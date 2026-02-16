¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤¬¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÅÅ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹»Ô¾ì¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1,175.7²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬
»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëµÁÌ³ÉÕ¤±¤È¼ÖÎ¾ÅÅÆ°²½¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë12.58%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
À¤³¦¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹»Ô¾ì¤ÏÊÑ³×¤Î10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë359²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï1,175²¯7,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë12.58%¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÎÅÅÆ°²½¤ÎµÞÂ®¤Ê²ÃÂ®¡¢¸·³Ê¤ÊÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ï¤â¤Ï¤ä»î¸³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½ÀïÎ¬¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/electric-bus-market
Àè¿Ê¹ñ¤ª¤è¤Ó¿·¶½¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥Ð¥¹¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅÅµ¤¤äÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤¹¤ëÂåÂØ¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÂçµ¤±øÀ÷¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÅÅ²½¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»ÔÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Èµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¼ûÍ×¤ò¸£°ú
ÅÅµ¤¥Ð¥¹»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¸ø¶¦À¯ºö¤Ç¤¹¡£¹ñ²È¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ö¡ÊZEV¡Ë¤ÎµÁÌ³²½¡¢¤½¤·¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÅÅµ¤¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¼ÖÎ¾¤ÎÄ´Ã£¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶â¡¢ÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¡¢¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£½õÀ®¶â¡¢ÄãÇÓ½Ð¥¾ー¥óµ¬À©¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹Æ³Æþ¤ËÍÍø¤Ê¾ò·ï¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ï¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¼ÖÎ¾¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´±Ì±¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¼ÖÎ¾Åý¹ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¼Ö¸Ë¤ÎÅÅ²½¡¢ÂçÍÆÎÌ½¼ÅÅ¥Ï¥Ö¤ÎÀßÃÖ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¸òÄÌÅö¶É¤Î±¿±Ä¾å¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁí¹çÅª¤Ë·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¶¨Äê¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÏÃÏ°èÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬ÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¡¢Áí½êÍ¥³¥¹¥È¤òºï¸º
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î²½³ØÅªÀ¼Á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¡¢µÞÂ®½¼ÅÅÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÂÑµ×À¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Î±¿ÍÑ²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ëー¥ÈÀ©¸Â¤ä½¼ÅÅ´Ö³Ö¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î·üÇ°¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥áー¥«ー¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤È¼ÖÎ¾ÀÇ½¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢Í½ÃÎÊÝÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆ³Æþ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¶¯²½¤Ï¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤È¼ÖÎ¾¤Î²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥Ç¥£ー¥¼¥ë¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¥·¥¹¥Æ¥à¤È·ÚÎÌ¼ÖÎ¾Àß·×¤Î¿ÊÊâ¤â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥³¥¹¥È¤ÎÄã²¼¤ÈÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤È½¾Íè·¿¥Ð¥¹¤Î²Á³Êº¹¤ÏÃå¼Â¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉáµÚ¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹»Ô¾ì¤ÏÊÑ³×¤Î10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë359²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï1,175²¯7,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë12.58%¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÎÅÅÆ°²½¤ÎµÞÂ®¤Ê²ÃÂ®¡¢¸·³Ê¤ÊÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ï¤â¤Ï¤ä»î¸³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½ÀïÎ¬¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/electric-bus-market
Àè¿Ê¹ñ¤ª¤è¤Ó¿·¶½¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥Ð¥¹¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅÅµ¤¤äÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤¹¤ëÂåÂØ¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÂçµ¤±øÀ÷¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÅÅ²½¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»ÔÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Èµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¼ûÍ×¤ò¸£°ú
ÅÅµ¤¥Ð¥¹»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¸ø¶¦À¯ºö¤Ç¤¹¡£¹ñ²È¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ö¡ÊZEV¡Ë¤ÎµÁÌ³²½¡¢¤½¤·¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÅÅµ¤¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¼ÖÎ¾¤ÎÄ´Ã£¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶â¡¢ÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¡¢¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£½õÀ®¶â¡¢ÄãÇÓ½Ð¥¾ー¥óµ¬À©¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹Æ³Æþ¤ËÍÍø¤Ê¾ò·ï¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ï¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¼ÖÎ¾¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´±Ì±¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¼ÖÎ¾Åý¹ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¼Ö¸Ë¤ÎÅÅ²½¡¢ÂçÍÆÎÌ½¼ÅÅ¥Ï¥Ö¤ÎÀßÃÖ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¸òÄÌÅö¶É¤Î±¿±Ä¾å¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁí¹çÅª¤Ë·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¶¨Äê¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÏÃÏ°èÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬ÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¡¢Áí½êÍ¥³¥¹¥È¤òºï¸º
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î²½³ØÅªÀ¼Á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¡¢µÞÂ®½¼ÅÅÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÂÑµ×À¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Î±¿ÍÑ²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ëー¥ÈÀ©¸Â¤ä½¼ÅÅ´Ö³Ö¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î·üÇ°¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥áー¥«ー¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤È¼ÖÎ¾ÀÇ½¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢Í½ÃÎÊÝÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆ³Æþ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¶¯²½¤Ï¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤È¼ÖÎ¾¤Î²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥Ç¥£ー¥¼¥ë¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¥·¥¹¥Æ¥à¤È·ÚÎÌ¼ÖÎ¾Àß·×¤Î¿ÊÊâ¤â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥³¥¹¥È¤ÎÄã²¼¤ÈÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤È½¾Íè·¿¥Ð¥¹¤Î²Á³Êº¹¤ÏÃå¼Â¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉáµÚ¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£