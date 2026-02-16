MSC²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ASC»ôÎÁ´ð½à¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë
MSC¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖMSCµù¶ÈÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ê°Ê¹ß¤Ï¡¢MSC²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤è¤ë¿å»ºÊª¤¬¡¢ASC¡Ê¿å»ºÍÜ¿£´ÉÍý¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Î»ôÎÁ´ð½à¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å»ºÊª¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£MSC²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµù¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²þÁ±¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÆ°µ¡ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
MSC¤Ï2024Ç¯¤ËMSC²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µù¶È¤Îµ¬ÌÏ¤äÃÏ°è¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Îµù¶È¤¬MSCµù¶ÈÇ§¾Úµ¬³Ê¤òËþ¤¿¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤Ê²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
MSC²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµù¶È¤Î¤¦¤Á¡¢ÍÜ¿£ÍÑ»ôÎÁ¤Î¸¶ÎÁ¤òÀ¸»º¤¹¤ëµù¶È¤Î¿å»ºÊª¤Ï¡¢ASC»ôÎÁ´ð½à¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤±¤¿²þÁ±¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¿å»ºÊª¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ASC»ôÎÁ´ð½à¤Ï2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢µûÊ´¡¦µûÌý¤ò¼è¤ê°·¤¦´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¿å»ºÍÜ¿£¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë»ôÎÁ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÄ´Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ³Î¤ÊÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ôÎÁ¹©¾ì¤Ï¡¢ASCÇ§¾Ú¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ôÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¿å»ºÊª¸¶ÎÁ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢3Ç¯¤´¤È¤Ë²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¿å»ºÊª¸¶ÎÁ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬MSCÇ§¾Ú¼èÆÀµù¶ÈÍ³Íè¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
MSC¤Îµù¶ÈÇ§¾Úµ¬³Ê¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥êー¥Ü¥¦¥£¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¡¢MSC²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ASC»ôÎÁ´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿å»ºÍÜ¿£»ôÎÁ¤Î¸¶ÎÁ¤òµù³Í¤¹¤ëµù¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°µ¡ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÜ¿£¶È¤Ç¤ÏÅ·Á³¿å»ºÊª¤¬ÂçÎÌ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Å·Á³¿å»ºÊª¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ï²á¾êµù³ÍÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ASC»ôÎÁ´ð½à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢´Ä¶Åª¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤ÎºÇ¹â´ð½à¤È¤·¤ÆMSCµù¶ÈÇ§¾Ú¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¹â¤¤´ð½à¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËMSC²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµù¶È¤¬¡¢Ç§ÄêÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ASCÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»ôÎÁ¹©¾ì¤Ï¡¢ÍÜ¿£»ôÎÁ¤ÎÇ¯´ÖÁí¹ØÆþÎÌ¤Î1%¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¸¶ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊÅ¬ÀµÉ¾²Á¼êÂ³¤¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£MSC¤Ï¡¢ASCÇ§¾Ú¤Î»ôÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¿å»ºÊª¸¶ÎÁ¤Î´Ä¶»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÇ½ªÌÜÉ¸¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¿å»ºÊª¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤ÎÍ×µá»ö¹à¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿å»ºÊª¸¶ÎÁ¤Î50¡ó°Ê¾å¤¬ASC»ôÎÁ´ð½à¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂçÉôÊ¬¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¥ì¥Ù¥ë¡ÊMSL¡Ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢³Æ´Æºº¤Ç¤½¤Î¿ÊÅ¸¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î´ð½à¤Ë¤Ï¡¢µù¶ÈÄ´Ã£¡¢¸¶ÎÁÀ½Â¤¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î²þÁ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÇ§¾Ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
MSCÇ§¾Ú¼èÆÀµù¶È¤Ï¡¢¿å»ºÊª¸¶ÎÁ¤Î¤¿¤á¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¹¥ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ASC»ôÎÁ´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²þÁ±¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¿å»ºÊª¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µù¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥ÎÉ»öÎã¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MSC¡Ê³¤ÍÎ´ÉÍý¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤Þ¤Ç¿å»º»ñ¸»¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤È¿å»º¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿µù¶È¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ËÜÉô¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤È¤·1997Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï25¥«¹ñ¤Ë»öÌ³½ê¤òÃÖ¤À¤³¦Ãæ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2007Ç¯¤ËÀßÎ©¡£MSC¡Ö³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÉÕ¤¤¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÀ¤³¦70¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÌó22,000ÉÊÌÜ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï660ÉÊÌÜ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¡¢À¸¶¨¡¦¥³ー¥×¡¢¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¡¦¥èー¥¯¡¢À¾Í§¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¡¦ÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿µù¶È¤Î¤¿¤á¤ÎMSCµù¶ÈÇ§¾Úµ¬³Ê¤ÏÀ¤³¦¤Ç¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤ºöÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£FAO¡Ê¹ñÏ¢¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡Ë¤ÈISEAL¡Ê¹ñºÝ¼Ò²ñ´Ä¶Ç§ÄêÉ½¼¨Ï¢¹ç¡ËÁÐÊý¤ÎÍ×µá»ö¹à¤òËþ¤¿¤·¤¿À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Îµù¶ÈÇ§¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µù¶È¤¬¤³¤Îµ¬³Ê¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¿å»º»ñ¸»¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ê2¡Ëµù¶È¤Ë¤è¤ë´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ê3¡ËÄ¹´üÅª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Âè»°¼Ô¿³ººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏMSC¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.msc.org/jp
MSC¡Ö³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MSC¤Î¸·³Ê¤ÊÇ§¾Úµ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤Ç³Í¤é¤ì¤¿¿å»ºÊª¤Ë¤Î¤ßÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾Ú¡¢¤½¤ì¤¬MSC¡Ö³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¤¹¡£