¡Ú¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¡Û¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë½é ～²£¿Ü²ìÊÆ³¤·³´ðÃÏ¤È¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Ï¢·È¤Î¤«¤¿¤Á～ USO Japan¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³«»Ï
¼®Æþ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢ËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÈÀä·Ê¥Ù¥¤¥Ó¥åー¤¬³Ú¤·¤á¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥Û¥Æ¥ë¡¢¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔËÜÄ®3-27¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§µÈ½»¾°¿Í¡Ë¤Ï¡¢²£¿Ü²ìÊÆ³¤·³´ðÃÏ´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÆ¹ñÈó±ÄÍøÃÄÂÎ United Service Organizations - USO Japan ¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖUSO Japan¡×¡Ë¤È¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦65¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë1,000°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ë¥¥åー¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖDISCOVER LOCAL¡Ê¥íー¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¸«¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢²£¿Ü²ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¡¦·Ê¿§¡¦Ê¸²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³¤Î¤´Äó¶¡¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¤Ï¡¢²£¿Ü²ìÊÆ³¤·³´ðÃÏ¤ª¤è¤ÓUSO Japan¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ç¤Ë²£¿Ü²ì¤ËÂÚºß¤¹¤ëÊÆ³¤·³´Ø·¸¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
USO Japan ¥·¥Ë¥¢¡¦¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー Juliet Bucayu-Domingo»á¤È¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì Áí»ÙÇÛ¿Í µÈ½»¾°¿Í
USO Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
USO¡ÊUnited Service Organizations¡Ë¤Ï¡¢1941Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯ÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ·³´ðÃÏÆâ¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿USO¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢°ÜÆ°¤äÇ¤Ì³¤Î¹ç´Ö¤Ë°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¡Öµï¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²£¿Ü²ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²£ÅÄ¡¢¸üÌÚ¡¢´ä¹ñ¡¢º´À¤ÊÝ¡¢»°Âô¡¢²Æì¡¢¥¥ã¥ó¥×ÉÙ»Î¡¢¥¥ã¥ó¥×ºÂ´Ö¤Ê¤É¡¢ÊÆ·³´ØÏ¢»ÜÀß¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢USO Japan¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¶ÐÌ³¡¦ÂÚºß¡¢¤Þ¤¿¤ÏË¬ÆüÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¤ÏUSO Japan¤ª¤è¤Ó²£¿Ü²ìÊÆ³¤·³´ðÃÏ¡ÊCommander Fleet Activities Yokosuka¡Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ðÃÏ´Ø·¸¼Ô¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢USO Japan¤Î²£¿Ü²ì¥Áー¥à¤ä²£¿Ü²ìÊÆ³¤·³´ðÃÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ÎCSR³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²£¿Ü²ì¤Î¤Þ¤Á¤È´ðÃÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
USO Japan ¥·¥Ë¥¢¡¦¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡Juliet Bucayu-Domingo
¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ìÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢·È¤Ï¡¢USO Japan¤Î³èÆ°¤ò¥»¥ó¥¿ー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎUSOµòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î´Ö¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¾ð¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤ÇÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í µÈ½»¾°¿Í
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢USO Japan YokosukaÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²£¿Ü²ì¤Ï¡¢²£¿Ü²ìÊÆ³¤·³´ðÃÏ¤ÈÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ø¤ï¤ê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢´ðÃÏ´Ø·¸¼Ô¤ÈÃÏ°è¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²£¿Ü²ì¤È¤¤¤¦¤Þ¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²£¿Ü²ìÊÆ³¤·³´ðÃÏ´Ø·¸¼Ô¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê©¡¦¥¢¥³ー¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì¤Ï¡¢¡Ö»°±ºÈ¾Åç¤ÎÍ·¤Ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î²£¿Ü²ì¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤ËµÒ¼¼160¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¡¦²ñµÄ¼¼8²ñ¾ì¤òÍ¤¹¤ë¥ß¥Ã¥É¥¹¥±ー¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
19³¬¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¡¦¥Ö¥ë¥´ー¥Ë¥å¡×¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµ⼆¤Î²£¿Ü²ì¹Á¤ÎÄ¯Ë¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢²£¿Ü²ì·Ý½Ñ·à¾ì¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ù¥¤¥¹¥¯¥¨¥¢¤è¤³¤¹¤«Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢²£¿Ü²ì»Ô³¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±°õ¾ÝÅª¤Ê·úÊª¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¤ÏÅÅ¼Ö¤Ç 1 »þ´ÖÄø¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¡ÊYOKOSUKA·³¹Á¤á¤°¤ê¡¦±îÅç¥Õ¥§¥êー¾è¤ê¾ì¡¦»°³Þ¸ø±à¡¦¥Æ¥£¥Ü¥Ç¥£¥¨Å¡Åù¡Ë¤ØÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤êÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥¥åー¥ë²£¿Ü²ì / Mercure Yokosuka
½êºßÃÏ¡§ ¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔËÜÄ®3-27
Áí»ÙÇÛ¿Í¡§µÈ½»¾°¿Í
³«¶ÈÆü¡§ 2009Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 046-821-1111
Email¡§ H7490-FO@accor.com
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþÉÍµÞ¹Ô ¼®Æþ±ØÅÌÊâ1Ê¬¡¢²£¿Ü²ìÃæ±û±ØÅÌÊâ13Ê¬¡¢JR ²£¿Ü²ì±ØÅÌÊâ8Ê¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.mercureyokosuka.jp/ja
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§ https://www.instagram.com/mercure_yokosuka/
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡§ https://www.facebook.com/MercureYokosuka/
¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥íー¥Þ¿ÀÏÃ¤ÎÎ¹¤Î¿À¥Þー¥¥å¥êー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥á¥ë¥¥åー¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ã±¤Ë²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢¥ê¥ª¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¤½¤ÎÂ¾À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥íー¥«¥ë¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡¦¤³¤È¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿©¤ÙÊª¡¢°û¤ßÊª¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´¡¢¥Óー¥Á¡¢»³¤¢¤¤¤Ê¤É¡¢65¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë1,000°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢110¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë5,700°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥³ー¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖALL - Accor Live Limitless¡×¤Î»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥³ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥³ー¤Ï¡¢110¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç 5,700¤Î»ÜÀß¡¢10,000 ¤Î°û¿©»ÜÀß¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥¢¥³ー¤Ï¶È³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤«¤é¥¨¥³¥Î¥ßー¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¨¥Ë¥¹¥â¥¢¤Ê¤É45°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥³ー¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÑÍý¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë´Ñ¸÷¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Êñ³çÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÅÅÀ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1967Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥³ーSA¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È ¥Ñ¥ê¾Ú·ô¼è°ú½ê(ISIN ¥³ー¥É: FR0000120404) ¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¤Î OTC »Ô¾ì (¥Æ¥£¥Ã¥«ー: ACCYY) ¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢group.accor.com¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏX¡¢Facebook¡¢LinkedIn¡¢Instagram¡¢TikTok ¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
