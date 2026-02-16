¢¡ÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼ ½ÕºÅ»ö¢¡¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ßÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼¡¡ÌÀ¼£Â¼ÆÃÊÌÇ¤Ì³Ï¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
½ÕºÅ»ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼¡Ê¸¤»³»ÔÆâ»³1ÈÖÃÏ¡¢Íý»öÄ¹¡§¹âºê¡¡Íµ¼ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢½ÕºÅ»ö¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ßÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼¡¡ÌÀ¼£Â¼ÆÃÊÌÇ¤Ì³Ï¿¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿60°Ê¾å¤â¤Î·úÂ¤Êª¤ò°ÜÃÛ¡¦ÊÝÂ¸¤¹¤ëÌÀ¼£Â¼¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀ¼£Â¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー5Ì¾¤ÎufotableÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÂ¼Æâ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆæ²ò¤¥²ー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á¤ÎÄó¶¡¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£½é´ü¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿·õ½Ñ¤Î»î¹ç¤ò¸«À¤Êª¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö·â(¤²¤Ã)·õ(¤±¤ó)¶½¹Ô(¤³¤¦¤®¤ç¤¦)¡×¤Î·Î¸Å¾ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖGEKKENÆ»¾ì¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÇ¯½©¤ËºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ëÌÀ¼£Ææ²ò¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡×¥·¥êー¥º¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊª¸ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡ÖÌÀ¼£Ææ²ò¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»ÄÁü¡¡»°ÍÍ¤Î¶õÇò¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÌÀ¼£Â¼¤ò¡È³Ú¤·¤ß¡É¡È³Ø¤Ó¡É¡ÈÂÎ´¶¡É¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÕºÅ»ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¡Ò¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/448_1_38a8abb7cae65796bda0dee21398dfd1.jpg?v=202602161151 ]
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¡¢ÀìÍÑ¤ª¤è¤ÓÌÀ¼£Â¼¸ø¼°HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»²²ÃÎÁ¡¦ÂÎ¸³ÎÁÅù¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÊÌÅÓÆþÂ¼ÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
1.µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ßÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼¡¡ÌÀ¼£Â¼ÆÃÊÌÇ¤Ì³Ï¿¡¡
´ü ´Ö¡¿3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー5Ì¾¤ÎufotableÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÂ¼Æâ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Åö´Û¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆæ²ò¤¥²ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤·¡¢ÌÀ¼£Â¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡»ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¿ãÞÌçÃº¼£Ïº¡¢²æºÊÁ±°ï¡¢ÉÚ²¬µÁÍ¦¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¢»þÆ©Ìµ°ìÏº
¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¤¥áー¥¸
¢£¡¡Ææ²ò¤¥²ー¥à
¡û»þ´Ö
9¡§30～16¡§30
¡û¼õÉÕ
ÀµÌç¡¦ËÌ¸ý ÉÕ¶áÆÃÀß¥Æ¥ó¥È¡¡¢¨ÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼Æâ
¡û¸å±ç
°¦ÃÎ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢´ôÉì¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡ûÆâÍÆ
