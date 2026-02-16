¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¡¦¿©ºàÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡ØÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×¡Ù¡ÚËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¡Û¼õ¾Þ¾¦ÉÊ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊÍý»öÄ¹ ²£°æ ÍµÇ·¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¡¦¿©ºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿³ºº¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡×¡ÙËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¤Î¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è
¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡Ú¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú1ÉÊÌÜ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ë¤·¤óÀÚ¤ê¹þ¤ß¥Áー¥ºÉ÷Ì£ÏÂ¤¨
²ñ¼ÒÌ¾¡§¤ª¤¿¤ëÌ´»Ô¾ì
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ËÌ³¤Æ»¤ÎÅÁÅý¿©¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥·¥ó¤ÎÀÚ¹þ¤Ë¡¢¥Áー¥ºÉ÷Ì£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÀÚ¹þ¤ÏÄÌ¹¥¤ß¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤Ãæ¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¾¯ÎÌ¤Ç»î¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÈÕ¼à¤ä¿©Âî¤Î¤¢¤È°ìÉÊ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²È°û¤ß¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡È°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÌ£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤ËÌ³¤Æ»¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤äÆüËÜ¼ò¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô°ðÊæ2-13-9
Ìä¹ç¤»¡§0134-22-0555
https://otaru-yumeichiba.com/index.html
ÆâÍÆÎÌ¡§100g
ÈÎÇä²Á³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¤Ë¤·¤ó¤Î»ÝÌ£¤ÈÈ¯¹Ú¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬ÎÉ¤¤
¡¦¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤Ë¤è¤ëÌ£¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ
¡¦ÀÚ¤ê¹þ¤ßÆÃÍ¤Î¥³¥¯¤È¿¼¤ß¡¢Ì£¤ÎÍ¾±¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë
¡¦ÏÂÍÎÀÞÃï¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À¤Î¹â¤µ¡¢»Â¿·¤µ
¡¦ÄÁÌ£½é¿´¼Ô¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£Àß·×
¡¦¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¼òÎà¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÈÆÍÑÀ¤Î¹¤µ
¡¦¾¦ÉÊ¸ÄÀ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÇËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë
¡Ú2ÉÊÌÜ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤á¤«¤Ö¤È3¼ï¤Î¤Í¤Ð¤Ã¤ÈÌîºÚ¡Ê¤·¤½É÷Ì£¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§±É¶½¿©ÉÊÍ¸Â²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¤Í¤Ð¤Í¤Ð¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤á¤«¤Ö¤È3¼ï¤Î¤Í¤Ð¤Ã¤ÈÌîºÚ¤Ç¤¹¡£¤á¤«¤Ö¤È¤ª¤¯¤é¡¦¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¡¦»³°ò¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¡Ø¤Í¤Ð¤Í¤Ð¿©ºà¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¾ßÌý¥Ùー¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤½¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿©Íß¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô1¾ò1-2-12
Ìä¹ç¤»¡§011-666-2511
https://eikousyokuhin.co.jp/
ÆâÍÆÎÌ¡§140g
ÈÎÇä²Á³Ê¡§298±ß～398±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¤·¤½¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È½Ð½Á¤Î»ÝÌ£¤¬²º¤ä¤«¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤
¡¦¤á¤«¤Ö¤Î°ë´¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê
¡¦¥ª¥¯¥é¤ä»³°ò¡¢¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤ÎÇ´¤ê¤Ë¤è¤ë¿©´¶¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤½Å¤Ê¤ê
¡¦Í¥¤·¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç¡¢¿©¸å¤Ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤
¡¦Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ´ðÄ´¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡¢¿·Á¯¤ÊÁÇºà´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¦Ã±ÉÊ¤Ç¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿©Âî¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÎ©¤Æ
¡¦·ò¹¯Åª¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ë¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý
¡Ú3ÉÊÌÜ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§ºú¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¥Õ¥ìー¥¯¡¡¤È¤¦¤¤ÓÆþ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¸¥çー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¹çÆ±²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ËÌ³¤Æ»¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤â¤¢¤ë¡Öºú¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¡×¤ò¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¯¡¢1ËÜ1ËÜ¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºàÎÁ¤âËÌ³¤Æ»»º¤Î¤â¤Î¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¶ÎÁ¥³¥¹¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤±¤Æ¸¶²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ½ÉÊºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆî¶èÆ£Ìî3¾ò7-1-22
ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è
¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÉôÌç¡Ú¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú1ÉÊÌÜ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ë¤·¤óÀÚ¤ê¹þ¤ß¥Áー¥ºÉ÷Ì£ÏÂ¤¨
²ñ¼ÒÌ¾¡§¤ª¤¿¤ëÌ´»Ô¾ì
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ËÌ³¤Æ»¤ÎÅÁÅý¿©¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥·¥ó¤ÎÀÚ¹þ¤Ë¡¢¥Áー¥ºÉ÷Ì£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÀÚ¹þ¤ÏÄÌ¹¥¤ß¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤Ãæ¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¾¯ÎÌ¤Ç»î¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÈÕ¼à¤ä¿©Âî¤Î¤¢¤È°ìÉÊ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²È°û¤ß¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡È°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÌ£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤ËÌ³¤Æ»¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤äÆüËÜ¼ò¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô°ðÊæ2-13-9
Ìä¹ç¤»¡§0134-22-0555
https://otaru-yumeichiba.com/index.html
ÆâÍÆÎÌ¡§100g
ÈÎÇä²Á³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¤Ë¤·¤ó¤Î»ÝÌ£¤ÈÈ¯¹Ú¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬ÎÉ¤¤
¡¦¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤Ë¤è¤ëÌ£¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ
¡¦ÀÚ¤ê¹þ¤ßÆÃÍ¤Î¥³¥¯¤È¿¼¤ß¡¢Ì£¤ÎÍ¾±¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë
¡¦ÏÂÍÎÀÞÃï¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À¤Î¹â¤µ¡¢»Â¿·¤µ
¡¦ÄÁÌ£½é¿´¼Ô¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£Àß·×
¡¦¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¼òÎà¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÈÆÍÑÀ¤Î¹¤µ
¡¦¾¦ÉÊ¸ÄÀ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÇËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë
¡Ú2ÉÊÌÜ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤á¤«¤Ö¤È3¼ï¤Î¤Í¤Ð¤Ã¤ÈÌîºÚ¡Ê¤·¤½É÷Ì£¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§±É¶½¿©ÉÊÍ¸Â²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¤Í¤Ð¤Í¤Ð¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤á¤«¤Ö¤È3¼ï¤Î¤Í¤Ð¤Ã¤ÈÌîºÚ¤Ç¤¹¡£¤á¤«¤Ö¤È¤ª¤¯¤é¡¦¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¡¦»³°ò¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¡Ø¤Í¤Ð¤Í¤Ð¿©ºà¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¾ßÌý¥Ùー¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤½¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿©Íß¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô1¾ò1-2-12
Ìä¹ç¤»¡§011-666-2511
https://eikousyokuhin.co.jp/
ÆâÍÆÎÌ¡§140g
ÈÎÇä²Á³Ê¡§298±ß～398±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¢£
¡¦¤·¤½¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È½Ð½Á¤Î»ÝÌ£¤¬²º¤ä¤«¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤
¡¦¤á¤«¤Ö¤Î°ë´¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê
¡¦¥ª¥¯¥é¤ä»³°ò¡¢¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤ÎÇ´¤ê¤Ë¤è¤ë¿©´¶¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤½Å¤Ê¤ê
¡¦Í¥¤·¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç¡¢¿©¸å¤Ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤
¡¦Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ´ðÄ´¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡¢¿·Á¯¤ÊÁÇºà´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¦Ã±ÉÊ¤Ç¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿©Âî¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÎ©¤Æ
¡¦·ò¹¯Åª¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ë¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý
¡Ú3ÉÊÌÜ¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¼õ¾Þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§ºú¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¥Õ¥ìー¥¯¡¡¤È¤¦¤¤ÓÆþ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¸¥çー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¹çÆ±²ñ¼Ò
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ËÌ³¤Æ»¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤â¤¢¤ë¡Öºú¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¡×¤ò¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¯¡¢1ËÜ1ËÜ¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºàÎÁ¤âËÌ³¤Æ»»º¤Î¤â¤Î¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¶ÎÁ¥³¥¹¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤±¤Æ¸¶²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ½ÉÊºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½»¡¡½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆî¶èÆ£Ìî3¾ò7-1-22