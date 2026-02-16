¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ¢Â¦¡Û°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¼Ò°÷¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡¢200Ç¯´ë¶È¤ÎÄ©Àï ― ¼Ò°÷¤Î¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¡É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖMy 1st Challenge¡×
ºòÇ¯¡¢ÁÏ¶È200¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°ËÀªÈ¾¥°¥ëー¥×¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÀ©Äê¤·¤¿¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖThe 1st Cosmetics. °ËÀªÈ¾¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Û¤·¤¤¤ò¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¡×¤ò¼ÒÆâ¤Ø¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò°÷¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë²è¡ÖMy 1st Challenge¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ËÄ©¤ß¡¢¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ò¾å¸Â2Ëü±ß¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Û¤·¤¤¤ò¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¡×¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯ÁÛ¡¦¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤òÂÎ¸½¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´ë²è¤·¤¿¥°¥ëー¥×»ö¶È´ÉÍýÉô¤Î»³粼ÛÙ¤È¡¢ËÜ´ë²è¤ò³èÍÑ¤·¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡¢ÃæÉô»ÙÅ¹¤ÎÌî¸ý¼ÓÌð¹á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªÈ¾¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È´ë²èËÜÉô ¥°¥ëー¥×»ö¶È´ÉÍýÉô
»³粼 ÛÙ
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªÈ¾ ±Ä¶ÈËÜÉô ÃæÉô»ÙÅ¹
Ìî¸ý ¼ÓÌð¹á
ÁÏ¶È200¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°ËÀªÈ¾¥°¥ëー¥×¤¬¼Ò°÷¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖMy 1st ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001005.000002194.html )
Ï·ÊÞ´ë¶È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¼Ò°÷¤Î¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖMy 1st Challenge¡×
ÁÏ¶È200¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÀ©Äê¤·¤¿¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò¼ÒÆâ¤Ø¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖMy 1st Challenge¡×¡£200¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¼Ò°÷200Ì¾¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î～12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê2Ëü±ß¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤¬ÈñÍÑ¤ò»Ù±ç¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼«Ê¬»ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Û¤·¤¤¤ò¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¡×³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯ÁÛ¡¦¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢°ËÀªÈ¾¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È200¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¥Ñー¥Ñ¥¹¤òÀ©Äê¡£
»³粼¡§200Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ´ë¶È¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¼ÒÉ÷¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ËÀªÈ¾¥°¥ëー¥×¤ÏÅÁÅý¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë³×¿·¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¤â¡ÖÀ¤³¦¤ò°ì½Ö¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¶Ã¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Ñ¥¹ÂÎ¸½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î´ë²è¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤äµ¤¤Å¤¤òÀ¸¤àµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¡¢Éý¹¤¯¼Ò°÷¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ì¼ê¹îÉþ¤â¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤â¡£°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Ò°÷¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Á¥§¥ó¥¸
´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤é¤·¤¯¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¡×¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ê¡¢»÷¹ç¤¦²½¾ÑÉÊ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¡¢ÈþÍÆ¤ÎÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£¸å¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä±Ä¶ÈÄó°Æ¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»î¤ß¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³粼¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÖÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤ÈÆüËÜÉñÍÙ¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
¸·¤·¤¯¤âÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ÕÈÏ¡ÊÃæ±û¡Ë¤ò°Ï¤ó¤Ç¡£
»³粼¡§¡Ö¹â½ê¶²ÉÝ¾É¹îÉþ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡¢¡ÖÆ±Î½¤È¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¥«ー¥ìー¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¶ì¼ê¹îÉþ¤äÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¦¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¿ÆËÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²°µ×Åç¡×¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÊý¸þÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿.
¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤Î´ë²è¤Ç¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡¢Ä©Àï¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÖÃåÉÕ¤±¤ÈÆüËÜÉñÍÙ¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½ÇÊì¤¬ÆüËÜÉñÍÙ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÍÙ¤ê¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¤Î¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤äÆüËÜÉñÍÙ¤Ë¿¨¤ì¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ìî¸ý¤Ï¡ÖMy 1st Challenge¡×¤¬¼ÒÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÀªÈ¾¤é¤·¤¤¡Ö¾®¿è¤ÊÍ·¤Ó¿´¡×¤ò´¶¤¸¤ë´ë²è¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Ìî¸ý¡§¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¿¿·õ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë°ËÀªÈ¾¤é¤·¤¤¡Ö¾®¿è¤ÊÍ·¤Ó¿´¡×¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£200Ç¯¤â¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤À¤È¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê´ë²è¤ò¼Ò°÷¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¼ÒÉ÷¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î´ë²è¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤è¤¦¤È·è¿´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¢Èë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Ä©Àï¤Îµ°À×
Ìî¸ý¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¤â¤Ò¤ÈºÝÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£´ë²è¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂ¨·è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡×¡£·èÃÇ¤·¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤é¤¯¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
Ìî¸ý¡§¥Ô¥¢¥Î¤Ï6ºÐ¤«¤é»Ï¤á¡¢°ì»þ¤Ï¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²»Âç¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤ÉÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢½¢¿¦¤òµ¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤ò¼¤á¡¢¿ÍÁ°¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï±éÁÕ¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ê¤É³Ê¼°¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÆ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖMy 1st Challenge¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö±éÁÕ²ñ¤ò¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÂ¨·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Å»ö¤ÈÎý½¬¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹Ìî¸ý¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨5Ê¬¤Ç¤âËèÆüÃÆ¤¯¡ª¡×¤È¡¢Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÎý½¬¤Ë¶Ð¤·¤ó¤À¤½¤¦¡£¤µ¤é¤ËÆ±Î½¤ä¼è°úÀè¤ÎÊý¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼«¿È¤ÇºîÀ®¡£±éÁÕ°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£
Ìî¸ý¡§±éÁÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÌò¤È¤Ê¤ë¡ÖÉè¤á¤¯¤ê·¸¡×¤Ï¡¢°ÊÁ°Æ±¤¸»ÙÅ¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î·Ð¸³¼ÔÆ±»Î¡¢°ÊÁ°¤«¤é²»³Ú¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÊÌ¤Î»ÙÅ¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¤µ¤é¤Ë¡¢°ÊÁ°»Å»ö¤Îº©¿Æ²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼è°úÀè¤ÎÊý¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥ëー¥È¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³¤ÇÄ¾ÀÜ¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»þ¡¹¡¢°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¼è°úÀè¤ÎÊý¤È¥Õ¥ëー¥È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊç¤ëÉÔ°Â¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî¸ý¡§±éÁÕÃæ¤Ï¥ß¥¹¥¿¥Ã¥Á¤ä¶ÛÄ¥¤Ë¤è¤ë»ØÀè¤ÎÎä¤¨¤«¤é¿´¤¬ÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¡¢±éÁÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤é¤º¶Ê¤Î´°À®ÅÙ¤â²¼¤¬¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÈÖ¤â¤³¤ÎÄ´»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Äø¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤È¤¨¶ÊÃæ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡ª²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤º¿Ê¤á¡ª¡×¤È¿´³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢
±éÁÕ²ñÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÈÖÁ°¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî¸ý¡§²ñ¾ì¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤¯¤é¤¤ÃÆ¤¿´ÃÏ¤È²»¼Á¤¬ÎÉ¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¿´¤¬ÀÅ¤Þ¤ê¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²»¿§¤ò¹¥¤¤ËÁà¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢É½¾ðË¤«¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿»ÙÅ¹¤ÎÃç´Ö¤ä¼è°úÀè¤Î³§¤µ¤ó¤È¡£¿ÍË¾¤Î¸ü¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÆ±¤¸»ÙÅ¹¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼è°úÀè¤ÎÊý¡¹¤â²ñ¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ë±éÁÕ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¿Æ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼è°úÀè¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤¿¡×¡¢¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ìî¸ý¼«¿È¤â²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±éÁÕ²ñ½ªÎ»¸å¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä©Àï¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢´üÂÔ¤Î°ìÊâÀè¤¤¤¯¹ÔÆ°¤Ø
ºÇ¸å¤Ë¡ÖMy 1st Challenge¡×¤ò½ª¤¨¤¿º£¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÆó¿Í¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî¸ý¡§Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤¿¸½ºß¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ã£À®´¶¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÈÖÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÁÖ²÷´¶¤ÏÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ»Å»ö¤Ç¤â¡ÖÄê´üÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±éÁÕÆ°²è¤ò¸«ÊÖ¤·²þÁ±ÅÀ¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢±éÁÕ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾¦ÃÌ»þ¤Î¸ÀÆ°¤äÍÑ°Õ¤·¤¿»ñÎÁ¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¦°¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÇÄ°®¤·¼¡²ó¤Ë³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¼ê¤Îº¢¤è¤ê¶ÈÌ³ÎÌ¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«¤é¤ò¸Ü¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Çö¤é¤¤¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ³°¤ÎÃç´Ö¤â´¬¤¹þ¤ó¤À°ìÂç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¸«»öÀ®¸ù¡ª
¤³¤Î·Ð¸³¤Ï»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»³粼¡§¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢»ÕÈÏ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÂçÀÚ¡×¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ä¼«¿È¤Î¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¡×¤È¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¼ÒÆâ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉô½ð¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä°Õ¸«¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎMy 1st Challenge¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤¬¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¡¦»ÑÀª¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡ÖMy 1st Challenge¡×¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿·Ð¸³¤äµ¤¤Å¤¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Å»ö¤Ø¤Î»ÑÀª¤ä¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ËÀªÈ¾¥°¥ëー¥×¤Ï200Ç¯¤Î¤½¤ÎÀè¤â¡¢¼Ò°÷¤ÎÄ©Àï¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡Ö´üÂÔ¤Î°ìÊâÀè¤¤¤¯¹ÔÆ°¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Û¤·¤¤¤ò¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¡×ÆÏ¤±¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£