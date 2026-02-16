¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¡¦¿©ºàÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡ØÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×¡Ù¡ÚÃæÉôÃÏ¶è¡Û¼õ¾Þ¾¦ÉÊ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊÍý»öÄ¹ ²£°æ ÍµÇ·¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¡¦¿©ºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿³ºº¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×¡ÙÃæÉôÃÏ¶è¤Î¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉôÃÏ¶è
¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡Ú¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§ßîÀ½¤³¤À¤ï¤ê¥»¥Ã¥È¶Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò ºûÀîÎ®¤ì´Ñ¸÷µ¥Á¥ ÃÏµû½èÅ·¤Ô²°
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ËÜÀ½ÉÊ¤Ï³¤¤Î¹¬¤¬Ë¤«¤Ê¿·³ã¸©Â¼¾å»ÔºûÀîÎ®¤ì¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿³¤ºú¤È´ä¥¬¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ·¬Àîµù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿µû²ðÎà¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éßîÀ½¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£ºûÀîÎ®¤ì¤Îµù»Õ¤¬ÁÇÀø¤êµù¤Ç³Í¤ëÅ·Á³´ä¥¬¥¤ÏË¤«¤Ê°ë¤Î¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¥¯¥êー¥ßー¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Çò»Ò¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Áー¥º¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ç´ä¥¬¥¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Çò»ÒÆÈÆÃ¤Î¥¯¥êー¥ßー¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºú¤Î¿È¤Ï¥¸¥ãー¥ー¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÇÒòÓð¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉô°Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ßîÀ½¤Î¹á¤ê¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬ËþÂ´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£ºûÀîÎ®¤ì¤Ç³Í¤ì¤¿Ì¥ÎÏ°î¤ì¤ëÄÁÌ£¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ßîÀ½¥¢¥½ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô·¬Àî975-44
Ìä¹ç¤»¡§0254-79-2154
https://www.sasagawanagare.co.jp/
ÆâÍÆÎÌ¡§ºú¤ÎÇò»Ò¥¹¥âー¥¯¡Ê30g¡Ë¡¢ºú¥¹¥âー¥¯¡Ê30g¡Ë¡¢´ä¥¬¥¥¹¥âー¥¯¡Ê3Î³¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦»°¼ï¥¢¥½ー¥È¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Î³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¹½À®Àß·×¤¬½¨°ï
¡¦´ä¥¬¥¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ÈßîÀ½¹á¤¬Èþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ëìÔÂô´¶
¡¦Çò»Ò¤Î¥¯¥êー¥ßー¤Ê¿©´¶¤¬°ú¤Î©¤Á´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¸÷¤ë
¡¦ºú¤Ï»õ±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¿È¼Á¤Ç¼òºè¤È¤·¤ÆËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤
¡¦µù»ÕÄ¾Á÷¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬°Â¿´´¶¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ì¤ÍøÍÑÉô°Ì³èÍÑ¤ÎÍýÇ°¤¬¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¦´Ñ¸÷¤È°û¿©ÊªÈÎ¤ÎÏ¢·È¤¬ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ú2ÉÊÌÜ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¼Ñ¶Ì»Ò¤·¤ó¤¸¤ç¤¦
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÃÝÆÁ¤«¤Þ¤Ü¤³³ô¼°²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¡Ö¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¡×¤È¤Ïµû¤Î¿È¤Ë»³°ò¤òÆþ¤ì¤Æ¾ø¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¡Ö¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¡×¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÈ¾½Ï¼Ñ¶Ì»Ò¤¬Æþ¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¤¹¤ê¿Èµ»½Ñ¤È¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÇ¯´Ö20Ëü¸Ä°Ê¾åÇä¤ê¾å¤²¤ë¼Ñ¶Ì»Ò¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÍÈ¤²³÷ËÈ¤Ç¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìËÙÁ°ÄÌ11-1775
Ìä¹ç¤»¡§025-222-0223
https://taketoku.com/
ÆâÍÆÎÌ¡§1¸Ä¡Ê150g¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§410±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡¦¼Ñ¶Ì»Ò¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç²«¿È¤¬¹Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤¬ÁÇÅ¨
¡¦³ä¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤¬Âç¤¤¯¡¢¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë°ïÉÊ