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢µ´»¦Ââ¤Î¿·ÊÆÂâ»Î¤È¤·¤ÆÇ¤Ì³¤ËÄ©¤ß¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÌÀ¼£Â¼¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆæ²ò¤¥²ー¥à¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙÊÌ¤Ë3¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥³ー¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³ー¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥³¥ó¥×¥êー¥È¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥²ー¥à¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥³ー¥¹¡¦»²²ÃÎÁ
¡¦ÆÃÊÌÇ¤Ì³ °í¡¡¾Ã¤¨¤¿Â¼Ì±ÁÜº÷¡¡ÊÔ¡¡¡ÚÆñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ù¡ù¡Û 1,600±ß
¡¦ÆÃÊÌÇ¤Ì³ Æõ¡¡ÆÇÌ¸¤ËÍÉ¤ì¤ëÂ¼¡¡ÊÔ¡¡¡ÚÆñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ù¡Û 1,800±ß
¡¦ÆÃÊÌÇ¤Ì³ »²¡¡¶¡Êª¾Ã¼º¤ÎÂ¼¡¡ÊÔ¡¡¡ÚÆñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡Û 2,000±ß
¢¨»²²ÃÎÁ¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡£¡¡
¢¨ÆþÂ¼ÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÇ¤Ì³ °í¡¡¾Ã¤¨¤¿Â¼Ì±ÁÜº÷¡¡ÊÔ
ÆÃÊÌÇ¤Ì³ Æõ¡¡ÆÇÌ¸¤ËÍÉ¤ì¤ëÂ¼¡¡ÊÔ
ÆÃÊÌÇ¤Ì³ »²¡¡¶¡Êª¾Ã¼º¤ÎÂ¼¡¡ÊÔ
¢£¡¡ÆÃÅµÉÕ¤¥³¥é¥ÜÆþÂ¼·ô
¡û¼õÉÕ
ÀµÌç¡¦ËÌ¸ý¡ÊÆþÂ¼·ôÈÎÇäÁë¸ý¡Ë¢¨ÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼Æâ
¡ûÎÁ¶â
Âç¿Í4,000±ß¡¢¹â¹»À¸3,000±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼2,200±ß¡¡
Á°Çä¤êÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.asoview.com/channel/tickets/yhxHDCXs6S/
¢¨ÆþÂ¼ÎÁ¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÂ¾¤Î³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÆâÍÆ
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á¡Ê´ü´ÖÊÌÁ´3¼ï¡Ë¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆþÂ¼·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡°í¡¡¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È
´ü´Ö¡¡Æõ¡¡¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È
´ü´Ö¡¡»²¡¡¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È
´ü´Ö¡¡°í¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á
´ü´Ö¡¡Æõ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á
´ü´Ö¡¡»²¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡¡°í¡§3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë▶4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
´ü´Ö¡¡Æõ¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë▶ 5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë
´ü´Ö¡¡»²¡§5·î3Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë ▶ 5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ ¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á
¡ûÆâÍÆ¡¦²Á³Ê
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿13¼ïÎà¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡£
¢¨ÆþÂ¼ÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ÏÁ´13¼ï¡£¡¡
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ÎÆÃÅµËç¿ô¤Ï¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¥°¥ë¥á¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÈÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡ÉÀº¿Ê¸æÁ·¡¡3,000±ß¡Î¥«ー¥É3Ëç¡Ï¡ÊÏÂ¿©½è ÊË¿åÄâ¡Ë
¡¦¡È±§¿ñÅ·¸µ¡É¥â¥ó¥Ö¥é¥ó(¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È) 1,500±ß¡Î¥«ー¥É1Ëç¡Ï¡Ê¥á¥¤¥¸àÝàê»þ´Û¡Ë
¡¦¡È»þÆ©Ìµ°ìÏº¡É²â¤Î¸ÆµÛ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¡1,800±ß¡Î¥«ー¥É2Ëç¡Ï¡ÊÌÀ¼£¤ÎÍÎ¿©²° ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡õ¥°¥ê¥ë Ï²Ì¡Äâ¡Ë
¡¦¡ÈãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¡ÉÃÝ¤è¤¦¤«¤ó¤È¤ªÃã¤Î¥»¥Ã¥È¡¡1,200±ß¡Î¥«ー¥É1Ëç¡Ï¡Êµþ´ÅÌ£½è ¤Ê¤«°æÃãÎÀ¡Ë
