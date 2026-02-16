ºî¶Ê²È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥³¥¢¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÎSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È º£½µËö2·î21Æü(ÅÚ)¡¢ÆüËÜ½é³«ºÅ¡ª
´Ú¹ñ¤Îºî¶Ê²È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èº£½µËö2·î21Æü(ÅÚ)ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¤Ç³«ºÅ¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¡¦¥Ö¥íー¥«ー¡Ù¡¢2025Ç¯¸ø³«¡ØMickey 17¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî±ÇÁüºîÉÊ¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¡£À¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤½¤Î²»³Ú¤¬¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºî¶Ê²È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤«¤é¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Û¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥³¥¢¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢SNS´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://tickets.kyodotokyo.com/jungjaeil/¡¡¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾¦ÉÊ
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥³¥¢
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
X ¤è¤ê¤´±þÊç¤Î¾ì¹ç£±¡Ë¥¥çー¥ÉーÅìµþ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@KyodoTokyo¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー£²¡ËÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡õ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Á¥ç¥ó¥·゙¥§¥¤¥ë¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¸ø±é¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤Ç±þÊç´°Î»¡ªInstagram ¤è¤ê¤´±þÊç¤Î¾ì¹ç1) ¥¥çー¥ÉーÅìµþ¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kyodotokyoofficial¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー£²¡Ë ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¤¤¤¤¤Í£³¡Ë ¤´¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡Ö#¥Á¥ç¥ó¥·゙¥§¥¤¥ë¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¸ø±é¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
¢¡±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ã±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡ä
²¼µ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¦ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¥¥çー¥ÉーÅìµþX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷KyodoTokyo¡Ë¤Þ¤¿¤ÏInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷kyodotokyoofficial¡Ë¤è¤ê¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤´Ï¢Íí»þ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¡ÊÂà²ñ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢±þÊçÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£ ¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥áー¥ë¤ò¼õ¿®µñÈÝÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÅöÁªÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¦¥¥çー¥ÉーÅìµþ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÅöÁªÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦ÄÌÃÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ü´ÖÆâ¤ËÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¸¢Íø¤òÊü´þ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈ¯Á÷¤Ê¤ÉËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÌÜÅª¤Ë¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¡¢Â¾¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£ ¡¦¤´ÅöÁª¸¢Íø¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤äÅ¾Çä¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÞÉÊÅöÁª¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£ ¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤È¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯3·îÃæÍ½Äê¡Ë ¡¦¤´±þÊç¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
ºî¶Ê¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL
±Ç²è¡¦±é·à¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Îºî¶Ê²È¡¦²»³Ú´ÆÆÄ¡£±Ç²è¡Ø¥ª¥¯¥¸¥ã¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Á¡ºÙ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥³¥¢¤¬¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Ç¤Ï¥·ー¥º¥ó1～3¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¨¥ßー¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÊHMMA¡Ë¤Ç¤ÏTVÈÖÁÈ¡¿¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥êー¥ºÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥³¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´Ú¹ñ¿Í½é¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢17ºÐ¤Ç½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£´Ú¹ñÅÁÅý³Ú´ï¤ÈÀ¾ÍÎ²»³Ú¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÈà¤Î½ö¾ðÅª¤Ê´¶À¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬ºÝÎ©¤Ä¥½¥í¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØListen¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯¤Î±Ç²è¡ØMickey 17¡Ù¤Ç¤â¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¿ë¤²¡¢¸½Âå±Ç²è²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÁÅý³Ú´ï¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡§
