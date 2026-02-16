¥ß¥é¥Ü¡¢ÆÊÌÚ¸© ±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆ³ÆþÃæ¤Î Í½ËÉÀÜ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ ¹âÎð¼Ô¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¡ÊBÎà¼ÀÉÂ¡Ë¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«Àî°ìÌé¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥é¥Ü¡×¡Ë¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸© ±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½ËÉÀÜ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡Ömila-e¡Ê¥ß¥é¥¤ー¡Ë Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢2026Ç¯2·î16Æü¤è¤êÂÓ¾õá×¿¾¡¦¹âÎð¼ÔÇÙ±êµå¶Ý¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÔÆâ2°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×ÂÐ¾Ý¥ï¥¯¥Á¥óÈÏ°Ï³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÊÌÚ¸© ±§ÅÔµÜ»Ô¤È¥ß¥é¥Ü¤Ï¡¢¹ñ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÍ½ËÉÀÜ¼ï»öÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ ¡Ê*1¡Ë¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤ê±ß³ê¤ÇÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Í½ËÉÀÜ¼ï¼êÂ³¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÎð¼Ô¤â´Þ¤á¤¿Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯ ÍøÊØÀ¡¦»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤¿Í½ËÉÀÜ¼ï¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í½ËÉÀÜ¼ï¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë·¸¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡Ê*2¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î¤è¤êÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤É¤â¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¡ÊAÎà¼ÀÉÂ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆ³Æþ¤·¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤Æ ¥í¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦B·¿´Î±ê¡¦¾®»ùÍÑÇÙ±êµå¶Ý¡¦¸Þ¼ïº®¹ç¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê*3¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆóÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¡ÊBÎà¼ÀÉÂ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆ³Æþ¤·¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¹Ô¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î16Æü¤è¤ê¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¡¦¹âÎð¼ÔÇÙ±êµå¶Ý¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤«¤éÍ½¿ÇÉ¼¤ÎÆþÎÏ¤¬¤Ç¤¡¢ÅöÆü¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õÉÕ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤ÇÄó½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¶¦Í¹àÌÜ¤Ï¼«Æ°È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á1Ëç1ËçÆ±¤¸ÆâÍÆ¤òµÆþ¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ½ËÉÀÜ¼ïµÏ¿¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¡¢½¸·×¡¦ÀÁµá¼êÂ³¤¤¬´ÊÊØ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú»ö¶È¤Î³µÍ×
¢£ ÂÐ¾Ý¥ï¥¯¥Á¥ó
¡Ú¹âÎð¼Ô¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¡ÊBÎà¼ÀÉÂ¡Ë¡Û¡¡¡ö¿·µ¬Æ³Æþ
ÂÓ¾õá×¿¾¡¦¹âÎð¼ÔÇÙ±êµå¶Ý
¡Ú¤³¤É¤â¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¡ÊAÎà¼ÀÉÂ¡Ë¡Û¡¡¡ö·ÑÂ³Æ³Æþ
¥í¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦B·¿´Î±ê¡¦¾®»ùÍÑÇÙ±êµå¶Ý¡¦¸Þ¼ïº®¹ç
¢£ ÂÐ¾Ý°åÎÅµ¡´Ø
¡Ú¹âÎð¼Ô¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¡ÊBÎà¼ÀÉÂ¡Ë¡Û
¡¦Â¼°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¡¦¤µ¤¯¤é¤¬¤ª¤«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¡Ú¤³¤É¤â¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ï¡ÊAÎà¼ÀÉÂ¡Ë¡Û
¡¦¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤³¤É¤â¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¡¦¤µ¤¯¤é¤¬¤ª¤«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¢£ ÍøÍÑÊýË¡
ÂÐ¾Ý°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ê±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊý¡Ë
±§ÅÔµÜ»Ô ÊÝ·ò½ê ÊÝ·òÍ½ËÉ²Ý¡¡TEL¡§028-626-1114
¡Ömila-e¡Ê¥ß¥é¥¤ー¡Ë Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ ³µÍ×
¡Ömila-e¡Ê¥ß¥é¥¤ー¡Ë Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤Ï¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤äÍ½¿ÇÉ¼¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¤ÎÆþÎÏ¡¦Äó½Ð¤äÍ½ËÉÀÜ¼ïµÏ¿¤Î³ÎÇ§¡¦ÀÁµá¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î»°¼Ô´ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Í½ËÉÀÜ¼ïµÏ¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÜ¼ï»ö¸ÎËÉ»ß¤äÌ¤ÀÜ¼ï¼Ô¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïµÏ¿¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ä¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¥¢¥×¥ê¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò½Å¤Í¡¢¼ç¤ËÆýÍÄ»ù´ü¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Î¸½¾ì¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ³Æþ¼«¼£ÂÎ¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¦ÆÊÌÚ¸© ÂÍø»Ô¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000068399.html
