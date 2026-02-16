Åì³¤Íý²½¡¢¥·ー¥È¥Ù¥ë¥ÈÃ¼ºà¤òÈø½£µ»½Ñ¤ÇºÆÀ¸¤·¤¿¿·ÁÇºà¤ò½é¸ø³« ¡ÖÂè23²ó JAPAN YARN FAIR & THE BISHU¡×¤Ë½ÐÉÊ
º¸¼Ì¿¿¡§¡ÖÈø½£ÊÔ ºÆÀ¸¥·ー¥È¥Ù¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡×¤Î»îºî¥µ¥ó¥×¥ë¡¡±¦¼Ì¿¿¡§»îºîÀ¸ÃÏ¤Ë¤è¤ëT¥·¥ã¥Ä
³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ã°±©·´Âç¸ýÄ® ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóÇ·Í¼ ÍµÈþ¡Ë¤Ï¡¢Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHINK SCRAP¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÍÑ¥·ー¥È¥Ù¥ë¥ÈÃ¼ºà¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢Èø½£»ºÃÏ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¿·ÁÇºà¡ÖÈø½£ÊÔ ºÆÀ¸¥·ー¥È¥Ù¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡×¤ò¡¢2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè23²ó JAPAN YARN FAIR & THE BISHU ～»å¤ÈÈø½£¤ÎÁí¹çÅ¸～¡×¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤ÏÀ¸ÃÏ¤ª¤è¤ÓT¥·¥ã¥Ä¤Î»îºî¤ò½ÐÉÊ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈø½£ÊÔ ºÆÀ¸¥·ー¥È¥Ù¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡×¤Ï¡¢¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»å¤ò¡¢Èø½£ÊÔ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢»îºî¤ª¤è¤Ó¡¢THINK SCRAPÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÀ¸ÃÏ±þÍÑ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿ÈÎÇä¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¾¦ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤ÎÆÃÄ§
Åì³¤Íý²½¤Î¹©¾ì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÍÑ¥·ー¥È¥Ù¥ë¥ÈÃ¼ºà¤òÈ¿ÌÓ¢¨¡¦ºÆÀ¸¤·¤Æ»å¤Ë²Ã¹©¤·¡¢¤½¤Î»å¤òÈø½£ÊÔ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÔ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÉôÉÊÍÑÅÓ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÁ¡°ÝÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ºÆÀ¸À¸ÃÏ¤ò³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò°ìÅÀ¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁÇºà³«È¯¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤Î°ÂÁ´À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤Ø¤ÈºÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Û´Ä·¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨È¿ÌÓ¡Ê¤Ï¤ó¤â¤¦¡Ë¡§Ã¼ºà¤ò¤Û¤°¤·ºÆ¤ÓÁ¡°Ý¡Ê¤ï¤¿¡Ë¾õ¤ËÌá¤¹¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©Äø
ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÍÑÅÓ
¡¦T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñー¥«ー¤Ê¤É¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢Åù
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ä´ë¶È¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÅÁ¤¨¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¡¦¶¦Æ±³«È¯ÍÑÅÓ
¡ÖÂè23²ó JAPAN YARN FAIR & THE BISHU～»å¤ÈÈø½£¤ÎÁí¹çÅ¸～¡×¤Î³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢20Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ～17»þ
¡¦¾ì½ê¡§¤¤¤Á¤¤¿®¶â¥¢¥êー¥Ê¡¡¡Ê°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¸÷ÌÀ»ûÇò»³Á°20¡Ë
¡¡¡¡¢¨Áí¹çÅ¸¤Î¡ÖÈø½£¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ø½ÐÅ¸
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fdc138.com/fashion/promotion/jy/
³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½¥µ¥¤¥ÈURL
https://www.tokai-rika.co.jp/
THINK SCRAP¥µ¥¤¥ÈURL
https://think-scrap.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½ ÁíÌ³Éô¹Êó¼¼¡§0587-95-5211¡¡