³ô¼°²ñ¼ÒRosso(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÈª ÏÂÀ®¡¢°Ê²¼ Rosso)¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶È¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÉÔÆ°»ºOCR¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢§ÉÔÆ°»ºOCR¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¡×

https://ocrtakumi.com

¥µー¥Ó¥¹¥¢¥¤¥³¥ó


¡ÚÄó¶¡¤ÎÇØ·Ê¡Û

ÉÔÆ°»ºÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÆ°»ºÅÐµ­¤«¤é¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤ê±Ä¶È¤ò¤«¤±¤ë¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡Ì³¶É¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤ëÉÔÆ°»ºÅÐµ­¤ÏPDF¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê°·¤¤¤Å¤é¤¤ÅÀ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤ÎÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦»ö¤ÇCSV¤Ç¥Çー¥¿¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÏPDF¤ò¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¥Çー¥¿¤òExcel¤Ê¤É¤Ø¼êÆþÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÅÙÅö¼Ò¤Ï¡¢PDF¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤ëÉÔÆ°»ºÅÐµ­¾ðÊó¤òOCR¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¤°ì³ç¤Ç¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡ÚÉÔÆ°»ºOCR¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û

¡ãÆÃÄ¹¡ä

¢¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë·¿¥¢¥×¥ê¤Ê¤Î¤Ç¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤Î¿´ÇÛÌµ¤·¡ª

ÉÔÆ°»ºÅÐµ­¾ðÊó¤â¸Ä¿Í¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤ÏÁ´¤ÆPCÃ¼ËöÆâ¤Ç´°·ë¤µ¤»¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£

¢¢»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤ªÆÀ¡ª

¥¢¥×¥ê¤Ï·ÀÌó´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢½¾ÎÌ²Ý¶â¥¿¥¤¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¢¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÁ´¤Æ¥Çー¥¿´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÅÐµ­¸¡º÷¤¬³Ú¤Ë¡ª

±Ä¶È¥ê¥¹¥È¤ÈÉÔÆ°»ºÅÐµ­¤ÎPDF¤¬É³¤Å¤¤¤¿·Á¤Ç¥Çー¥¿²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¾ðÊó¸¡º÷¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡ã²èÌÌ¥µ¥ó¥×¥ë¡ä


¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü1

¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü2


¡ã¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡ä

¡¦Ç¯´ÖÍøÍÑÎÁ¡§264,000±ß/Ç¯´Ö(ÀÇ¹þ)

¡¦Äó¶¡·Á¼°¡¡¡§¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë·¿¥¢¥×¥ê



¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û

ÉÔÆ°»ºOCR¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÉÔÆ°»º±Ä¶È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¡£¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëº£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëDX²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ã¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¡ä

https://ocrtakumi.com



¢£²ñ¼Ò³µÍ×

¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒRosso

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀîÈª ÏÂÀ®

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©150-0047¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿À»³Ä®7-12 ¥æー¥¹¥¯¥¨¥¢½ÂÃ«¿À»³Ä®5F

ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2006Ç¯

»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1²¯±ß

URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.rosso-tokyo.co.jp/

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦¥µ¥¯¥Ã¤ÈAI https://www.rosso-solution.com/ai

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥µ¥¯¥Ã¤È¥¯¥é¥¦¥É https://www.rosso-solution.com/cloud

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼õÂ÷³«È¯

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦AI¡¿µ¡³£³Ø½¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹(SES)