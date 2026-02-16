¡Ú2/16(·î)12:00 ÆÃÀß¥Úー¥¸¸ø³«¡Û½÷Í¥¡¿Ã«¸ý¤á¤°¤µ¤ó¤¬Ì¥¤»¤ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤Ë¿´ÍÙ¤ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÅ»¤¦¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡Ö¥»¥¯¥·ー¤ËÀ¸¤¤ë Just be yourself¡×¤ò¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¡¢½÷À¤Î¿·¤·¤¤¥»¥¯¥·ー¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉRAVIJOUR (¥é¥ô¥£¥¸¥åー¥ë¡£²ñ¼ÒÌ¾:³ô¼°²ñ¼ÒRAVIJOUR¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÉþÉô Ì¡¢½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è)¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃ«¸ý¤á¤°¤µ¤ó¤È¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡£ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://x.gd/t6tQV
¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯±©º¬¤¬¥·¥Ã¥¯¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÉÊ¤òÅº¤¨¤ë¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¸ー¤Î¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥¢¥ô¥§¥Í¥ë ¥Û¥Ã¥È¥ê¥Õ¥È ¥Ö¥é \8,900(tax in)
¥¢¥ô¥§¥Í¥ë ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥¢¥ô¥§¥Í¥ë ¥Õ¥ê¥ë¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥«¥éー¡§¥Ñー¥×¥ë¡¿¥°¥ìー¡¿¥ß¥ó¥È
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/lMExP
ÀÅ¤«¤Êµ±¤¤ò½É¤¹¡£µ¤¹â¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬ÀÅ¤«¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥ô¥§¥ê¥·¥¢ ¥°¥é¥Þー¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é \8,900(tax in)～
¥ô¥§¥ê¥·¥¢ ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥ô¥§¥ê¥·¥¢ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥³ー¥É ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥°¥ìー
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/aiyik
ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿Ä¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µÅ»¤¦¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥¨¥ë¥¶ ¥Û¥Ã¥È¥ê¥Õ¥È ¥Ö¥é \8,900(tax in)
¥¨¥ë¥¶ ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥ì¥Ã¥É¡¿¥°¥êー¥ó
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/iUv8h
¸÷¤È±Æ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤ÇÂ©¤Å¤¯¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥ß¥êー¥Ì ¥°¥é¥Þー¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é \8,900(tax in)～
¥ß¥êー¥Ì ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥ß¥êー¥Ì ¥Õ¥ê¥ë T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ñー¥×¥ë
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/Q4Hve
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥»£±Æ&Ä¾É®¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¶â³Û°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´¾·ÂÔ(¥Ïー¥È)
¾ÜºÙ¡§https://x.gd/xuRDB
PROFILE
Megu Taniguchi
1998Ç¯11·î12Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
2013Ç¯¤ÎAKB48¡¢Âè15´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢°ÊÍè¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÆ¦Éå¥×¥í¥ì¥¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥à¥ê³Ø±à¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤ë°Ù¡¢2020Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒA.M.Entertainment¤Ø¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ¸å¡ÖÀÄ¤¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÇº¤ß¡×(TOKYO MX)¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¦¥à¥À¥¤¥Ðー¡×(¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì)¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
AKB48¤Î58ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Öº¬¤âÍÕ¤âRumor¡×¤Ç½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢59ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸µ¥«¥ì¤Ç¤¹¡×¤Ë¤âÂ³¤±¤ÆÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2024Ç¯5·î¤ËÆ±¥°¥ëー¥×¤«¤éÂ´¶È¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://twitter.com/o_megu1112
Instargram¡§https://www.instagram.com/o_megu1112
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@omegu_1112