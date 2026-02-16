¥¨¥¯¥µ¤ÈÆüËÜIBM¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åý¹ç³«È¯´Ä¶¡ÖIBM Bob¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖEXERA¡×¤ò¶¯²½
- Àè¿ÊAIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥»¥¹¤òÃ»½Ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÎÓ Í¦ÂÀ¡¢°Ê²¼ ¥¨¥¯¥µ¡Ë¤ÈÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¸ý ÌÀÉ×¡¢°Ê²¼ ÆüËÜIBM¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢AI¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢´ë¶È¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹ç°Õ¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢IBM¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¶îÆ°¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±³«È¯»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¡ÖIBM Bob¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¨¥¯¥µ¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖEXERA(R)¡Ê¥¨¥¯¥»¥é¡Ë¡×¤ò¤è¤ê¹âÅÙ¤ÇÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ø¶¯²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
´ë¶È¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¤Ï¡¢ºÇ¿·À¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¡¢³ÈÄ¥À¡¢²ÄÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¡¢º£Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÇÀèÃ¼¤ÎIT´ðÈ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¾å¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÃÎÅª»ñ»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤äAIµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤ØÊÑ³×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤âºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÆÃÀ¤ä¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãーÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Å¬ÀÚ¤ÊºÇ¿·²½¡Ê¥â¥À¥Ê¥¤¥º¡Ë¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þºþ¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢³«È¯¹©¿ô¤ÎÁýÂç¤äÀÇ½Äã²¼Åù¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÅ¬¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥ÉÀïÎ¬¤ò¶¦Æ±¤ÇºöÄê
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´ë¶È¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥¯¥µ¤ÈÆüËÜIBM¤Ï¡¢IBM¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î´ðËÜ»×ÁÛ¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢Î¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤Èµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤¿¿·¤·¤¤¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
IBM¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢IT¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤ò¾ï¤Ë¿Ê²½¤Ç¤¤ë·Á¤Ø¤ÈºÇ¿·²½¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢´ð´´·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìÎ§¤Ëºþ¿·¡¦°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³ÆÃÀ¤È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Ê¤é¤Ó¤Ëµ»½ÑÆÃÀ¤È¤òÅ¬ºàÅ¬½ê¤ÇºÎÍÑ¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê°Ü¹ÔÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥¹¥È¤òºÇÅ¬²½¤·¤Ä¤Ä½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¥á¥½¥É¥í¥¸ー¤ÈºÇ¿·AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ²½
Î¾¼Ò¤Î¿·¤·¤¤¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¯¥µ¤¬20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥½¥É¥í¥¸ー¤ª¤è¤Ó¥Äー¥ë·²¤Ë²Ã¤¨¡¢IBM¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖIBM Bob¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¡ÖIBM Bob¡×¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³Æ¥Õ¥§ー¥º¡¢Àß·×¡¦¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¥¹¥È¡¦¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÅý¹ç³«È¯´Ä¶¡ÊAgentic AI based IDE¡Ë¤Ç¤¹¡£
¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥á¥½¥É¥í¥¸ー¤ÈÀè¿ÊAIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë´ûÂ¸¤ÎIT»ñ»º¤Î¹½Â¤¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥í¥¸¥Ã¥¯¤Î²òÀÏ¤ò¤·¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î´ðËÜ»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¹¹¿·ÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¼é¡¦³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤ºÇ¿·¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Ø¤ÈÆ³¤¯¹âÉÊ¼Á¤ÊºÆ¹½ÃÛ¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃ»½Ì¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ³×¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Â¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¤è¤ê¿×Â®¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¶ÈÌ³¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î³«È¯¼êË¡¤ä¥Äー¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤Èºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉý¹¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤Î»ýÂ³À¤È³ÈÄ¥À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥µ¤ÈÆüËÜIBM¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤¿¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê°Ü¹ÔÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¦¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ EXERA¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ IBM¡¢ibm.com¤Ï¡¢ ÊÆ¹ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëInternational Business Machines Corporation¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾Åù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìIBM¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î IBM ¤Î¾¦É¸¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ibm.com/trademark(https://www.ibm.com/legal/copyright-trademark)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³Æ¼Ò¤Î³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¤Ï¡¢JFE¥¹¥Áー¥ë¤òÊìÂÎ¤È¤·¡¢¥¥ó¥É¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤Ë»ý¤ÄIT¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Àè¿Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ DX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¡Ö¶¦ÁÏ·¿¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¾åÎ®¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é³«È¯¡¦¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÁí¹çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.exa-corp.co.jp/
ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜIBM¤Ï¡¢À¤³¦175¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëIBM¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢IT¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢ÊÝ¼é¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶ÈÊÑ³×¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.ibm.com/jp-ja/¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ
¢©220-8560¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4-4-5 ²£ÉÍ¥¢¥¤¥Þー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ 2F
E-mail¡§sol-promo@exa-corp.co.jp