¡¦Âç¤¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢Íñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ë
¡¦ÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¦µû¤ÎÍ¥¤·¤¤»ÝÌ£¡¢»³°ò¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¡¢¼Ñ¶Ì»Ò¤Î¥³¥¯¤¬°ìÂÎ²½
¡¦¾ø¤·¤¿¸å¤ËÍÈ¤²¤ë¿·³ã¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¤ÎÅÁÅýÀ½Ë¡¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ú3ÉÊÌÜ¡Û¡¡¡ÖÀºÊÆ¡×¤¬Ê¡°æ¸©¤Ç½é¼õ¾Þ¡ª
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤ªÊÆ¡¡¥³¥·¥Ò¥«¥ê
²ñ¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò¤µ¤ó¤µ¤óÃÓ¸«
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¥³¥·¥Ò¥«¥êÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£¸¼ÊÆ¡¦5Ê¬¤Å¤¡¦7Ê¬¤Å¤¡¦ÀºÊÆ¡¦ÌµÀöÊÆ¤Î5¼ïÎà¤«¤éÀºÊÆÊâ¹ç¤òÁª¤Ù¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¸¼ÊÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¼ÊÆ¤¬¿©¤Ù¤Å¤é¤¤Êý¤Ë¤âÊ¬¤Å¤ÊÆ¤ÇÇòÊÆ¤Ë¶á¤¯¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤ªÊÆ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÇòÊÆ¤Î¹á¤ê¤ä¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÊÆËÜÍè¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÀºÊÆ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç°Â¿´¤Ê¤ªÊÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô»°¹ñÄ®ÃÓ¸«115-1
Ìä¹ç¤»¡§0776-82-3345
https://www.sansanikemi.jp/
ÆâÍÆÎÌ¡§5kg
ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ´ÅÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢Î³¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤»æÂÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦É÷Ì£¤¬Ë¤«¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿À¿¼Â¤ÊÇÀ¶È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦ÅÄ¿¢¤¨¤«¤éÀºÊÆ¤Þ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤ëÇÀ¶È¡×¤Î¼ÂÁ©
¡¦¹âÉÊ¼ÁÊÆ¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë
¡¦ÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¸º¤é¤·¤¿¼«Á³¤ËÍ¥¤·¤¤ºÏÇÝÊýË¡
¡¦¹¬Ê¡´¶¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡Ö¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤ªÊÆ¡×¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°
¡Ú4ÉÊÌÜ¡Û¡¡¡ÖÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡×¤¬»³Íü¸©¤Ç½é¼õ¾Þ¡ª
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§FUJI SUN SUI¡Ê500ml¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÉÙ»Î¤Î¸»¿å³ô¼°²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÉúÎ®¿å¤òÈó²ÃÇ®¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤·¤¿Å·Á³¿å¤Ï¡¢Æð¿å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¡¢Å·Á³¥ß¥Í¥é¥ëÍ³Íè¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ß¥Í¥é¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¥«¤ò1L¤¢¤¿¤ê17mg´Þ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËËÉÙ¤ÊÃº»À¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÈþÍÆ¡¦·ò¹¯½¬´·¤òÆâÂ¦¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£PFAS¡ÊPFOS¡¦PFOA¡Ë¤ÏÉÔ¸¡½Ð¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¿å¼Á¸¡ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿°Â¿´ÉÊ¼Á¡£ÉÙ»Î¤ÎÂçÃÏ¤¬Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆËá¤¾å¤²¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÉÙ»Î¤Î»òÊª¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ®½Å¤ÊÅ·Á³¿å¤Ç¤¹¡£·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥ê¥à¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼·Êõ·Ò¤®¡×¤ÎÏÂÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÉÙ»Î¤Î¿¼¤µ¤ÈÀÅ¤±¤µ¤òÉ½¸½¡£ÂçÍÆÎÌ¥±ー¥¹¤Î¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´»³Ãæ¸ÐÂ¼Ê¿Ìî1273-128
Ìä¹ç¤»¡§0555-65-6155
https://www.fujinogensui.co.jp/
ÆâÍÆÎÌ¡§500ml
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¤È¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç»¨Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¤
¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¿å¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°û¤ß¸ý¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤
¡¦ºÙÄ¹¤¤·Á¾õ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÈþÍÆ¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª
¡¦Web¥µ¥¤¥È¤«¤é´ë¶È¤Î»ÑÀª¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¦ÉÙ»Î»³Ï¼ÉúÎ®¿å¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ë
