¤ç¤¦¤¬¹íÆþ¤êËÜ¤·¤Ü¤ê¤·¤ç¤¦¤¬Åò
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¤¥«
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§À¸¤Î¤Þ¤Þºñ¤Ã¤¿¹ñÆâ»ºÀ¸Õª¤òÇ»½Ì¤·¡¢¤¤ó¤«¤ó¤ä¹õÅü¡¢³ëÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯¹Ú¤·¤ç¤¦¤¬¹í¤â¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤·¤ç¤¦¤¬Åò¤Ç¤¹¡£È¯¹Ú¤·¤ç¤¦¤¬¹í¤È¤Ï¡¢À¸Õª¤ò¹í¶Ý¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥·¥ç¥¦¥¬¥ªー¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¹í¶Ý¤ÎÆ¯¤¤Ç¤½¤Î´ÞÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£À¸Õª¤ÏÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤ä½ä¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÁÇºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îä¤¨ÂÐºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯½¬´·¤ò»Ù¤¨¤ë¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆ»½¤Ä®2-4-10 »°Ô¢¥Ó¥ë4³¬
Ìä¹ç¤»¡§06-6222-2240
http://www.noika.jp/
ÆâÍÆÎÌ¡§18g¡ß20ÂÞ
EC¥µ¥¤¥ÈÈÎÇä²Á³Ê¡§1,296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Á÷ÎÁ¹þ¤ß
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦À¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢´Å¤µ¤âÄø¤è¤¯¤È¤Æ¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤
¡¦¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë°û¤ß¸ý¤¬ÂÎ¤ò²¹¤á¡¢²û¤«¤·¤µ¤Ç¿´¤«¤éÌþ¤µ¤ì¤ë
¡¦¥µ¥Ã¤ÈÍÏ¤±¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡¦¹ñ»º¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÂ¾¾¦ÉÊ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò´¶¤¸¤ë
¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏÅª
¡¦È¯¹Ú¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Êµ¡Ç½À¤¬ÀäÌ¯
¡¦¹ñ»º¸¶ÎÁ¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ËÉÒ´¶¤ÊµÒÁØ¤¬´î¤ÖÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë
¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿©ÉÊ¡¦¿©ºà¤Î¿³ºº¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£³Ð¤äÓÏ¹¥À¡¢´¶À¡¢¿©Ê¸²½¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Ìó23,000¿Í¤Î¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿³ºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Î¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë¡¢¥×¥í¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¹¡£¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤Î¹½À®¤«¤é¡¢¤ªÈ¤¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡¢½Ü¤Î¿©ºà¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥Þ¥Êー¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ëÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ó¡¢¸·¤·¤¤»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Í»ñ³Ê¼Ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿©¤Î¾ðÊó¡×¤ÎÀìÌç²È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢½ñÎà¿³ºº¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¢°ì¼¡¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¡¢Æó¼¡¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¡¢ºÇ½ª¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¤È¸Þ¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¶â¾Þ¡¦¶ä¾Þ¡¦Æ¼¾Þ¡¦¾©Îå¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤ÎÉ¾²Á¼´¡×¤È¡Ö¿©¤ÎÀìÌç²È¤ÎÉ¾²Á¼´¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡Ê°ì¼Ò¡Ë ÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ JFS»öÌ³¶É
¢©102-0082 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®15-8¡¡°íÈÖ´Û5³¬
TEL¡§03-3265-0518¡¡FAX¡§03-3265-0519
E-MAIL¡§info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ
