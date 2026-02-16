80ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö°¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤¡×¤«¤éÈ¾À¤µª¡£º£Ç¯77ºÐ¤È¤Ê¤ë¡È¤¸¤å¤ó¡õ¥Í¥Í¡É¤ÎJun¡£¥½¥í¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¥ê¥êー¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¡ªÂçÀ®¸ù¡ª¡ª
¡¡1968Ç¯¡Ö°¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤¡×¥Ç¥Ó¥åー¡£¤¤¤¤Ê¤ê80ËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤«¤éÈ¾À¤µªÄ¶¡£Åö»þ¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿¡È¤¸¤å¤ó¡õ¥Í¥Í¡É¤ÎJun¡ÊÅö»þ¤Ï¡È¤¸¤å¤ó¡É¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯77ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ë¥½¥í¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø77year¥á¥¸¥ãー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë¡×¥ê¥êー¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÅìÉð¥Û¥Æ¥ë ¥ì¥Ð¥ó¥ÈÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¡¡2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ¡£ËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Î³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¼¡¡¹¤ÈÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¸á¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Jun¤ÎÅÐ¾ì¤òº£¤«º£¤«¤È³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£13»þÈ¾¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¹ð¤²¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Ï°ÅÅ¾¡¢¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Î¸å¡¢¹õ¤ÎÂç¤¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¥·ー¥¹¥ëー¤Î¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦ÍÅ±ð¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿Jun¤¬ñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¡£¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª2¿Í¤Î¼ã¤¤¥À¥ó¥µー¤È¶¦¤ËÍÙ¤ë»Ñ¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡¡1¶ÊÌÜ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¿·¶Ê¤Î¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï60¡Çs¥Æ¥¤¥¹¥È°î¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¤ª¤¢¤Ä¤é¤¨¸þ¤¤Î¶Ê¤À¡£Ç¯Îð¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëJun¤Î²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Á³¤È¼êÇï»Ò¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£´ÖÈ±Æþ¤ì¤º2¶ÊÌÜ¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Î¡Öµã¤¤Ê¤¬¤é¡×¡£1¶ÊÌÜ¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤È¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢²Î¤¤¾å¤²·Ï¤Î¥Ð¥éー¥É¤À¡£¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎJun¤Î²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤Î¸å¡¢¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤Î¸å´üÂåÉ½¶Ê¡Ö¤«¤â¤á¤Î³¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÆÀ°Õ¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó¡¦¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Ð¥é¿§¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ä¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤ò°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤ë¡£Jun¤Î¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ò¥²¥¹¥È¤ËÅÏ¤·°ìÅÙÂà¾ì¡££²¶Ê¤Î¥²¥¹¥È²Î¾§¤ò¶´¤ß¡¢ºÆ¤ÓJun¤¬Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¡¢¸÷¤ë¥µ¥Æ¥óÃÏ¤Î¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦°áÁõ¤Ç¸åÊý¤Î¥É¥¢¤«¤éºÆÅÐ¾ì¡£µÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö°¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤¡×¡£²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£¡¡»Ê²ñ¼Ô¤È¤Î¥Èー¥¯¤Ç°ìÅÙ¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¸å¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°£³¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥«¥Ðー¶Ê¡ÖI say good bye¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤â¥«¥Ðー¶Ê¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂçºî¶Ê²È¡¦Á¾º¬¹¬ÌÀ»á¤Î°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥éー¥É¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡×¤òÈäÏª¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë²Î¼ê¡¦Jun¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥³¥ó¥µー¥È¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¶Ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿·¶Ê¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë¡×¡£²ñ¾ì¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¸µµ¤¤ËÍÙ¤ê²Î¤Ã¤¿¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎµÇ°¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Jun¤Î´é¤Ï¡¢²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿½¼¼Â´¶¤Ë°î¤ìµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹º£¸å¤ÎJun¤Î³èÆ°¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Jun¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥À¥ó¥¹¤Î¿¶ÉÕ¤ò¤´Ã´Åö¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²Æµ®ÍÛ»ÒÀèÀ¸¡¢¥À¥ó¥µー¤Î¤ªÆó¿Í¡¢²»¶Á¡¦¾ÈÌÀ¡¢¼õÉÕ¡¢»£±Æ¤Ê¤É¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦MV»£±Æ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¢£2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÅìÉð¥Û¥Æ¥ë ¥ì¥Ð¥ó¥ÈÅìµþ¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä1. ¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë2. µã¤¤Ê¤¬¤é3. ¤«¤â¤á¤Î³¹4. ¥·¥ã¥ó¥½¥ó¥á¥É¥ìー¡ã¥²¥¹¥È¥³ー¥Êー¡ä¡¦Îø·Ö¡ÊÉ°»³¤¢¤¤é¡Ë¡¦¤¢¤ä¤Þ¤Á¡ÊÉ°»³¤¢¤¤é¡Ë5. °¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ï¤¤6. I say good bye7. ¤¢¤Ê¤¿¤È8. ¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë¡×¾ðÊó¼ýÏ¿³Ú¶Ê1. ¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë¡¡¡Êºî»ì¡§¾¾ËÜÀÝ»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¾¾°æ¿µ¸ã¡¡ÊÔ¶Ê¡§¹õÂôÏÂµ®¡Ë2. µã¤¤Ê¤¬¤é¡¡¡Êºî»ì¡§¾¾ËÜÀÝ»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¾¾°æ¿µ¸ã¡¡ÊÔ¶Ê¡§¹õÂôÏÂµ®¡Ë3. I say good bye¡¡¡Êºî»ì¡§ÎÜÍþ¡¡ºî¶Ê¡§Î©²Ö¤ê¤¦¡¡ÊÔ¶Ê¡§¿¹¹â²»¡Ë4. ¤¢¤Ê¤¿¤È¡¡¡Êºî»ì¡§ÎÜÍþ¡¡ºî¶Ê¡§Á¾º¬¹¬ÌÀ¡¡ÊÔ¶Ê¡§¿¹¹â²»¡Ë¢£ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯https://lnk.to/Jun-E759¢£¥é¥¤¥Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¥¢¥ß¥å¥¼Çð1F¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¡ÖÃæÅÄÍÛ»Ò¥×¥é¥¶¥é¥¤¥Ö¡×³«¾ì¡¡14¡§00¡¡³«±é14¡§30½Ð±é¡§ÃæÅÄÍÛ»Ò¡¦Jun¡Ê¤¸¤å¤ó¡õ¥Í¥Í¡Ë²ñ¾ì¡§¥¢¥ß¥å¥¼Çð1F¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¡¡ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¾¾Çð6-2-22¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¸¥§¥ó¥È¥ì¥¹¹â¶¶ TEL¡§049-299-4924¡¦2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÃÓÇ·Ã¼¥é¥¤¥Ö¥¹¥Úー¥¹Qui¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î²ø¤·¤¤Ãë²¼¤¬¤ê¡×³«¾ì12¡§00¡¡¤ª¿©»ö12¡§00～¡¡³«±é13¡§00¡¡²ñ¾ì¡§ÃÓÇ·Ã¼¥é¥¤¥Ö¥¹¥Úー¥¹QuiÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî2-13-2¡¡¥Ñー¥¯¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë4F¡¡ TEL03-3831-0747¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¸¥§¥ó¥È¥ì¥¹¹â¶¶ TEL¡§049-299-4924¢£¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥éーFM¥Á¥ã¥Ã¥Ôー¡¡Saturday Music Selection Ëè½µÅÚÍËÆü10:00～10:28´ñ¿ô·î¡¡¥ì¥®¥å¥éー¡ÖJun¤È°ì½ï¤Ë¸µµ¤¡ª¸µµ¤¡ª¸µµ¤¡ª¡×ÊüÁ÷Ãæ¢£INFOMATION¢þYouTube¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Á¥åー¥ë¡×¡§https://www.youtube.com/watch?v=6-ET2xuY7RM&list=RD6-ET2xuY7RM&start_radio=1¡û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ê¤¸¤å¤ó¡õ¥Í¥Í¡Ë¡§http://www.entres.co.jp/junnene/index.html¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.sainoutabito.com/jun¡û¥Æ¥¤¥Á¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡§https://www.teichiku.co.jp/catalog/reveil/2026/D-E759.html