¥¥à¡¦¥æ¥ë¥Ò
´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ÈÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö¥Ñ¥ó¥½¥ê½Õ¹á²Î¡×¤ÎÊÝ»ý¼Ô¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏKBSÅÁÅý²»³ÚÂç¾Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥½¥ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý²»³Ú¥°¥ëー¥×¡Ö¥¦¥ê¥½¥ê¡¦¥Ð¥é¥¸¡×¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø½Õ¹á²Î¡Ù¡ØÄÀÀ¶²Î¡Ù¡Ø¶½Êã²Î¡Ù¤ÎÁ´¶Ê¾å±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃ¤ËÁ´½£¹ñºÝ¥½¥ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¹ñÎ©·à¾ì¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ëÁÏºî·à¡ØÄÀÀ¶¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÀÀ¶Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤äÊüÁ÷¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥½¥ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó
¥µ¥à¥ë¥Î¥ê¡¦¥Ë¥åー¥É¥Ã¥È¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý²»³Ú¥°¥ëー¥×¡Ö¥¦¥ê¥½¥ê¡¦¥Ð¥é¥¸¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ÈÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö¥Ñ¥ó¥½¥ê¸ÝË¡¡×¤Î¸ø¼°¤ÊÅÁ¾µ¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥å¥ó¥¢¥óÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥°¥ó
´Ú¹ñ·Ý½ÑÁí¹ç³Ø¹»¡¦ÅÁÅý·Ý½Ñ³ØÉô¡ÊÌ±Â¯·ÝÇ½Àì¹¶¡Ë¤òÂ´¶È¡£¥¥à¡¦¥É¥¥¥¯¥¹Î¨¤¤¤ë¥µ¥à¥ë¥Î¥ê³ÚÃÄ¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥à¥ë¥Î¥ê¡¦¥Ë¥åー¥É¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ø´ø¡§²£»³ÁÕ
1984Ç¯»¥ËÚÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç³Ø»¥ËÚ¹»¡¢¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø¡¢Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡²»³Ú¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥À¥°¥é¥¹¡¦¥Ü¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢Èø¹âÃéÌÀ¡¢¹â´Ø·ò¡¢ÃæÂ¼Î´É×¡¢¹õ´ä±Ñ¿Ã¤Î³Æ»á¤Ë»Ø´øË¡¤ò»Õ»ö¡£2018Ç¯¡ÖÂè18²óÅìµþ¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×Âè£²°Ì¡õÄ°½°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹ñÆâ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤ÏÅÐ»³¡£NHK-FM¡ÖÀÐ´Ý¸¬ÆóÏº¤Î»³¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¥·ー¥º¥ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ¿ÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÐ»³¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
1911Ç¯ÁÏÎ©¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¤â¤Ä¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡£¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÎ¾µ¡Ç½¤òÊ»¤»¤â¤Ä¡£Ì¾ÍÀ²»³Ú´ÆÆÄ¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Õ¥ó¡¢¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¡¢ÆÃÊÌµÒ±é»Ø´ø¼Ô¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥×¥ì¥È¥Ë¥ç¥Õ¡£¼«¼ç¸ø±é¤ÎÂ¾¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ìÂ¾¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ð¥ì¥¨±éÁÕ¡¢NHKÂ¾¤Ë¤ª¤±¤ëÊüÁ÷±éÁÕ¤Ç¹â¿å½à¤Î±éÁÕ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£³¤³°¸ø±é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£1989Ç¯¤è¤êBunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Ê¸µþ¶è¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢·Ú°æÂôÄ®¡¢Ä¹²¬»Ô¤È»ö¶ÈÄó·È¤ò¡¢´¢Ã«»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢³ÆÃÏ°è¤È¤Î¶µ°éÅª¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£https://www.tpo.or.jp/
¸ø±é³µÍ×
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL Orchestra Concert
2026Ç¯2·î21Æü (ÅÚ¡Ë17:00³«±é (16:00³«¾ì¡Ë¡¡²ñ¾ì¡§ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ëºî¶Ê¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL»Ø´ø¡§²£»³ÁÕ´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¡ÛSÀÊ¡§\11,000AÀÊ¡§\8,800BÀÊ¡§\7,700CÀÊ¡§\ 5,500¡úÄ¾Á°³ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡ú \6,800 ¢¨BÀÊ°Ê¾åÊÝ¾Ú¡¢¤ªºÂÀÊ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¢¨ÅöÆü°ú´¹·ô¤Ç¤ÎÈÎÇä¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÀè¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ https://tickets.kyodotokyo.com/jungjaeil/0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë¥¤ー¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/jungjaeil¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/jungjaeil¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://l-tike.com/jungjaeil¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï SÀÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¥¥çー¥ÉーÅìµþ¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー(0570-550-799 Ê¿Æü11:00-1800¡¡ÅÚÆü½Ë10:00-18:00) ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥Ûー¥ëÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤ä¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï±ÇÁü±é½Ð¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë¼çºÅ¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ¸å±ç¡§¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿TBS¥é¥¸¥ª¡¿TOKYO FM¡¿J-WAVE¡¿InterFM