¡¦¡È´ÅÏª»ûÌªÍþ¡Éºù¥¼¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡¡1,000±ß¡Î¥«ー¥É1Ëç¡Ï¡Ê¿©Æ»³Ú¤Î¥«¥Õ¥§¡Ë
¡¦¡È²æºÊÁ±°ï¡ÉÍë¤Î¸ÆµÛ¥ì¥â¥ó¥èー¥°¥ë¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¡1,000±ß¡Î¥«ー¥É1Ëç¡Ï¡Ê¡Ö¿©Æ»³Ú¤Î¥³¥í¥Ä¥±ー¡×¤ÎÅ¹¡Ë
¡ÈÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡ÉÀº¿Ê¸æÁ·
¡È±§¿ñÅ·¸µ¡É¥â¥ó¥Ö¥é¥ó(¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È)
¡È»þÆ©Ìµ°ìÏº¡É²â¤Î¸ÆµÛ¥ª¥à¥é¥¤¥¹
¡ÈãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¡ÉÃÝ¤è¤¦¤«¤ó¤È¤ªÃã¤Î¥»¥Ã¥È
¡È´ÅÏª»ûÌªÍþ¡Éºù¥¼¥êー¥É¥ê¥ó¥¯
¡È²æºÊÁ±°ï¡ÉÍë¤Î¸ÆµÛ¥ì¥â¥ó¥èー¥°¥ë¥È¥É¥ê¥ó¥¯
¢¨Ç©Æ¦»Ò¤Î¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤½¤ÎÂ¾
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ÖÂâ»Î¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿Ãµ¤·¥é¥êー¡×¡¢¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡ÖÂâ»Î¤¿¤Á¤ÈÆÃÊÌ·±Îý¥¯¥¤¥º¡×¡¢Á´4¼ïÎà¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁüÅù¤ò¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ÌÀ¼£Ææ²ò¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê»ÄÁü¡¡»°ÍÍ¤Î¶õÇò¡¡
´ü´Ö¡¿6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡û»þ´Ö
9¡§30～16¡§30
¡û¼õÉÕ
ÀµÌç¡¦ËÌ¸ý ÉÕ¶áÆÃÀß¥Æ¥ó¥È¡¡¢¨ÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼Æâ
¡ûÆâÍÆ
º£½©¤ËºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ëÌÀ¼£Ææ²ò¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡×¥·¥êー¥º¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊª¸ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ææ²ò¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ææ²ò¤¥¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤òÃµ¤·¤ÆÂ¼Æâ¤ò½ä¤ê¡¢½¸¤á¤¿¾ðÊó¤ä¥Ò¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥²ー¥à¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥³ー¥¹¡¦»²²ÃÎÁ
¡¦File 01¡¡ÌÀÃÒ¶âÇ·½õ¤ÎÉÔµ¬Â§¤ÊÉºÇñ¡¡800±ß
¡¦File 02¡¡Ê¿°æÂÀÏº¤ÎÉÔ¸«¼±¤Ê¿·Å·ÃÏ¡¡1,000±ß
¡¦File 03¡¡±«Â¼½Õ»Ò¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¼èºàÄ¡¡¡1,500±ß
¢¨»²²ÃÎÁ¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡£¡¡
¢¨ÆþÂ¼ÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
File 01¡¡ÌÀÃÒ¶âÇ·½õ¤ÎÉÔµ¬Â§¤ÊÉºÇñ
File 02¡¡Ê¿°æÂÀÏº¤ÎÉÔ¸«¼±¤Ê¿·Å·ÃÏ
File 03¡¡±«Â¼½Õ»Ò¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¼èºàÄ¡
3. GEKKENÆ»¾ì¡¡
¥ªー¥×¥óÆü¡¿6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
¡û²ñ¾ì
ÊâÊ¼ÂèÏ»ÎþÂâÊ¼¼Ë2³¬¡¡¢¨ÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼Æâ
¡ûÂÎ ¸³ ÎÁ
1²ó500±ß¡¡¢¨¸½¶â¤Î¤ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÆâÍÆ
ÌÀ¼£½é´ü¤ËÎ®¹Ô¤·¡¢·õ½Ñ¤Î»î¹ç¤ò¸«À¤Êª¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö·â·õ¶½¹Ô(¤²¤Ã¤±¤ó¤³¤¦¤®¤ç¤¦)¡×¡£·â·õ¶½¹Ô»Î¤ò°é¤Æ¤ë·Î¸Å¾ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
GEKKENÆ»¾ì¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡û³Ú¤·¤ßÊý
£±.¼õÉÕ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿·Î¸Å»¥¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¥²ー¥à¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥é¥ó¥À¥à¤Ë¸÷¤ë¿ÍÊª¥Ñ¥Í¥ë¤Î¸÷¤òÁÀ¤¤¡¢¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¤ÎÃÝÅáÉ÷¤ÎËÀ¤ÇÃ¡¤¤Þ¤¹¡£
£³.À©¸Â»þ´Ö¤Ï30ÉÃ¡£ÅÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ³¬µé¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê5ÃÊ³¬¡Ë¡£
£´.·Î¸Å»¥¤òÊÖµÑ¤¤¤¿¤À¤·ÊÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£