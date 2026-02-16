¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥¤¥ë¥·¥êー¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì(¥Ïー¥È)¹âÈ¯¿§¤Ç¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¥·¥êー¥º¡×È¯Çä
²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ßµÚ¤Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßÅù¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÅÄÀµ½¨¡¢°Ê²¼ ¾ÑÈþÆ²¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯¿Íµ¤ ºîÉÊ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¥åー¥È¤Ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¥·¥êー¥º¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥¤¥ë¥·¥êー¥º¡£¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤ÎÁ´4¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¹¥¤¤Ê¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¤ÏÁ´16¿§¤È¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¡¢¥é¥á¤äÊÐ¸÷¥Ñー¥ëÆþ¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤«¤é¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥éー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¡£¹âÈ¯¿§¤Ê¤¬¤é¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¤Ç¤¹¡£ÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¡¢»×¤ï¤ºÁ´¿§½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Á¤¤¤«¤ï ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¡¡¢¨¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌýÀ¥Í¥¤¥ë¤Ç¤¹
¢£²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
〈01〉
〈02〉
〈03〉
〈04〉
〈05〉
〈06〉
〈07〉
〈08〉
〈09〉
〈10〉
〈11〉
〈12〉
〈13〉
〈14〉
〈15〉
〈16〉
(C)nagano / chiikawa committee
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÂ¾¡¢
¾ÑÈþÆ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÑÈþÆ²ONLINE STORE¡Û
https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/CW56837
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÑÈþÆ²¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉµÚ¤ÓOEM¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßµÚ¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º´ØÏ¢Åù¤Î¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è°·¤¦Áí¹ç´ë²è¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¦À¸»º¤«¤éÈÎÇä¡Ê¾®ÇäÅ¹µÚ¤ÓE¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¸þ¤±¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡£¤Þ¤¿ÈÎÇäÀè¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢Áí¹ç¥¹ー¥Ñー¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯4·î¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤Ë²½¾ÑÉÊ¤Î£Ï£Å£ÍÀ½Â¤¼õÂ÷¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥³¥â¥ó¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò»±²¼¤ËÆþ¤ì¡¢OEM»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£