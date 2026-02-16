¡ÖDX¥µ¥¦¥ó¥É¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥·¥êー¥º¡×ÂèÏ»ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¥º¥Þ¤È¥Öー¥¹¥¿ー¤ò¼ýÏ¿¡ª¡ª
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×( https://p-bandai.jp/?rt=pr )¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥«¥×¥»¥à¡×¤Ë²»À¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡ÖDX¥µ¥¦¥ó¥É¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È06¡×(3,630±ß ÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2026Ç¯2·î16Æü(·î)16»þ¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤)
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000243015/?rt=pr
DX¥µ¥¦¥ó¥É¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È06
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡ÖDX¥µ¥¦¥ó¥É¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥·¥êー¥º¡×Âè06ÃÆ¤ÎËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡×¤È¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥à¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÄÌ¾ïDXÈÇ¤ÈÆ±¤¸ËÜÂÎ¥µ¥¤¥ºÆâ¤ËÅÅ»ÒÉôÉÊ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥×¥»¥àÆÃÍ¤Î²óÅ¾¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÅëºÜ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¥×¥»¥àËÜÂÎ¤«¤é²»À¼¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²»À¼¥âー¥É¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥«¥×¥»¥à¸ÇÍ¤Î¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤Ê¡ÖÊÑ¿ÈÁ°¥âー¥É¡×¡¢ÊÑ¿È»þ¤Î¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤Ê¡ÖÊÑ¿È¥âー¥É¡Ê¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤·¡Ë¡×¡¢ÊÑ¿È»þ¤Î¸ú²Ì²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËüÄÅÇü(±é¡§º£°æÎµÂÀÏº)¤Î¥Ü¥¤¥¹¤¬ÌÄ¤ë¡ÖÊÑ¿È¥âー¥É¡Ê¥Ü¥¤¥¹¤¢¤ê¡Ë¡×¤Î3¼ï¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÄÌ¾ïDXÈÇÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖDX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ÈÏ¢Æ°¤¬²ÄÇ½¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤éÌÄ¤ëÊÑ¿È²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥×¥»¥à¤«¤éÄÉ²Ã¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡×»ÈÍÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¿È»þ¤Ë¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ç¡ÖÍë¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥¹¥Ê¥Ã¥×²»¡×¤âÈ¯Æ°²ÄÇ½¡£¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥à¡×»ÈÍÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ®¤½Ð¤ëÇÓµ¤²»¡×¤Ê¤É¸ÇÍ¤Î²»À¼¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉ¬»¦µ»Áàºî»þ¤â¡¢É¬»¦µ»¸å¤ÎÄÉ²Ã¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÄÅÇü¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¡£³Æ¥«¥×¥»¥à¤Ë¶¦ÄÌ²»À¼3²»¤ò´Þ¤à6²»¤º¤Ä¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ¿ÈÄ¾Á°¤Î¥Ü¥¤¥¹¤ä·àÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÂæ»ì¤È¶¦¤Ë¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÑ¿ÈÁ°¥âー¥É¡×¤Î¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡×¤Ç¤Ï¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ë¤è¤ê¡¢·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥àÆþ¼ê¥·ー¥ó¡×¤Î²»À¼¤òÈ¯Æ°²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥×¥»¥à¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÇÍÇ½ÎÏÈ¯Æ°»þ¤Î¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¤Ë¤ÏBGM¤â¼ýÏ¿¡£¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖPLASMA¡×¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê2¶Ê¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à
¥Öー¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥à
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§DX¥µ¥¦¥ó¥É¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È06
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡( https://p-bandai.jp/item/item-1000243015/?rt=pr )
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§3,630±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡Ä1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Öー¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥à¡Ä1
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§HÌó45mm ¡ß WÌó50mm ¡ß DÌó50mm(¶¦ÄÌ)
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§3ºÍ°Ê¾å
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)16»þ～2026Ç¯4·î13Æü(·î)23»þÍ½Äê
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯7·îÍ½Äê
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ
¡¦ÈÎÇä¥ëー¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡( https://p-bandai.jp/?rt=pr )¡¢Â¾
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
(C)2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤È¤Ï
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ïº£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥áー¥«ー¸ø¼°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥×¥é¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡¢¿©´á¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡× https://p-bandai.jp/?rt=pr