¡¦Web¤Ê¤É¤Ç°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤¬Â¿¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡Ú5ÉÊÌÜ¡Û
¶â¾Þ¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§´Å¤¯¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¥ß¥ë¥¯¥ìー¥× ～nero～
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥ß¥ä¥·¥¿¥Õー¥º
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¡È´Å¤¯¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¡ß¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î2¼ï¤Î¥Áー¥º¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥¯¥êー¥à¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢¿®½£»º¤¿¤Þ¤´¤ò»È¤Ã¤ÆÇö¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¹õ¤¤¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡ØÂç¿Í¤Î¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¡Ù¤Ç¤¹¡£ÅºÉÕ¤Î¥È¥ê¥å¥Õ±ö¤Ç¹¹¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎÉ÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§Ä¹Ìî¸©°ËÆá»Ô¹â±óÄ®¾®¸¶540
Ìä¹ç¤»¡§0265-94-1105
https://www.miyashita-foods.co.jp/
ÆâÍÆÎÌ¡§1È¢¡Ê75g¡ß6¥«¥Ã¥È¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦Ç»¸ü¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇËþÂ´¶¤¬¹â¤¤
¡¦´Å¤¯¤Ê¤¤±öÌ£¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆÆÈ¼«À¤¬ºÝÎ©¤Ä
¡¦¥ï¥¤¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥Áー¥º¤Î»ÝÌ£¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Ä
¡¦Âç¿Í¸þ¤±¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤
¡¦¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Î¶¯¤µ¤¬°õ¾ÝÅª
¡¦¹õ¤ÈÇò¤ÎÁØ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë
¡¦¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¡¢Â£Åú¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ú6ÉÊÌÜ¡Û¡¡¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡×¤¬ÀÅ²¬¸©¤Ç½é¼õ¾Þ¡ª
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀÄ¤ß¤«¤ó¥É¥ê¥ó¥¯
²ñ¼ÒÌ¾¡§Æü¸¦¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§´»µÌ¤Î¹á¤ê¤ä¥Ôー¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÄ¤ß¤«¤ó¤È¤æ¤º¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥ì¥â¥Íー¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿©ÉÊ¡á¤Þ¤º¤¤¡¢¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¯°û¤á¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊ´Ëö¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Ã¥È¤Ç¤â¥¢¥¤¥¹¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô½Õ²¬723-1
Ìä¹ç¤»¡§0538-49-0121
https://www.nikkenfoods.co.jp/
ÆâÍÆÎÌ¡§10g¡ß30ÂÞ
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,104±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦ÀÄ¤ß¤«¤ó¤È¤æ¤º¤Î´»µÌ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡¦ÀÄ¤ß¤«¤ó¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤
¡¦¾¦ÉÊ¥¹¥Èー¥êー¤ËSDGs¤Î´ÑÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤
¡¦·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÇÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à
¡¦Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ç§ÃÎ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÀÄ¤ß¤«¤ó¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ëÁÇºà¤Î³ÎÎ©¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª
¡¦ÃÏ¸µÀÅ²¬¤ÎÀÄ¤ß¤«¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¨¥³¥í¥¸ー¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ú7ÉÊÌÜ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀÅ²¬¤Î·Ã¤ß¡¡¥¶¥¯¥¶¥¯ÉÙ»Î¥é¥¹¥¯
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥¨¥Ì¥Èー¥¯
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯ÉÙ»Î¥é¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»°ÁØ¹½Â¤¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Âè°ìÁØ(0-5ÉÃ)¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬»º¥ß¥ë¥¯¤È¥°¥é¥Ë¥åーÅü¤Ë¤è¤ëÍ¥¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê´ÅÌ£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂèÆóÁØ(5-15ÉÃ)¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤È»ÝÌ£¤¬´ÅÌ£¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£Âè»°ÁØ(15-30ÉÃ)¤Ç¤Ï¡¢½Ù²ÏÏÑ¤Î±ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ£¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¸åÌ£¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¡×¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¡×¡Ö¥Û¥í¥Û¥í¡×¤È¤¤¤¦3ÃÊ³¬¤Î¿©´¶ÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¡¢30ÉÃ°Ê¾åÂ³¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤¬¡ÖÀÅ²¬¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¡×¤ÎËþÂ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÀéÂåÅÄ7-8-22
