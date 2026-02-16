»³ÃæÈþÃÒ»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Øfavs¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¥¹¡Ë¡Ù¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Øikaw(¥¤¥«¥¦)¡Ù ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂÀÅÄ ÂçºÈ¡Ë¤Ï¡¢»³ÃæÈþÃÒ»Ò¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öfavs¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¥¹¡Ë¡×¤È¡¢ÇòßÀ¥¤¥º¥ß¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öikaw¡Ê¥¤¥«¥¦¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢Äó°Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾¦ÉÊ³µÍ×
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)17»þÈ¯Çä¡¡
softcalm skin set - favs ¡ß ikaw collaboration -
13,200±ß
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
ikaw skincare oil 60ml
favs CALMING FACIAL MASK 5ea ¡ß2
original nylon pouch
original hair clip
- ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÇØ·Ê
- favs ¡ß ikaw collaboration -
È©¤Ë¿¨¤ì¤ë´¶³Ð¤â¡¢¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤µ¤·¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
È©¤¬¤æ¤é¤°Æü¤â¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤Æü¤â¡£
¤Ä¤¤¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤Ø¡£
¡É½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¥±¥¢¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ëº£²ó¤À¤±¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¾¦ÉÊ³µÍ×
ikaw skincare oil 60ml 6,600±ß(ÀÇ¹þ)
22ºÐ¤ÎÈ©¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¡£
¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÎÏ¤ÇÄÉµá¤·¡¢È©¤È¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ª¥¤¥ë¡£
¡¦´é¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Ø¥¢¤Ë¤â»È¤¨¤ë
¡¦¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤¸¤à¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー
¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤â¡ý
favs CALMING FACIAL MASK 5ea 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
È©¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÃß¤¨¤ëÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°Â¦¤«¤é¤â¡É¥¥å¥Ã¤È¡É¥Ûー¥ë¥É¤·¡¢¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì*¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ó¥²¥ë¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡£
*ÊªÍýÅª¤Ê°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
original nylon pouch
original hair clip
original nylon pouch
ikaw¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ýー¥Á¤¬Éü¹ïÅÐ¾ì¡£
½À¤é¤«¤Ê¥»ー¥¸¥Èー¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢·Ú¤¤ÁÇºà´¶¤Ê¤Î¤Ç¾®Êª¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤äÎ¹Àè¤Ë¤â¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
original hair clip
ºÙ¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Þー¥Ö¥ë¥Ùー¥¸¥å¥Èー¥ó¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ¤âÆü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀÅ¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)17¡§00～3·î5Æü(ÌÚ)23:59
¢¨ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿Instagram¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¡ª
ikawÂåÉ½ ÇòßÀ¥¤¥º¥ß¡ß
favs¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー »³ÃæÈþÃÒ»Ò¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÇÛ¿®¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óInstagram¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÇØ·Ê¤äÆü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÛ¿®Æü»þ
2·î18Æü(¿å) 16»þÍ½Äê
¢¨ÇÛ¿®³«»Ï»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÛ¿®¥¢¥«¥¦¥ó¥È
ÇòßÀ¥¤¥º¥ßInstagram¡¡@loveli_official
https://www.instagram.com/loveli_official/
»³ÃæÈþÃÒ»ÒInstagram¡¡¡÷alexiastam1988
https://www.instagram.com/alexiastam1988/
- ikaw(¥¤¥«¥¦)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ãikaw ¥¤¥«¥¦¡ä¡£¿·¤·¤¤È©¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡£
È©¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öikaw¡×(¥¤¥«¥¦) ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡È¿·¤¿¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¢¤êÈ©¤Ø¤Î´î¤Ó¡£¡É È©¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤°ìÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚikawÂåÉ½¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Û
ÇòßÀ ¥¤¥º¥ß / loveli
ÇòßÀ ¥¤¥º¥ß / loveli
¥é¥Ö¥ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÇòßÀ¥¤¥º¥ß¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼´¤È¤·¤¿É½¸½³èÆ°¤ËÀìÇ°¡£2020Ç¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öikaw¡Ê¥¤¥«¥¦¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Ø¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤«¤é´ë²è¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÉý¹¤¯³èÆ°¡£¥¢¥¤¥Æ¥àºî¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÀÍÕ,±ÇÁü,²»³Ú,¼Ì¿¿¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÇòßÀ¥¤¥º¥ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÉ½¸½¤·³ÎÎ©¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï½÷»ù¤ò½Ð»º¤·°ì»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ°é»ù¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÍâÇ¯2021Ç¯¥Ù¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömamita¡×¤òÀßÎ©¡£¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/42551/table/529_1_1f8ef34ced1f0ac7e0440ce8d7161ce4.jpg?v=202602161151 ]
- favs(¥Õ¥¡¥Ö¥¹)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
favs¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¸ú²Ì¤òÆü¾ïÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é³«È¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢ÉÒ´¶È©¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤ò¤Ê¤¾¤é¤º¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÈ©¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ê±þ¤¨¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Àß·×¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ü¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÉÒ´¶È©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿½èÊý¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÉÒ´¶È©¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¡Û
¡ÖÈ©¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¡£¡×
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¶á¤¤¡£
¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò¡¢¤Þ¤¿º£¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£
È©¤Ë¡ÖÃÙ¤¤¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¡£
»Å»ö¤â¡¢¼ñÌ£¤â¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤À¤Ã¤Æ±Û¤¨¤Æ¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖFavorite¡×¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¡£
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Û
»³ÃæÈþÃÒ»Ò
MICHIKO YAMANAKA
¡Öfavs¡×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡Ö¥¢¥ê¥·¥¢¥¹¥¿¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥Êー·óEXJºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô
1985Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£22ºÐ¤«¤éÉþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢Î¹¤ò¤·¤Æ¥Óー¥Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ä¡¢³¤³°¤Î¥Ó¥¥Ë¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹â¤¸¡¢2013Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¿åÃå¥Ö¥é¥ó¥É¡ØALEXIA STAM(¥¢¥ê¥·¥¢¥¹¥¿¥ó)¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Øfavs(¥Õ¥¡¥Ö¥¹)¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤Ë¥¼¥í¤«¤é·È¤ï¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï°ì»ù¤ÎÊì¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/42551/table/529_2_354aa45629a0cc6f49d72c4c346ab562.jpg?v=202602161151 ]
- favs¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
favs
E-MAIL¡§contact@daiya-corp.com
contact@favs-official.com
TEL¡§03-6910-5085