¡¦ÆÊÌÚ¸© ÆÊÌÚ»Ô¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000068399.html
¡¦²¬»³¸© Ìð³ÝÄ®¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000068399.html
¡¦°¦É²¸© À¾¾ò»Ô¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000068399.html
¢£¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎÍÍ¤Ø
¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñ¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://mi-labo.co.jp/inquiry/(https://mi-labo.co.jp/inquiry/)
¢£ »ñÎÁÀÁµá¡§https://mi-labo.co.jp/brochure/
¢¨¤ªÅÅÏÃ¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥Ü¡¡mila-e Í½ËÉÀÜ¼ï Ã´Åö¡¡03-6821-8600
¼«¼£ÂÎDX¡¦Êì»ÒÊÝ·òDX¥µー¥Ó¥¹¡Ömila-e¡Ê¥ß¥é¥¤ー¡Ë¡×
¢£ ¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡¦¶¦ÄÌID¡Ömila-e Ç§¾Ú¡×
mila-e Ç§¾Ú¤Ï¡¢¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡¦¶¦ÄÌID´ÉÍýÅù¤¬²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¿½ÀÁ»þ¤Î´ðËÜ£´¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤ò¾ÊÎ¬¤Ç¤¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¾ðÊóÆþÎÏ¤¬´ÊÃ±¡¦ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2023Ç¯ ÁíÌ³¾Ê ¼çÌ³Âç¿ÃÇ§Äê¼èÆÀ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/
¢£ ¼«¼£ÂÎÁë¸ýDX¡Ömila-e ¿½ÀÁ¡×
mila-e ¿½ÀÁ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÁë¸ýDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¼êÂ³¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ1²ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¡Î½ÐÀ¸ÆÏ¥ï¥ó¥¹¥ª¥ó¥êー¡Ï¤ä¡¢¡Ömila-e ¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»º¸å¥±¥¢»ö¶È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡Ömila-e Í½Ìó¡×
mila-e Í½Ìó¤Ï¡¢Í½Ìó¡¦¼õÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë Áë¸ý¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡Ömila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÌÌÃÌ¡¦ÁêÃÌ¡¢¶µ¼¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Ìó¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/
¢£ ÆýÍÄ»ùÍ½ËÉÀÜ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×
mila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¤Ï¡¢ÆýÍÄ»ùÍ½ËÉÀÜ¼ï ¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î»°¼Ô´ÖÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÊØÀ¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¸þ¾å¤Î¤Û¤«¡¢ÀÜ¼ï´Ö³Ö¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/
¢£ ÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÌä¿ÇÉ¼¡Ömila-e ·ò¿Ç¡×
mila-e ·ò¿Ç¤Ï¡¢ÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÌä¿ÇÉ¼¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î»°¼Ô´ÖÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ÄÊÌ·ò¿Ç¡¦½¸ÃÄ·ò¿Ç¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤ËµÏ¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/
¢£ Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡Ömila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×
mila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¤Ï¡¢Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢µ¡Ç½¤È»Ò°é¤Æ»Ù±çµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»ÇÛ¿®¡¦¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¡¢Í½ËÉÀÜ¼ïAI¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¡ÊÆÃµö¼èÆÀ¡Ë¡¢·ò¿ÇµÏ¿Åù¡¢ËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤Ç»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/
¢£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¡Ömila-e ¥¯ー¥Ý¥ó¡×
mila-e ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»º¸å¥±¥¢¤Ê¤É¤Î ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¡¦²ó¿ô·ô¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢ ÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥ß¥é¥Ü¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥Ü
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4-1-2 ¥¹¥Æ¥é¤ªÃã¤Î¿å¥Ó¥ë8³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ã«Àî°ìÌé
¡¦Àß¡¡Î©¡§2013Ç¯12·î
¡¦´ë¶ÈHP¡§https://mi-labo.co.jp
¥ß¥é¥Ü¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¤ ¡ß labo¡Ê¥é¥Ü¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¡×¤·¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ðËÜÍýÇ°¤Ë¡¢¼ç¤ËÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥µー¥Ó¥¹¤äÊì»ÒÊÝ·ò¡¦Ê¡»ã¡¦°åÎÅ¡¦¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÌó300¼«¼£ÂÎ¤ÎDX»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯12·î ³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¤È¶¦Æ±¤Ç ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Öhug Labo³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢»Ò°é¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Öhugmo¡×¤ò±¿±Ä¡£2023Ç¯2·î¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤É¤âDX¿ä¿Ê¶¨²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¤¬Íý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£