ÇòÀÐËã°á¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¥«¥é¥³¥ó¡Øfeliamo¡Ê¥Õ¥§¥ê¥¢¥â¡Ë¡Ù¤Î¡Ö¥·¥¢ー¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤¬ËÜ²»¤Î¥³¥¹¥áÈãÉ¾»ï¡ØLDK the Beauty¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖAÉ¾²Á¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª

PIA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸«¸¶ÇîÆ»¡Ë¤Ï¡¢¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Øfeliamo¡Ê¥Õ¥§¥ê¥¢¥â¡Ë1DAY¡Ù¤Î¡ÖSheer Brown¡Ê¥·¥¢ー¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢¹¹ð¤Ê¤·¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¸¡¾Ú¤Ç¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë»¨»ï¡ØLDK the Beauty¡Ù¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¥³¥ó¡ÊÍç´ãÉ÷¥¿¥¤¥×¡Ë¤ÎÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÉ¾²Á¤Î¡ÖAÉ¾²Á¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
Sheer Brown ¡Ê¥·¥¢ー¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
¤Á¤å¤ë¤óÆ©ÌÀ´¶ ¡ß ¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÀ¹¤ì
¤Ï¤«¤Ê¤²¥ì¥ó¥º
DIA¡§14.2mm¡¿Ãå¿§Ä¾·Â¡§13.0mm
¤Þ¤ë¤ÇÆ·¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥ó¥º¡£
¡ÖLDK the Beauty¡×¤È¤Ï
LDK the Beauty¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë)¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ÀìÌç²È¡¦¥â¥Ë¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥¹¥á¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤ò¡È¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¡É¤ÇÅ°Äì¸¡¾Ú¤·¡¢À½ÉÊ¤Î¼ÂÎÏ¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤¯É¾²Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Î¿Íµ¤ÈþÍÆ¾ðÊó»ï¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜ¡§¡ØLDK the Beauty¡ÙWeb¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¥³¥ó¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥¥ó¥° 2025Ç¯9·î¸ø³«
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î29Æü～9·î26Æü
Ä´ººÊýË¡¡§ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸«¤¿ÌÜÉ¾²Á¡¢¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤è¤ë»ÈÍÑ´¶¡¦¹¥´¶ÅÙÄ´ºº
feliamo(¥Õ¥§¥ê¥¢¥â)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤à Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÆ·¤Ø¡×
feliamo¤Ï¡¢Æ·¤«¤é°¦¤µ¤ì¥ªー¥é¤òÊü¤Ä¹¥°õ¾Ý¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ÈÉÊ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÈÀ¶·é´¶¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÇòÀÐËã°á¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¦SNS
¸ø¼°HP¡§https://www.feliamo.jp/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://x.com/feliamoOfficial
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/feliamo_official
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§feliamo(¥Õ¥§¥ê¥¢¥â)
¡Ú1day¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡§feliamo¡Ê¥Õ¥§¥ê¥¢¥â¡Ë1DAY
²Á³Ê ¡¡¡¡¡¡¡§1,760±ß ÀÇ¹þ¡Ê10ËçÆþ¤ê)
¥«¥éー ¡¡¡¡¡§Á´18¿§
¥ì¥ó¥º ¡¡¡¡¡§BC8.6mm DIA14.2mm/14.5mm¡¡UV¥«¥Ã¥È
´Þ¿åÎ¨ ¡¡¡¡¡§55¡ó
»ÈÍÑ´ü´Ö ¡¡¡§½ªÆüÁõÍÑ¡¢°ìÆü¸ò´¹
ÅÙ¿ô ¡¡¡¡¡¡¡§¡Þ0.00D¡ÊÅÙ¤Ê¤·¡Ë¡¢ -0.50D~-6.00D¡Ê0.25D¹ï¤ß¡Ë¡¢ -6.50D~-10.00D¡Ê0.50D¹ï¤ß¡Ë
ÈÎÇäÌ¾ ¡¡¡¡¡§¥Ô¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¢¥¯¥¢
¾µÇ§ÈÖ¹æ ¡¡¡§22900BZX00118000
ÈÎÇä¥ëー¥È¡§³ÆWEBÈÎÇäÅ¹¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÀìÌçÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢»¨²ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ
(¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹)
¡Ú1month¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡§feliamo¡Ê¥Õ¥§¥ê¥¢¥â¡Ë1MONTH
²Á³Ê ¡¡¡¡¡¡¡§1,650±ß ÀÇ¹þ¡Ê2ËçÆþ¤ê)
¥«¥éー ¡¡¡¡¡§Á´£¹¿§
¥ì¥ó¥º ¡¡¡¡¡§BC8.6mm DIA14.2mm/14.5mm
´Þ¿åÎ¨ ¡¡¡¡¡§38¡ó
»ÈÍÑ´ü´Ö¡¡ ¡§½ªÆüÁõÍÑ¡¢1¥ö·î¸ò´¹
ÅÙ¿ô ¡¡¡¡¡¡¡§¡Þ0.00D¡ÊÅÙ¤Ê¤·¡Ë¡¢ -0.50D~-6.00D¡Ê0.25D¹ï¤ß¡Ë¡¢ -6.50D~-8.00D¡Ê0.50D¹ï¤ß¡Ë
ÈÎÇäÌ¾ ¡¡¡¡¡§¥Æ¥£ー¥Ó¥åー
¾µÇ§ÈÖ¹æ ¡¡¡§22400BZX00278000
ÈÎÇä¥ëー¥È¡§³ÆWEBÈÎÇäÅ¹¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÀìÌçÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢»¨²ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ
(¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£)
¢¨¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¹âÅÙ´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¹¡£´ã²Ê°å¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ÁõÍÑ´ü´Ö¡¦»þ´Ö¤ò¸·¼é¤·Àµ¤·¤¯¤ª»È¤¤²¼¤µ¤¤¡£
¢¨½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ï´ã²Ê¼õ¿Ç¤ò¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇòÀÐËã°á¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1992Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢A·¿¡£2012Ç¯¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£2020Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¶áºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥¯¥é～ÌÂµÜÆþ¤ê»ö·ïÁÜºº～¡×¡Ê24Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡×¡Ê25Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þseason2¡×¡Ê25Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤óTHE MOVIE～¥Ûー¥êー¥á¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§PIA³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©141-0032 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸«¸¶ÇîÆ»
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶È/¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä/°åÎÅ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
URL¡¡¡¡¡¡¡§http://www.pia-corp.co.jp/