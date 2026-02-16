½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤¬¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡ª
▪️¼Â»Ü³µÍ×
±¿¹Ò´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¡～3·î31Æü¡Ê²Ð¡ËÍ½Äê
¡ÚÁ¥Æâ¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¥Ç¥¶¥¤¥óÁõ¾þ¡ÛÁ¥Æâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²Õ½ê¤ò¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á¥ÆâÊüÁ÷¤â¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£½Ù²ÏÏÑ¤ÎÎ¹¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á¥Æâ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êーHP¡Ûhttps://www.223-ferry.or.jp/
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¡Û ¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¸¶ºî¤Î¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©À¶¿å»Ô¡Ê¸½¡¦ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹°ì²È¡¦¤µ¤¯¤é²È¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ë¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤Þ¤ë»Ò¡Ê¤µ¤¯¤é ¤â¤â¤³¡Ë¤È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¡¢³Ú¤·¤¯ÌÌÇò¤¯¡¢»þ¤ËÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£1986Ç¯¤Ë¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¸¶ºî40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´18´¬¤¬È¯ÇäÃæ¡£È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÎß·×3,500ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°ÈÇ¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇËè½µÆüÍËÆüÍ¼Êý6»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£Ãæ²Ú·÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÏ·¼ãÃË½÷¤òÌ¥Î»¤·¡¢Ä¹¤¤ËÏË¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.chibimaru.tv/¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @tweet_maruko¡Êhttps://x.com/tweet_maruko¡ËInstagram¡§ @chibimaruko_official/¡Êhttps://www.instagram.com/chibimaruko_official/¡ËFacebook¡§ https://www.facebook.com/chibimaruko.official/YouTube¡§https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡Ú½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÛÀÅ²¬¸©´Ñ¸÷¿¶¶½²Ý¡§ÅÅÏÃ¡§054-221-3696
¡Ú¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÛÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¹Êó¡¦ÀëÅÁÃ´Åö¡§À¾ÊýE-mail¡§pr-NA@nippon-animation.co.jp
²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤òµºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö©¤µ¤¯¤é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó/ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡×