¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¡¦¿©ºàÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡ØÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×¡Ù¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û¼õ¾Þ¾¦ÉÊ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊÍý»öÄ¹ ²£°æ ÍµÇ·¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¡¦¿©ºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿³ºº¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×¡ÙÅìËÌÃÏ¶è¤Î¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌÃÏ¶è
¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡Ú¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥ê¥ó¥´¡×¤¬Á´¹ñ¤Ç½é¼õ¾Þ¡ª
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¶âÌª²Ö²Ð
²ñ¼ÒÌ¾¡§»³À¥ÀÄ²Ì³ô¼°²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥¸¥åー¥·ー¤ÇÇ»¸ü¤Ê´ÅÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ê¤ó¤´¤òÉáÃÊ¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ª»ÒÍÍ¡Ê»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¥ê¥ó¥´¤À¤±¤Ï¿©¤Ù¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯ÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ó¥´ÄÌ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ê¤ó¤´¤òÉáÃÊ¿©¤Ù¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÀ§Èó°ìÅÙ¤´¾ÞÌ£Äº¤¤¿¤¤¥ê¥ó¥´¤Ç¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô³°°°Àî»úÂÔ¹ç28
Ìä¹ç¤»¡§018-869-5188
https://yamase-seika.com/
ÆâÍÆÎÌ¡§8～9¸Ä¡Ê¶Ì¤Î¼ã´³¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦´õ¾¯À¤Î¹â¤¤½©ÅÄ19¹æ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ
¡¦ÅüÅÙ¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤
¡¦»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤âÀÚ¤ê¸ý¤¬ÊÑ¿§¤·¤Ë¤¯¤¤¶Ã¤¤ÎÆÃÀ
¡¦¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½Å¸ü¤Ç¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¥»¥ó¥µー¤ÈÌÜ»ë¤Ë¤è¤ëÁ´ÎÌ¸¡ºº¤¬Ã´ÊÝ¤¹¤ë¹â¤¤ÉÊ¼Á
¡¦Ìª¤¬²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ëÈþ¤·¤¤ÃÇÌÌ¤È»Â¿·¤ÊÌ¾¾Î
¡¦Ä¹½ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿À¸»º¼Ô¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿
¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿©ÉÊ¡¦¿©ºà¤Î¿³ºº¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£³Ð¤äÓÏ¹¥À¡¢´¶À¡¢¿©Ê¸²½¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Ìó23,000¿Í¤Î¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿³ºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Î¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë¡¢¥×¥í¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¹¡£¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤Î¹½À®¤«¤é¡¢¤ªÈ¤¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡¢½Ü¤Î¿©ºà¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥Þ¥Êー¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ëÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ó¡¢¸·¤·¤¤»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Í»ñ³Ê¼Ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿©¤Î¾ðÊó¡×¤ÎÀìÌç²È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢½ñÎà¿³ºº¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¢°ì¼¡¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¡¢Æó¼¡¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¡¢ºÇ½ª¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¤È¸Þ¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¶â¾Þ¡¦¶ä¾Þ¡¦Æ¼¾Þ¡¦¾©Îå¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤ÎÉ¾²Á¼´¡×¤È¡Ö¿©¤ÎÀìÌç²È¤ÎÉ¾²Á¼´¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡Ê°ì¼Ò¡Ë ÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ JFS»öÌ³¶É
¢©102-0082 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®15-8¡¡°íÈÖ´Û5³¬
TEL¡§03-3265-0518¡¡FAX¡§03-3265-0519
E-MAIL¡§info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø