¡Ú¿½¹þÄùÀÚÇ÷¤ë¡ªÌµÎÁ¡ÛÅÔÆâÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î»Ù±ç¡¢¿½¹þÊç½¸Ãæ¡ª¡ÃÅìµþÅÔ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÉáµÚ·¼È¯»ö¶È
ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÅìµþÅÔ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉáµÚ·¼È¯»ö¶È¡×¤Î¿½¹þ´ü¸Â¤¬ 2026Ç¯2·î28Æü ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê CO?ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¢ºï¸ºÌÜÉ¸¤ÎºöÄê¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î³èÍÑÊýË¡¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤òÌµÎÁ¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢´ë¶È¤Î´Ä¶¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤é¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ»ö¶È¤¬Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¾¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¡§´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯²½
¼Ò²ñ¹×¸¥´ë¶È¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ
·Ð±Ä¤Î±ß³ê²½
¿·¤¿¤Ê¼è°ú³ÈÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±
¡ÚËÜ»ö¶È¤ÎÆÃÄ§¡Û
Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿£³¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÊÃÎ¤ë¡¦Â¬¤ë¡¦¸º¤é¤¹¡Ë¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¡Ê2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâÆ°²è¤ÎÄó¶¡
¡¦CO?ÇÓ½ÐÎÌ²Ä»ë²½¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡
¡¦ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Î»Ù±ç
»ö¶È´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü～2026Ç¯3·î31Æü
¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç
»ö¶È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://try.offset.now.metro.tokyo.lg.jp/
¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤â±óÎ¸¤Ê¤¯¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.office.com/e/sJcibtC7mP
¢§ÅìµþÅÔ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Þー¥±¥Ã¥È
Ê£»¨¤Ê¼êÂ³¤¤Ê¤·¤Ç¼ê·Ú¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡ª
ÅìµþÅÔ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÅÐÏ¿ÎÁ¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁÌµÎÁ¡Ë
https://carbon-market.metro.tokyo.lg.jp/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341912/images/bodyimage1¡Û
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅìµþÅÔ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉáµÚ·¼È¯»ö¶È ±¿±Ä»öÌ³¶É
TEL¡§03-4550-0931¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
E-mail¡§ade.jp.carbon-market@jp.adecco.com
¢¨Åö»ö¶È¤ÏÅìµþÅÔ¤è¤ê°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÅìµþÅÔ
