SalesforceÆþÎÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖbellSalesAI¡×¥æー¥¶ー¤ÎSalesforce¼«Æ°ÆþÎÏÎ¨¤¬70¡óÄ¶¿å½à¤Ë¡ª
SalesforceÆþÎÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖbellSalesAI(¥Ù¥ë¥»ー¥ë¥¹¥¨ー¥¢¥¤)¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç °ìÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¡×)¤Ï¡¢bellSalesAI¥æー¥¶ー¤ÎSalesforce¼«Æ°ÆþÎÏÎ¨(¢¨1)¤¬·î´Ö¤Ç72¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§SalesforceÆ³ÆþºÑ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëbellSalesAIÏ¿²»¥í¥°¿ô¤ËÀê¤á¤ëSalesforceÏ¢·ÈºÑ¥í¥°¿ô¤Î³ä¹ç
¥á¥¤¥ó²èÁü
¢£³µÍ×
bellSalesAI¤ÎÄ¾¶á3¥ö·î¤ÎÍøÍÑ²ó¿ô¤Ï¤ª¤è¤½140,000²ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½100,000·ï¤¬Salesforce¤Ø¤Î¼«Æ°ÆþÎÏ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎµÏ¿¤¬³Î¼Â¤ËSalesforce¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÌ¤Ï¢·È¤ÎÌó30¡ó¤Ï¼ÒÆâ²ñµÄÍÑÅÓ¤ä¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤Î¼«Æ°ÆþÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢Salesforce¤Ø¤ÎÆþÎÏºî¶È¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆþÎÏ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÆþÎÏÆâÍÆ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£bellSalesAI¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆþÎÏ´°·ë¡×¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¡¢¸Ä¼Ò¤Î±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£bellSalesAI¤Î¼çÍ×µ¡Ç½
1. ¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÏ¿²»¡¦Ê¸»úµ¯¤³¤·
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê(ÂÐÌÌ¾¦ÃÌ)¡¦PC¥¢¥×¥ê(Web¾¦ÃÌ)¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¡×¤Ç¾¦ÃÌ¤ÎÏ¿²»¤ÈÊ¸»úµ¯¤³¤·¤¬²ÄÇ½¡£¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¹âÀºÅÙ¤Ê¼«Æ°Ãê½Ð¤È¥Çー¥¿¹½Â¤²½
¾¦ÃÌ¤Î²ñÏÃ¥Çー¥¿¤«¤é¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Salesforce¤Î³Æ¹àÌÜ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾ðÊó¤ò¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¡¦¹½Â¤²½¡£´ë¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëSalesforce¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¹àÌÜ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¾ðÊóÃê½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëSalesforceÏ¢·Èµ¡Ç½·²¤Î³«È¯
¡Ö¸½¾ì¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÅ°Äì¥ê¥µー¥Á¤·¡¢Ëè·î¤Îµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¡£
ÆþÎÏ¤Î¸úÎ¨²½¤òÄ¶¤¨¡ÖÆþÎÏ¤Î¼«Æ°²½¡×¤òÄÉµá¤·¤¿µ¡Ç½·²¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢µ¡Ç½Îã¡§
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¾å¤ÇSalesforceÏ¢·Èºî¶È¤¬´°·ë¡¢¾¦ÃÌ½ªÎ»¸å2～3Ê¬¤ÇÆþÎÏ¤¬´°Î»
¡¦Salesforce¾å¤Ç»öÁ°ºîÀ®¤·¤¿¹ÔÆ°Í½Äê¤òbellSalesAI¾å¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¡¢¾¦ÃÌ½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÏ¢·È´°Î»
¡¦SalesforceÌ¤Ï¢·È¥í¥°¤Î¤ß¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï¢·ÈÁàºî¤òÂ¥¤¹³Æ¼ïÄÌÃÎ¤ä¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É
¡¦ÆüÉÕ·¿¤äÁªÂò»è·¿¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥¥¹¥È·¿°Ê³°¤ÎÆþÎÏ¹àÌÜ¤â¼«Æ°È¿±Ç
¢£¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÈÀ®²Ì
¡¦¥æー¥¹¥±ー¥¹1¡§SalesforceÆþÎÏ»þ´Ö¤ÎÂçÉýºï¸º
Æ³Æþ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÃÌ¸å¤ÎSalesforceÆþÎÏ»þ´Ö¤¬Ê¿¶Ñ¤ÇÌó50～75¡óºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬1·ï¤¢¤¿¤ê30Ê¬～1.5»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÆþÎÏºî¶È¤¬¡¢bellSalesAI¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¤ï¤º¤«2～3Ê¬¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤Ç´°Î»¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô°ì¿Í¤¢¤¿¤ê·î´Ö¤ÇÌó20»þ´Ö(±Ä¶ÈÆü´¹»»¤ÇÌó3ÆüÊ¬)¤Î»þ´ÖÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¸ÜµÒ¤È¤Î¾¦ÃÌ¤äÄó°Æ½àÈ÷¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥æー¥¹¥±ー¥¹2¡§ÆþÎÏÀºÅÙ¤ÎÉ¸½à²½¤È¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å
½¾Íè¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþÎÏÆâÍÆ¤Î¼Á¤äÎÌ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬Àµ³Î¤Ê¾¦ÃÌ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Ãê½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÆþÎÏÆâÍÆ¤ÎÉÊ¼Á¤¬¶Ñ°ì²½¤µ¤ì¡¢¾¦ÃÌµÏ¿¤ÎºîÀ®Î¨¤¬100¡ó¤Ë¸þ¾å¤·¤¿´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤¬¾ï¤ËºÇ¿·¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê±Ä¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥æー¥¹¥±ー¥¹3¡§ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤ÈÄó°ÆÎÏ¶¯²½
¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤¬¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿Salesforce¤Ë¼«Æ°ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÌç¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ã¼ê±Ä¶È¤Î°éÀ®¤äÄó°Æ¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤¬Ãê½Ð¤·¤¿Í×Ìó¤ò¼¡²ó¾¦ÃÌ¤ÎµÄ»öÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÏ¢Â³À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼õÃíÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼
¡¦Æ³Æþ´ë¶ÈA¼Ò(IT¥µー¥Ó¥¹¶È)
¡Ö¾¦ÃÌ¸å¤ÎSalesforceÆþÎÏ¤ËËè²ó30Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢bellSalesAIÆ³Æþ¸å¤Ï¿ôÊ¬¤Î³ÎÇ§¤À¤±¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ÇÄó°Æ»ñÎÁ¤Î½àÈ÷¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼õÃíÎ¨¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡¦Æ³Æþ´ë¶ÈB¼Ò(À½Â¤¶È)
¡ÖÂÐÌÌ¾¦ÃÌ¤¬Ãæ¿´¤ÎÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤ÎµÏ¿¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä²¡¤¹¤À¤±¤ÇÏ¿²»¤«¤éSalesforceÆþÎÏ¤Þ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËÆþÎÏ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈÉôÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÄêÃåÎ¨¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÆþÎÏ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¦Æ³Æþ´ë¶ÈC¼Ò(¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È)
¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤ÏÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¤¾¦ÃÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢bellSalesAI¤ÏÅö¼Ò¤ÎSalesforce¤Î¹àÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¾ðÊó¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃßÀÑ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢¡Ö±Ä¶È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò"¿Í¡ßAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È"¤ÇºÆÀß·×¤·¡¢¿Í¤¬¡Ø¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¢¤ë»Å»ö¡Ù¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢bellSalesAI¤òÄÌ¤¸¤¿±Ä¶È¸½¾ì¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Salesforce¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½·²¤Ç¤¢¤ë¡ÖAgentforce¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢bellSalesAI¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤Ê¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Í¥¯¥¹¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄó°Æ¤ä¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¼«Æ°²½¤Ê¤É¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆþÎÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Á´±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ËÈ¼Áö¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÃßÀÑ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¾¦ÃÌ¤ä¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£ÆþÎÏ¤ÎÉéÃ´¤¬¾Ã¤¨¡¢±Ä¶È¤ÏËÜÍè¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×――¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¡¢¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏºÇÂ®¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£bellSalesAI(¥Ù¥ë¥»ー¥ë¥¹¥¨ー¥¢¥¤)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
bellSalesAI¤Ï¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¾¦ÃÌ¾ðÊó¤òAI¤¬¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¡¦¹½Â¤²½¤·¡¢SalesforceÆþÎÏ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëSalesforceÆþÎÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1. SalesforceÆþÎÏ¸úÎ¨²½¤ËÆÃ²½ ¡§ AI¤¬¾¦ÃÌ²ñÏÃ¤«¤éÉ¬Í×¹àÌÜ¤ò¼«Æ°Ãê½Ð
2. °µÅÝÅª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ ¡§ ÂÐÌÌ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡¢Web¾¦ÃÌ¤ÏPC¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±Áàºî
3. ¹âÀºÅÙ¤ÊÍ×Ìó¡¦Ãê½Ð ¡§ ÆÈ¼«¤ÎAI¤¬¾ðÊóÃê½Ð¡¦¹½Â¤²½¤ò¹âÀºÅÙ¤Ç¼Â»Ü
¢£bellSalesAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bsai.bellface.co.jp/
¢£¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶6-13-10 PMO¿·¶¶9F
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÅç °ìÌÀ
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯4·î27Æü
»ñËÜ¶â ¡¡¡§ 9,015É´Ëü±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ SalesforceÆþÎÏ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖbellSalesAI¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§ https://bellface.co.jp/