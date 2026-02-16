¡ÚX¤ÇÎß·×1.4²¯²óÄ¶ºÆÀ¸¡ª¡ÛSNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥×¤«¥¹¥¯¥·¥ç¤Ç»ß¤á¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ä¹¤µ¤Ë¤¹¤ë¥²ー¥à¡×¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿³¨ËÜ¡Ø¥¥ê¥ó¥ê¥ó¥ê¥ó¡Ù2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¡Ø¥¥ê¥ó¥ê¥ó¥ê¥ó¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§¥¢¥ê¥à¥é¥â¥Ï¡Ë¤ò2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥Ã¥×¤«¥¹¥¯¥·¥ç¤Ç»ß¤á¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ä¹¤µ¤Ë¤¹¤ë¥²ー¥à¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¿¥Ã¥×¤«¥¹¥¯¥·¥ç¤Ç»ß¤á¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ä¹¤µ¤Ë¤¹¤ë¥²ー¥à¡×¤È¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢¥ê¥à¥é¥â¥Ï¤µ¤ó¡Êhttps://x.com/mohamedo62¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢GIF¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿¤Ó¤¿¤ê½Ì¤ó¤À¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ°Êª¤¿¤Á¤ò¡Ö¥¿¥Ã¥×¤«¥¹¥¯¥·¥ç¡×¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ä¹¤µ¡×¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥²ー¥à¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£
È¯É½°ÊÍè¡¢¥·¥êー¥º¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ä¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬¤µ¤ì¡¢X¤Ç¤ÏÎß·×1.4²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëºÆÀ¸¡ÊÉ½¼¨¡Ë²ó¿ô¤È¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Êºî¼Ô¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸µ¤Ë¡¢¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ê¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÊÑ¿È¤¬³Ú¤·¤¤¡ª
¡Ö¥¥ê¥ó¥ê¥ó¥ê¥ó¡×¡Ö¥¾¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥¦¡×¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥Ó¥í¥Ó¥í¥³¥¦¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¥´¥ê¥é¡×¡Ä¡ÄÆ°Êª¤ÎÌ¾Á°¤È¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¹çÂÎ¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤È¡¢¤È¤¤Ë°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿ÊÑ¿È¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¡£À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹Æ°Êª¥æー¥â¥¢³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡ª¡×¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¢¥ê¥à¥é¥â¥Ï
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Ì¡²è²È¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¹ð¥¤¥é¥¹¥È¡¢Ì¡²èÏ¢ºÜ¡¢´ë¶È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡£¼Æ¸¤¤È¥µ¥ÓÇ¤ò»ô°éÃæ¡£
X : @mohamedo62(https://x.com/mohamedo62)
Instagram :@moha_arimura(https://www.instagram.com/moha_arimura/)
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¥¥ê¥ó¥ê¥ó¥ê¥ó
Ãø¼Ô¡§¥¢¥ê¥à¥é¥â¥Ï
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§190mm¡ß190mm¡¿¾åÀ½4¿§¡¿34¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-116941-4
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA»ùÆ¸½ñ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥è¥á¥ë¥Ð¡×½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322508001123.html)