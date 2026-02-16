¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌÓ·ê¥ì¥¹È©¢¨3¤Ø¡¡¡Ø¥¹¥¯¥ï¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à Ãº&¥¯¥ì¥¤¡Ù2026Ç¯4·î1Æü(¿å)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥Ðー¸¦µæ½ê(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ï¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ò¥Ðー¥à¾õ¤Ë¸Ç¤á¡¢µÛÃåÀ®Ê¬¡ÖÃº¡×¤È¡Ö¥¯¥ì¥¤¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡Ø¥¹¥¯¥ï¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à Ãº¡õ¥¯¥ì¥¤¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯4·î1Æü(¿å)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ïー¥Ðー¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¯¥ï¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à Ãº¡õ¥¯¥ì¥¤¡Ù¤Ï¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ðー¥à¾õ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ë¡¢Ãº¤È¥¯¥ì¥¤¤ò¥À¥Ö¥ëÇÛ¹ç¡£¤È¤í¤±¤ë¥Ðー¥à¤¬È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é±ø¤ì¤òÉâ¤«¤·¡¢Ãº¤È¥¯¥ì¥¤¤¬¸Å¤¤³Ñ¼Á¡¢ÌÓ·ê±ø¤ì¡¢¹õ¤º¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍí¤á¼è¤ê¡¢¤Ä¤ë¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌÓ·ê¥ì¥¹È©¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¢¨4¤¬È©¤ò°ú¤¤·¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¢¨5¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¯¥ï¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à Ãº¡õ¥¯¥ì¥¤¡Ù 2,420±ß(ÀÇ¹þ)
Ãº¡ß¥¯¥ì¥¤
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢ã¾¦ÉÊ³µÍ×¢ä
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥¹¥¯¥ï¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à Ãº¡õ¥¯¥ì¥¤
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§90g¡¡2,420±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡Î¥¹¥Ñ¥Á¥å¥éÉÕ¤¡Ï
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡ýÃº¡ß¥¯¥ì¥¤¤Î¥À¥Ö¥ëµÛÃåÀ®Ê¬¤¬¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤äÌÓ·ê±ø¤ì¡¢¹õ¤º¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛÃå¡¦½üµî¤·¤ÆÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ò¥Ðー¥à¾õ¤Ë¸Ç¤á¤¿Ç»Ì©¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤ÇÈ©¤Ø¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤äÈé»é±ø¤ì¤òÍí¤á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£¥á¥¤¥¯¤ä±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥¯¥ê¥¢¢¨5¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¥À¥Ö¥ëÀö´é¢¨6¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ý¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥Ïー¥Ð¥ë¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¡£
¡ã»ÈÍÑÊýË¡¡ä
´é¡¦¼ê¤¬´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÂç¤ò¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç·Ú¤¯²¹¤á¤Þ¤¹¡£´éÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¡¢±ß¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÃúÇ«¤ËÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£Âù¤Ã¤¿¤ªÅò¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀö¤¤Î®¤·½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 µÛÃåºÞ ¡¡¢¨2 ¥«¥ª¥ê¥ó(µÛÃåºÞ)¡¡ ¢¨3 ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤È© ¢¨4 ¥Î¥¤¥Ð¥é²Ì¼Â¥¨¥¥¹(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬)¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¢¿åÍÏÀ¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡ ¢¨5 ±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¡¡¡¢¨6 ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤ËÀö´éÎÁ¤ÇÀö¤¦¤³¤È
¢ãÌµÅº²Ã¼çµÁ(R)¢ä
¥Ïー¥Ðー¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÈ©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÊä¤¤¡¢È©ËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌµÅº²Ã¼çµÁ(R)¡×¤ò´Ó¤¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î²½¾ÑÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥Ðー5¤Ä¤ÎÌµÅº²Ã
¡ãSNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¡ª¡ä
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://www.haba.co.jp/f/h-005006001
Instagram¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/haba_jp/
X(µìTwitter)¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/HABA_JP
Facebook¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.facebook.com/habatown
YouTube¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/user/habaJP
¢¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ïー¥Ðー¸¦µæ½ê
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§ 0120-82-8080
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.haba.co.jp/