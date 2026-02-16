½Õ¤ÎÌç½Ð¤ËÂ£¤ë¡¢¡ÈºùËþ³«¡É¤Î¥¯¥Ã¥ー´Ì¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/gift/chocolate-and-cookie/
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¥Ñ¥ó¡õ¥±ー¥¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êーSATSUKI¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Î¡ØSATSUKI¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥¯¥Ã¥ー¡Ù½Õ¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ØSATSUKI¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥¯¥Ã¥ー～ºù～¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¤Ï2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºù¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤äºù¥¯¥Ã¥ー¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥ー´Ì
¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØSATSUKI ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥¯¥Ã¥ー¡Ù¤Ë¡¢½Õ¸ÂÄê¤Î¥¯¥Ã¥ー´Ì¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìó1ËüÄÚ¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¡ÖÆüËÜÄí±à¡×¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤«¤éÄ¯¤á¤ë¹¤¤Âç¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥ªー¥¿¥Ë¥Ö¥ëー¡×¤Î´Ì¤ò³«¤±¤ë¤ÈÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¿´¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êºù¿§¤Î¥á¥ì¥ó¥²¡£·Á¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¤âºù¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢Ãæ±û¤Ë¤â¡Öºù¥¯¥Ã¥ー¡×¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥Ð¥Ë¥é¥á¥ì¥ó¥²¤Û¤«¹ç·×8¼ïÎà¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤È¡¢5¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¹ë²Ú¤Ê¡Ö´Ì¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤Ï¡¢½Õ¤Î¤ª¤â¤¿¤»¤äÆþ³Ø¡¦Â´¶È¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤Î¤ª½Ë¤¤¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥á¥ì¥ó¥²¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡×¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ø¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢»È¤¤Æ»¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£½Õ¤é¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤È¤â¤ËÁÛ¤¤¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÎÆâÍÆ¡Ï
¡Ê¥¯¥Ã¥ー¡Ë
¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Áー¥º¥¯¥Ã¥ー
¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥¯¥Ã¥ー
¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤
ºù¥¯¥Ã¥ー
ËõÃã¥¯¥Ã¥ー
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ì¥ó¥²
¥Ð¥Ë¥é¥á¥ì¥ó¥²
ºù¥á¥ì¥ó¥²
¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ë
¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¥Î¥ïー¥ë
¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¥ª¥ì
¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¥Î¥ïー¥ë
¥¢¥Þ¥ó¥É¥ª¥ì
¥¢¥Þ¥ó¥É¥Î¥ïー¥ë
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¿¹»³ÍºÂç
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë(Åìµþ)¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Åìµþ¤ÇÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¿¹»³ÍºÂç¤¬Âè7Âå¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë½¢Ç¤¡£ÅÁÅý¤Îµ»¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØSATSUKI¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥¯¥Ã¥ー～ºù～¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Î¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î½Õ¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤Ø¤Î¡È±þ±ç¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×
[´ü´Ö]
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê
[ÎÁ¶â]
\7,500¡Ê½Ä127mm¡ß²£175mm¡ß¹â¤µ55mm¡Ë
[Å¹ÊÞ]
¥Ñ¥ó¡õ¥±ー¥¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êーSATSUKI¡×
[¾ì½ê]
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡¡¥¶¡¦¥á¥¤¥ó¡¡¥í¥Ó¥£³¬
[¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»]
Tel: 03-3221-7252¡¡¥Ñ¥ó¡õ¥±ー¥¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êーSATSUKI¡×
[¤´Í½Ìó³«»Ï]
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê
¢¨¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
