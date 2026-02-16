Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö¥á¥È¥í²þ»¥¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊVAC¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¹¹ðÇÛ¿®¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀîÅÄ ÇîÇ· °Ê²¼¡¢¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò LIVE BOARD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÃæ ½ßÂÙ °Ê²¼¡¢LIVE BOARD¡Ë¤Ï¡¢¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤¬±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¥á¥È¥í²þ»¥¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¡¢°ìÉô¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò½ü¤¢¨1¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤êLIVE BOARD¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¢¨2¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö³º¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÇÛ¿®´ü´Ö¤È²ó¿ô¤ò»ØÄê¤·¤¿½¾Íè¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥Çー¥¿Åù¤ª¤è¤Ó²òÀÏµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ë¤¿¤È¿äÄê¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊVAC¡Ë¢¨3ÈÎÇä¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥á¥È¥í²þ»¥¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢1ÆüÊ¿¶Ñ684Ëü¿Í¢¨4¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÅìµþ¥á¥È¥í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¡¦´ÉÍý¿¦°Ê¾å¡¦ÉÙÍµÁØ¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¢¨5¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤¸þ¾å¿´¤ä¾ÃÈñ°ÕÍß¤ò»ý¤Ä¥á¥È¥í¥æー¥¶ー¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢LIVE BOARD¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼ÔÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½ÀÆð¤ÊÇÛ¿®Àß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤ÈLIVE BOARD¤Ïº£¸å¤âOOH¤Î¸ú²ÌÅª¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê±¿±Ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢OOH»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¹¹ðÇÛ¿®¤Î¼Â¸½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡²â¥ö´Ø±Ø¡ÖÆüÈæÃ«¸ø±àÊýÌÌ²þ»¥¡×¡ÖºùÅÄÄÌ¤ê¡ãÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡äÊýÌÌ²þ»¥¡×¤ÏÀÜÂ³ÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨2¡¡LIVE BOARD¤¬¼è¤ê°·¤¦¼«¼Ò¡¦Â¾¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¹¹ðÏÈ¡Ê¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¡Ë¤ÎÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤¹¡£
¢¨3¡¡LIVE BOARD¤Ï¡¢OOH¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥¸¥ã¥á¥ó¥È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»ëÇ§Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯»ëÇ§Î¨¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊVAC¡áVisibility Adjusted Contact / ¤Î¤Ù¹¹ð»ëÇ§¼Ô¿ô¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÞÂÎ¤Î»ëÇ§¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¿ô¡ÊOTS¡áOpportunity to See¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢OOH¹¹ð¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤Î¤Ù¿Í¿ô¡ÊOTC¡áOpportunity to Contact / »ëÇ§¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î°ÜÆ°Êý¸þ¤ä¾ã³²Êª¤ÎÍÌµ¤ò¹ÍÎ¸¡Ë¤òÄêµÁ¡£¤³¤Î¿ô¤ËÇÞÂÎ¤Ë±þ¤¸¤¿»ëÇ§Î¨¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹¹ð¤ò¸«¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤Î¤Ù¿Í¿ô¡ÊVAC¡Ë¤ò¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡¦¢¨5¡¡¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¤Î²þ»¥¸ý¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡Ø¥á¥È¥í²þ»¥¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡×
¢£ÇÞÂÎ¾ðÊó
ÇÞÂÎÌ¾¾Î¡§¥á¥È¥í²þ»¥¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó
ÀÜÂ³³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)
¥µ¥¤¥º¡§75¥¤¥ó¥Á(H1,655mm¡ßW933mm)
ÌÌ¿ô¡§
¡Ú´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÛÃÓÂÞ±Ø¡Ê1ÌÌ¡Ë¡¢¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø¡Ê1ÌÌ¡Ë¡¢Åìµþ±Ø¡Ê1ÌÌ¡Ë
¡ÚÅìÀ¾Àþ¡ÛÂç¼êÄ®±Ø¡Ê2ÌÌ¡Ë
¡ÚÀéÂåÅÄÀþ¡ÛÂç¼êÄ®±Ø¡Ê1ÌÌ¡Ë ·×6ÌÌ
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§
¡Ú´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÛÃÓÂÞ±Ø¡ÊÃæ±ûÄÌÏ©Ãæ±û²þ»¥¡Ë¡¢¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø¡Ê°ËÀªÃ°ÊýÌÌ²þ»¥¡Ë¡¢Åìµþ±Ø¡ÊÃæ±û²þ»¥¡Ë
¡ÚÅìÀ¾Àþ¡ÛÂç¼êÄ®±Ø¡ÊÃæ±û²þ»¥¡¢À¾²þ»¥¡Ë
¡ÚÀéÂåÅÄÀþ¡ÛÂç¼êÄ®±Ø¡ÊÂç¼êÌçÊýÌÌ²þ»¥¡Ë
Êü±Ç»þ´Ö¡§5¡§00～24¡§00¡Ê19»þ´Ö¡Ë
²»À¼¡§¤Ê¤·
ÇÞÂÎ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨ÇÞÂÎ¾ðÊó¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨2026Ç¯4·î6Æü·Ç½Ð³«»ÏÊ¬°Ê¹ß¤ËÁýÀß¤È¤Ê¤ë°Ê²¼£·ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÜÂ³ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ý¥ÎÆâÀþ¶äºÂ±Ø2ÌÌ¡¢¶äºÂÀþ½ÂÃ«±Ø1ÌÌ¡¢¶äºÂÀþÀÄ»³°ìÃúÌÜ±Ø1ÌÌ¡¢¶äºÂÀþ¾åÌî±Ø1ÌÌ¡¢¶äºÂÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ»°±ÛÁ°±Ø³Æ1ÌÌ·×2ÌÌ
¢£LIVE BOARDÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë60,200°Ê¾å¤ÎÇÛ¿®ÌÌ¤ò±¿ÍÑ¡£
¼«¼Ò¤ÇÀßÃÖ¤·¤¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤âÆü¡¹³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
TOKYO¤ò¤â¤Ã¤È¤â½ÏÃÎ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ ¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¹Ô¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー
¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤¬Í¤¹¤ëÅÔ¿´Éô¤Î¶äºÂ¡¢É½»²Æ»¡¢Âç¼êÄ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¼ÖÎ¾¤È±Ø¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´ÉÍý¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó³È»¶ÎÏ¤¬¶¯¤¯¸úÎ¨¤Î¤è¤¤¹¹ðÁÊµá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»ëÇ§À¤¬¹â¤¯¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¸òÄÌ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò LIVE BOARD
¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ë¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¥¢¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー
OOHÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊVAC¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯ÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÎ®ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢"¤½¤Î¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤Î¹¹ð¤ò"¸«¤ë¤È²¾Äê¤µ¤ì¤ë¿Í¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿¹¹ðÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó²Ý¶âÂÎ·Ï¤òÅ¸³«¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢²°³°¡¦²°Æâ¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¡¢±Ø¹½Æâ¤Ê¤ÉÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¤òÂ«¤Í¤¿ÆÈ¼«¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¹ñÆâºÇÂçµé¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¡¦Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤è¤ë¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎOOH¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿"¥Ò¥È"´ðÅÀ¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£