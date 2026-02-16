µþ¤Î¤¢¤ó¤³²°¤Îµ»¤ò¡¢¿©¤Îºå¿À¤«¤é¡£¤¢¤ó¤³²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖÅÔ¾¾°Ã¡×¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ ÃÏ²¼1³¬¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó
µþÅÔ¤Ç75Ç¯Í¾¤ê¤È¤Ê¤ë¤¢¤ó¤³²°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¢¤ó¤³²Û»ÒÀìÌçÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅÔ¾¾°Ã¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÍüÌÐÉ§¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢´ØÀ¾¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸£°ú¤¹¤ëºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤¢¤ó¤³Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¾¾°Ã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç75Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿ÅÁÅýµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î¿©¥È¥ì¥ó¥É¤Ë±þ¤¨¤ë¤¢¤ó¤³²Û»Ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤Î¤ßÅ¸³«¤¹¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ÅÁÅý¤È¸½Âå¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿´¶À¤¬½Ð²ñ¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¤¢¤ó¤³¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ
AN DE COOKIE ¤·¤ª¥Ð¥¿ー
Á¡ºÙ¤Ê¸ý¤É¤±¤Ç¿Íµ¤¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥ー¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¡È´Å±ö¤Ã¤Ñ¤¤¡É ¤¬¿·Ì£¤È¤·¤Æ¸ÂÄêÅÐ¾ì¡£µþÅÔ¤é¤·¤¤¤ä¤µ¤·¤¤ÇòÀ¸¤¢¤ó¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê±öµ¤¤ò¤¤«¤»¡¢¥Ð¥¿ー¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤ß¤È±öÌ£¤¬¤Û¤É¤è¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û648±ß (ÀÇ¹þ)¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û10Î³Æþ¤ê ¡ÚÆÃÄê¸¶ºàÎÁ28ÉÊÌÜ¡ÛÍñ¡¦Æý
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¤É¤é¾Æ¤
µþÅÔ¤Î¤¢¤ó¤³²°¤¬¿æ¤¾å¤²¤¿¼«Ëý¤ÎËÌ³¤Æ»»ºÎ³¤¢¤ó¤ò¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È·Ú¤¤ÊÆÊ´À¸ÃÏ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¶´¤ó¤À¡¢¤Ï¤ó¤Ê¤ê¾åÉÊ¤Ê¸ÂÄê¤É¤é¾Æ¤¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÌû¤·¤ß¤«¤é¾å¼Á¤ÊÂ£Åú¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ú²Á¡¡³Ê¡ÛÃ±ÉÊ270±ß¡¢4¸ÄÆþ1,350±ß¡¢6¸ÄÆþ1,944±ß¡¢8¸ÄÆþ2,484±ß¡¢12¸ÄÆþ3,564±ß ¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê ¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û1¸Ä ¡ÚÆÃÄê¸¶ºàÎÁ28ÉÊÌÜ¡ÛÍñ¡¦Æý
¥ªー¥×¥óµÇ° ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)～¢¨¤É¤Á¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤â¤Ê¤«¡¦Î³¤¢¤ó¥»¥Ã¥È´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊýÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ1¥»¥Ã¥È¡Ë
¢£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å´ü´ÖÃæ¡¢ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§ÅÔ¾¾°Ã ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹½»¡¡¡¡½ê¡§¢©530-8224 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1ÃúÌÜ13-13 ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ ÃÏ²¼1³¬±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00 ¢¨´Û¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§06-6345-1201¡Êºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ÂåÉ½¡Ë
ÅÔ¾¾°Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÅÔ¾¾°Ã¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç¾¼ÏÂ25Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÀ½ñ²ÀìÌç´ë¶È¡ÖÅÔÀ½ñ²¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤¢¤ó¤³²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡£75Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤êµþ¤ÎÌ¾¿å¡¦ÀÃ¥ö°æ¤ÎÃÏ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿À½ñ²µ»½Ñ¤È¡¢ÁÇºà¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ê¤É¸½Âå¤Î¿©½¬´·¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡Öproduced by TOSHOaN¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¶È³¦¤äÊ¬Ìî¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÈÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜÅ¹½»¡¡¡¡½ê¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èËÙÀî»°¾ò²¼¥ë²¼È¬Ê¸»úÄ®709ÅÔ°íÈÖ´Ü»°¾òËÙÀî 1³¬±Ä¶È»þ´Ö¡§AM 10:00 - PM 6:30¡¡¡¿Cafe Last Order PM 5:00Äê µÙ Æü ¡§Âè1¿åÍËÆü¡Ê·î¤Ë¤è¤êÂè2¡Ë¤ªÌä¹ç¤»¡§075-811-9288
¢£ KYOTO TOWER SANDOÅ¹½»¡¡¡¡½ê¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¼·¾ò²¼¥ëÅì±ö¾®Ï©Ä® 721-1µþÅÔ¥¿¥ïー¥Ó¥ë 1³¬±Ä¶È»þ´Ö¡§AM 10:00 - PM 9:00 ¢¨´Û¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ëÄê µÙ Æü ¡§¤Ê¤·¤ªÌä¹ç¤»¡§075-708-5198
¢£ ËçÊýT-SITEÅ¹½»¡¡¡¡½ê¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô²¬ÅìÄ®12-2 ËçÊýT-SITE 1³¬±Ä¶È»þ´Ö¡§AM 10:00 - PM 8:00 ¢¨´Û¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ëÄê µÙ Æü ¡§¤Ê¤· ¢¨´Û¤ÎµÙ¶ÈÆü¤Ë½à¤º¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§072-843-2511
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.toshoan.com/¢£ Instagram¡§https://www.instagram.com/toshoan_kyoto/ ¢£ Facebook¡§https://www.facebook.com/toshoan.kyoto/¢£ X¡§https://twitter.com/toshoan