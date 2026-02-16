From¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈVol.241 ¡ãËÉºÒÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡ä
¡¡¹ñÆâ1,500¼ÒÄ¶¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÆüÍÑÉÊÎ®ÄÌ¤Î¾ðÊó´ðÈ×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Í¥Ã¥È ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäÅÄÀ¯°ì¡Ë ¤Ï¾ÃÈñºâ¤äÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë ¡ØFrom¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ù ¤ÎÂè241¹æ¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡ÊÂÐ¾Ý4,000¿Í¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤·ÇºÜ¤Î¥Çー¥¿Äó¶¡¤äÅö¼ÒÃ´Åö¼Ô¤¬²òÀâ¤òº¹¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²óÅúÎ¨¡Ê¡ó¡Ë¤Ï¾®¿ôÅÀÂè2°Ì°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·Æ±Âè1°Ì¤Þ¤Ç¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÌõ¤Î¹ç·×¤ÈÉ½¼¨ÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- 8³äÄ¶¤¬¼«Á³ºÒ³²È¯À¸¤Ë ¡ÈÉÔ°Â¡É¡¢È÷¤¨¤¬É¬Í×¤ÊºÒ³²¤Ë¤ÏÃÏ°èº¹¤â
¡¡ÃÏ¿Ì¤Î¤Û¤«ÂæÉ÷¤ä²Ð»³Ê®²Ð¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²È¯À¸¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¡£2025Ç¯12·î8ÆüÌë¤ÎÀÄ¿¹ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¡Ê¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É7.5¡¦ºÇÂç¿ÌÅÙ6¼å¡Ë¤Ç¤Ï½é¤Î¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ë±«¤äÂçÀã¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¾ÝºÒ³²¤â·ã¿Ó²½¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤ÎÈ÷Ãß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ËÉºÒÂÐºö¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò²áµî3²ó¤ÎÄ´ºº¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¸ò¤¨¤Æ·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2016Ç¯8·î¸øÉ½¤ÎVol.43¡¢2018Ç¯8·î¸øÉ½¤ÎVol.92¡¢2022Ç¯8·î¸øÉ½¤ÎVol.186¡¢2024Ç¯6·î¸øÉ½¤ÎVol.221¤Ç¤âÆ±¥Æー¥Þ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ë
¡¡´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³ºÒ³²È¯À¸¤Ø¤ÎÉÔ°ÂÅÙ¤ò¤¿¤º¤Í¤¿·ë²Ì¤¬¿ÞÉ½1¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¡×¤¬3³ä¡¢¡Ö¤ä¤ä¡×¤¬È¾¿ô¤È¡¢¹ç·×¤Ç82.1¡ó¤Î¿Í¤¬¡ÖÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ËÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Á³ºÒ³²¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡¢88.9¡ó¤Î¿Í¤¬µó¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÃÏ¿Ì¡×¡£È¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¤Û¤«¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©¤äÅìÆüËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿²áµî¤ÎÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Á´ÃÏ°è¤Ç8～9³ä¤ÈÂ¾¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ÖÉ÷¿å³²¡×47.4¡ó¡£¶áÇ¯·ã¿Ó²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¿å³²¤äÂæÉ÷¤Ë·üÇ°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤È´ØÏ¢À¤Î¤¢¤ë5°Ì¡Ö¼ÐÌÌºÒ³²¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤È¶å½£¡¦²Æì¤Ç¹âÃÍ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀãÉ¹ºÒ³²¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï11.8¡ó¤È4°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ßÀãÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¦¹Ã¿®±Û¤Ç4～5³äÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
- ËÉºÒÍÑÉÊ¤ÎÈ÷ÃßÎ¨¤ÏÄã²¼¡©
¡¡¼«Âð¤ÇËÉºÒÍÑÉÊ¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÎÈ÷Ãß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤¿¤º¤Í¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡¢¡ÖÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï43.6¡ó¤ÈÈ¾¿ô¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÞÉ½1¤Ç8³ä¶¯¤¬¼«Á³ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Êª»ñ¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÉÔ½½Ê¬¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÈ÷Ãß¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬32.0¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢4Ê¬¤Î3¤Î¿Í¤ÏÈ÷Ãß°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÈæÎ¨¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º£²óÄ´ºº¤¬²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·°Õ³°¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Î48.6¡ó¡¢¤³¤ì¤Ë2018Ç¯¤Î47.6¡ó¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾Ä´ºº¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢ÂçºåËÌÉôÃÏ¿Ì¡¦À¾ÆüËÜ¹ë±«¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷Ãß°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
- ¡ÈÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤Î¥Ë¥åー¥¹¡É ¤ò·Àµ¡¤ËÈ÷Ãß³«»Ï
¡¡ËÉºÒÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈ÷Ãß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ÷Ãß¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡¢57.9¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µó¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é¡×¡£¼«Ê¬¤¬½»¤àÃÏ°è°Ê³°¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ºÒ³²¤Ç¤â¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Î¹Êó¤ä¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ¡×36.7¡ó¡£¼«¼£ÂÎ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÈ÷Ãß¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ä·¼È¯¤â·Àµ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ò¼«¤é·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¡×¤â16.9¡ó¤È¡¢°ìÄê¿ô¤Î¿Í¤¬µó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ¤ä¡¢È÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉ¬Í×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤¬40.3¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡£²áµîÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢2016Ç¯¤Ï26.9¡ó¤ÈÄã°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë39.5¡ó¤ÈÁ°²óÈæÌó13¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï40¡óÂæ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È÷Ãß¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤ä»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤äÇã¤¤Ä¾¤·¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡×¡ÖÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤Ï²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×¤¬³Æ4Ê¬¤Î1¶¯¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤Ï2016Ç¯°Ê¹ß¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£²óÄ´ºº¤â2024Ç¯¤è¤ê2.9¥Ý¥¤¥ó¥È¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅªÍ×°ø¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2016Ç¯Ä´ºº¤Ç30.9¡ó¤È¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡ÖÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¤Ï¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï18¡óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
- ¡È°ûÎÁ¿å¡É ¤Ï9³äÄ¶¤¬È÷Ãß
¡¡¼¡¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ËËÉºÒÂÐºö¤Ç¼«Âð¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¿¤º¤Í¤¿·ë²Ì¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½6¡Ë¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö°ûÎÁ¿å¡×92.4¡ó¡£Æü¾ï»È¤¤¤ÈÈ÷Ãß¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼«Âð¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¤«¡¢2°Ì¤Î¡ÖÈó¾ï¿©¡×82.4¡ó¤È10¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ÎÂçº¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¡¦²ûÃæÅÅÅô¡¦¥íー¥½¥¯¡×73.5¡ó¡¢¡Ö¥Úー¥ÑーÎà¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¡Ö´¥ÅÅÃÓ¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡×¤â6³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬µó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì15¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á²áµîÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê10¹àÌÜ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢8¹àÌÜ¤Çº£²ó¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤êÈ÷Ãß°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2016Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁý²ÃÉý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡×28.7¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê34.0¡ó¢ª62.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö·ÈÂÓÍÑ¥È¥¤¥ì¡¦´Ê°×¥È¥¤¥ì¡×26.1¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê19.7¡ó¢ª45.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
- ºÒ³²»þ¤Ï ¡È¿å¡É ¤è¤ê ¡ÈÅÅµ¤¡É ¤¬¿´ÇÛ¡© È÷Ãß°Ê³°¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡©
¡¡ËÉºÒÍÑÊª»ñ¤ÎÈ÷Ãß¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î¿´ÇÛ»ö¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤àÃÏ°è¤ÇºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¿ÞÉ½7¤Ç¤¹¡£75.5¡ó¤È4Ê¬¤Î3¤Î¿Í¤¬µó¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÄäÅÅ¡×¡¢¤³¤ì¤Ë4.7¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÂ³¤¯¤Î¤¬¡ÖÃÇ¿å¡×70.8¡ó¤Ç¡¢¤³¤Î2¹àÌÜ¤ÏÂ¾¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡Ö¥¬¥¹¤Î¶¡µëÄä»ß¡×¤Ï24.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¡£»þ·ÏÎó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢2018¡¦2024Ç¯¤Ï1°Ì¡ÖÃÇ¿å¡×¡¢2°Ì¡ÖÄäÅÅ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¿ÞÉ½6¤Ç¡Ö°ûÎÁ¿å¡×¤òÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬9³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ÷Ãß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢µë¿å¼Ö¤Î½ÐÆ°¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅµ¤¤ÏÈ¯ÅÅµ¡¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈó¾ïÍÑ¤ËÈ÷Ãß¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢²Á³Ê¤äÃÖ¤¾ì½ê¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5°Ì¤Î¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢²áµî2²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï23¡óÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Ï17.6¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·°Õ³°¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥È¥¤¥ìÌäÂê¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ÞÉ½6¤ÇÈ÷ÃßÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡È÷Ãß°Ê³°¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëËÉºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê¿ÞÉ½8¡Ë¡¢¡Ö²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝËÉ»ßÂÐºö¡×¤Ï36.7¡ó¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à¡ÖÈ÷ÃßÊª»ñ¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¡×¤Ï26.2¡ó¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¡Ö¼«Âð¤ä¿¦¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉºÒ¥Þ¥Ã¥×¡×¡ÖÈòÆñ·ÐÏ©¡¦ÈòÆñ¾ì½ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È³ÎÇ§·Ï¡É¤ÎÈ÷¤¨¤â2³ä¶¯¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¼Â»ÜÎ¨¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤È¹âÎðÁØ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢5°Ì¤ÎÄ®Æâ²ñ³èÆ°¤ò´Þ¤à¡Ö¶á½ê¤Å¤¹ç¤¤¡×¡£20¡¦30Âå¤Ç¤Ï8.0¡óÁ°¸å¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢70Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï27.6¡ó¤È¼Â¤ËÌó20¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËÃÏ°è³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡È±ó¤¯¤Î¿ÆÀÌ¤è¤ê¶á¤¯¤ÎÂ¾¿Í¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤âÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
- ºÒ³²»þ¤Î¾ðÊó¸»¤Ï ¡È¥Æ¥ì¥Ó¡É
¡¡Âçµ¬ÌÏºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¼êÃÊ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½9¡Ë¡£¥È¥Ã¥×¤Ï68.9¡ó¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡¢¤³¤ì¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡×59.6¡ó¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¸À¤ï¤ì¤ëºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤Ï³°½ÐÃæ¤Ê¤É¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Æ±¤¸¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Ç¤â¡ÖSNS¡×¤È¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È°Ê³°¡×¤Ï³Æ20.9¡ó¡¦16.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï20¡¦30Âå¤Ç³Æ41.0¡ó¡¦37.5¡ó¤È¹â°Ì¤Ë¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤ÏºÒ³²»þ¤Î¾ðÊó¸»¤È¤·¤ÆSNS¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
- ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÈ÷¤¨¤Ï½½Ê¬¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÉºÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÂÎ¸³ÃÌ¡¢ÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈºÒ³²ÍÑ¡É¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¡¦¼ñÌ£´ØÏ¢¤Î¤â¤Î¤¬ÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥°¥Ã¥º°Ê³°¤Ë¤â¡¢½¬´·¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÈó¾ï»þ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀµÄ¾¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ï¤¬²È¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ô ËÉºÒ¤Î¤¿¤á¤ËÆüº¢¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢°Õ³°¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ê¤É ¡Õ
¡Ú¤ï¤¬²È¤Î¡¦»ä¤ÎÈ÷¤¨¡Û
¡ü 2¤Ä¤Î²ÏÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤ÇÂç±«¤Î»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢2³¬¤ËÈó¾ï¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¿©ÉÊ¡¢µ®½ÅÉÊ¤Ê¤É¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦60Âå¡Ë
¡ü ÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÏÄãÂÎ²¹¾É¤Î»öÎã¤¬Â¿¤¤¤È¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤È¥é¥Ã¥×¡¢¥«¥¤¥í¤òÂ¿¤á¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¡¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´¨¤µ¤ÏÈ÷¤¨¤ÇÂÐºö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê½÷À¡¦20Âå¡Ë
¡ü Î¹¹ÔÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ê¤É¤¬°Õ³°¤ÈºÒ³²ÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
¡ü ¿·Ê¹»æ¤ÏÀÞ¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÍÆ´ï¤ä¿¡¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÂÎ¤â²¹¤á¤é¤ì¤ÆÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦20Âå¡Ë
¡ü ¼ñÌ£¤ÎÅÐ»³ÍÑÉÊ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢ËÉ´¨Ãå¤Ê¤ÉºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡£¡ÊÃËÀ¡¦60Âå¡Ë
¡ü ¥ªー¥ëÅÅ²½¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤È¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃËÀ¡¦60Âå¡Ë
¡ü ¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢Âç±«¡¢Àã¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤ÎÁ°¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤òËþ¥¿¥ó¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦50Âå¡Ë
¡ü ¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë·¤¤Î¤Û¤«¡¢Åß¤Ï¥À¥¦¥ó¥³ー¥È¡¢²Æ¤ÏÃåÂØ¤¨¤òÃÖ¤¤¤Æ¿²¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦60Âå¡Ë
¡ü Âç±«¤Ç²ÏÀîÁý¿å¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡ÖÀî¤Î¿å°Ì¾ðÊó¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¿ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦50Âå¡Ë
¡ÚÈïºÒÂÎ¸³¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¡ü ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ä¿©ÎÁÄ´Ã£¡¢ÆþÍáÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¿Í¤È¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢¿Í¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ê½÷À¡¦70Âå°Ê¾å¡Ë
¡ü ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÅß¤Î´¨¤µÂÐºö¤Ï¾ï¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÅôÌý¥¹¥Èー¥Ö¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÃÓ¤Î³ÎÊÝ¤ÈÍ½È÷ÍÑ¤ËÂ¿¤á¤ËÅôÌý¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦50Âå¡Ë
¡ü Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤âÀî¤Î¿å¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¿©ÎÁÉÊ¤ä°ûÎÁ¿å¤ÏºÇÄã1ÆüÊ¬¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê½÷À¡¦50Âå¡Ë
¡ü °ÊÁ°Î¹Àè¤ÇÂç±«ºÒ³²¤ËÁø¶ø¤·¡¢¿å¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¤ËÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤áÁá¤á¤ÎÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£Î¹Àè¤Ç¤ÎºÒ³²¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃËÀ¡¦60Âå¡Ë
¡ÚºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡¢·±Îý»²²Ã¤ä¶á½ê¤Å¤¤¢¤¤¤â¡Û
¡ü ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÉºÒ·±Îý¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦40Âå¡Ë
¡ü ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÍ»Ö¤òÊç¤Ã¤ÆËÉºÒÊÙ¶¯²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½÷À¡¦50Âå¡Ë
¡ü ¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ê¤Î¤ÇÎÙ¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÃËÀ¡¦70Âå°Ê¾å¡Ë
¡ÚÉ¬Í×¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ä¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÉÔ°Â¤â¡Û
¡ü ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤äÈ÷Ãß¿©ÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¤¬¡¢ÊÝ´É¾ì½ê¤ò¤È¤ë¤·¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤·¤Ç½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê½÷À¡¦40Âå¡Ë
¡ü ¿å¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É°ìÄÌ¤êÍÑ°Õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¡£¡Ê½÷À¡¦20Âå¡Ë
¡ü ½àÈ÷¤¬É¬Í×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤è¤êÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥º¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ï¤Ë¸å²ó¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃËÀ¡¦50Âå¡Ë