Ìä¹ç¤»¡§054-687-9956
https://patissier-n-talk.com/
ÆâÍÆÎÌ¡§6Ëç/ÂÞ¡Ê¥¸¥Ã¥×ÉÕ¤¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§463±ß(ÀÇÈ´)
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¸ÕËã¤Î¹á¤ê¤È¥¶¥¯¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬ÎÉ¤¤
¡¦ÀÅ²¬¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤Ë´î¤Ð¤ì¤½¤¦
¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦
¡¦°ìËç¤ÇÀÅ²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÀ³Î¤ÇÎÉ¤¤
¡¦»°ÁØ¹½Â¤¤ÎÌ£¤È»°ÃÊ³¬¤Î¿©´¶ÊÑ²½¤È¤¤¤¦Àß·×»×ÁÛ¤¬ÌÌÇò¤¤
¡¦¸ÜµÒÂÐ±þ¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë
¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤Ç¤¢¤ë
¡Ú8ÉÊÌÜ¡Û¡¡¡Ö°ò¡×¤¬°¦ÃÎ¸©¤Ç½é¼õ¾Þ¡ª
¶â¾Þ¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¸µÁÄ Îä¤ä¤·¾Æ¤°ò ¤Ò¤¨¤Ò¤¨·¯
²ñ¼ÒÌ¾¡§¤ä¤¤¤¤â´Ý¤¸¤å¤ó
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§Îä¤ä¤·¾Æ¤°ò¡Ö¤Ò¤¨¤Ò¤¨¤¯¤ó¡×¡Ê¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤ÞÎäÅà¤ÇÄ¹´üÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¤ÊËüÇ½¾Æ¤°ò¤Ç¤¹¡£ÄÌÇ¯Îä¤ä¤·¾Æ¤°ò¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¤ª°ò¤ÎÆÃÄ§¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦»öÁ°¤Ë½ÏÀ®°ò¤ÎÀè¹ÔÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Í¤Ã¤È¥ê·Ï¤Ï´ÅÌ£¤¬¤¢¤ëÃæ¾¯¤·¤³¤·¤¬¤¢¤ê¸åÌ£¤¬¤¤¤¤¤ª°ò¤Ë¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯·Ï¤Ï´ÅÌ£¤¬¤¢¤ê¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬¤Ç¤ë¤ª°ò¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»ÔÄá¸«Ä®2-70
Ìä¹ç¤»¡§0566-46-1311
http://yakiimo-marujun.com/
ÆâÍÆÎÌ¡§1¿©¡ÊÌó160g¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§460±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¿·¤·¤¤¾Æ¤°ò¤Î¿©¤ÙÊý¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿
¡¦¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿´Å¤ß¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡¦¤Þ¤ë¤ÇÎä¤¿¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ
¡¦°ìÌÜ¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤Î¾Æ¤°ò¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¾å¼ê¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¡¦1²ó¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤¬¤è¤¤
¡¦EC¥µ¥¤¥È¤äWeb¥µ¥¤¥È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¤
¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿©ÉÊ¡¦¿©ºà¤Î¿³ºº¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£³Ð¤äÓÏ¹¥À¡¢´¶À¡¢¿©Ê¸²½¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Ìó23,000¿Í¤Î¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿³ºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Î¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë¡¢¥×¥í¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¹¡£¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤Î¹½À®¤«¤é¡¢¤ªÈ¤¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡¢½Ü¤Î¿©ºà¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥Þ¥Êー¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ëÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ó¡¢¸·¤·¤¤»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Í»ñ³Ê¼Ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿©¤Î¾ðÊó¡×¤ÎÀìÌç²È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢½ñÎà¿³ºº¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¢°ì¼¡¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¡¢Æó¼¡¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¡¢ºÇ½ª¿³ºº¡Ê»î¿©¡Ë¤È¸Þ¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¶â¾Þ¡¦¶ä¾Þ¡¦Æ¼¾Þ¡¦¾©Îå¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤ÎÉ¾²Á¼´¡×¤È¡Ö¿©¤ÎÀìÌç²È¤ÎÉ¾²Á¼´¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡Ê°ì¼Ò¡Ë ÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ JFS»öÌ³¶É
¢©102-0082 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®15-8¡¡°íÈÖ´Û5³¬
TEL¡§03-3265-0518¡¡FAX¡§03-3265-0519
E-MAIL¡§info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ
