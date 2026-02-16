±Ñ¸ì³Ø½¬¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Ë³«»Ï¡£¡Ö¹¥´ñ¿´¤Î¹¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö½¸ÃÄÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿®¡×¤Ë¤â´óÍ¿～¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¡§»Ò¤É¤â¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº～
Áí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×(https://www.yarukiswitch.jp/)¡ÊÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ Ä¾»Ê¡Ë¤Ï¡¢Å¸³«¤¹¤ë±Ñ¸ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÄÌ¤¦ÍÄ»ù¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ462Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î¼ÔÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¼Ò²ñ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤¬¡Ö¾Íè¡¢»Ò¤É¤â¤¬±Ñ¸ì¤Ç¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤ò¡×¤È´ê¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ê¤éÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤â¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Î±Ñ¸ì¥¹¥¯ー¥ë¤Ë1Ç¯°Ê¾åÄÌ¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Î¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÃ«Àî¤Î²òÀâ¤â¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1. È¾¿ô°Ê¾å¤¬Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Î»þÅÀ¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êª¿´¤¬¤Ä¤¯Á°¤ÎÇ¯¾¯¡¹¤äËÜ¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡Èº£¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê
2. ±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î³«»ÏÍýÍ³¤Ï¡¢Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Ï¡È±Ñ¸ì¤Ç¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡É¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¡È¼ÂÍÑÅª¤Ê±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¤«¤é¡É¤¬ºÇÂ¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤¬¾å°Ì¤Ë
3. 5³äÄ¶¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤¬±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ç¡ÖÈ¯²»¤Î¸þ¾å¡×¤ò¼Â´¶¡£Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë
4. 3³ä¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤¬¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¹¥´ñ¿´¤Î¹¤¬¤ê¡×¤ò¼Â´¶¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Î¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤¬½¸ÃÄÀ¸³è¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤â
5. ±Ñ¸ì³Ø½¬·ÑÂ³¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬7³ä¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬¥«¥®¤Ë
1. È¾¿ô°Ê¾å¤¬Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êª¿´¤¬¤Ä¤¯Á°¤ÎÇ¯¾¯¡¹¤äËÜ¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡Èº£¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿Ç¯Îð¡×¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÇ¯¾¯～Ç¯Ä¹¡×¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ58.2%¤È¤Ê¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Î»þ¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÈÊ¹¤¯ÎÏ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡ÊÇ¯¾¯¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½¾®3ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡Ö¼ª¤¬ÁÇÄ¾¤Ê¤¦¤Á¤Ë±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤È¤Æ¤âÈ¯²»¤¬ÎÉ¤¤±Ñ¸ì¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡ÊÇ¯Ä¹¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½¾®1ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÈÊ¹¤¤¤¿²»¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµÛ¼ý¤Ç¤¤ë»þ´ü¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÁá´ü¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡ÖÊª¿´¤¬¤Ä¤¯Á°¤ÎÇ¯¾¯¡¹¤«¤é»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ë±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÊÇ¯¾¯¡¹¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½Ç¯¾¯ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤ä¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë»þ´ü¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯²»¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¶á¤¤¡ÊÇ¯¾¯¡¹¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½¾®1ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤«¤é¹â³ØÇ¯¤Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¼ø¶È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾®3¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½¾®5ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾®4¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½¾®6ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ø¶È¤ÎÍý²ò¤äÀ®ÀÓ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¡Ê¾®2¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½¾®3ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡Ö¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½¬¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ê¾®3¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½¾®4ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤Î©¤Ã¤¿»þ¤¬»Ï¤á¤É¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ±Ñ¸ì³Ø½¬³«»Ï»þ´ü¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤Î´ê¤¤¡§Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Ï¡È±Ñ¸ì¤Ç¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡É¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¡È¼ÂÍÑÅª¤Ê±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¤«¤é¡É¤¬ºÇÂ¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤¬¾å°Ì¤Ë
±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÇ¯ÎðÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Ç¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê55.0%¡Ë¡×¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡Ö¼ÂÍÑÅª¤Ê±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê52.2%¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤¤¤Ã¤¿°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÁØ¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÊÇ¯¾¯～Ç¯Ä¹¡§48.7%/¾®³ØÀ¸¡§39.1%¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£³Ø½¬³«»Ï»þ´ü¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤¬±Ñ¸ì¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö¶µ²Ê¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼êÃÊ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤À¤±¤ÇÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¡Ê¾®1¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½¾®4ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÊý¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ¡ÊÇ¯¾¯¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¸½Ç¯Ä¹¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¼«Í³²óÅú¤Ç¡Ö»ä¼«¿È¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤é±Ñ¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤º¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¼«²æ¤¬²êÀ¸¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢À¸³è¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë±Ñ¸ì¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÇ¯¾¯¡¹¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¸½¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡ÖÊÙ¶¯¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í·¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÇ¯Îð¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÇ¯¾¯¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤¬±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤È¤·¤Æ¶ìÏ«¤¹¤ëÁ°¤ËÍ·¤Ó¤Î±äÄ¹¤Ç¼«Á³¤Ë±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¼ÂÍÑÅª¤Ê±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¼«Í³²óÅú¤Ç¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤â±Ñ¸ì¤Ç¤â²ñÏÃÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¾Íè¡¢»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ä±Ñ¸ìÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤ ¡Ê¾®1¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¸½¾®5¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡Ö±Ñ¸ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤º¡¢²ñÏÃ¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤ÇÍß¤·¤¤ ¡Ê¾®1¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¸½¾®£´¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¡¢»È¤¨¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
3. 5³äÄ¶¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤¬±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ç¡ÖÈ¯²»¤Î¸þ¾å¡×¤ò¼Â´¶¡£Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë
¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Î±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤¬´¶¤¸¤¿±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¯²»¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡Ê56.7%¡Ë¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò³Ø½¬³«»ÏÇ¯ÎðÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é³«»Ï¤·¤¿ÁØ51.3%¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯¾¯～Ç¯Ä¹¤«¤é³«»Ï¤·¤¿ÁØ¤Ç¤Ï59.1%¤È¤è¤ê¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä°³Ð¤¬½ÀÆð¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÄ¾¯´ü¤Ë±Ñ¸ì´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö¼ª¤«¤é¼«Á³¤Ë²»¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¡¹¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤â¥¹¥àー¥º¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÇ¯¾¯¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¸½¾®2¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤¿Êý¤¬¼ª¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÊ¹¤¤È¤ê¤äÈ¯²»¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÇ¯Ä¹¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¸½¾®6ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4.3³ä¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤¬¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¹¥´ñ¿´¤Î¹¤¬¤ê¡×¤ò¼Â´¶¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Î¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤¬½¸ÃÄÀ¸³è¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤â
¡Ö±Ñ¸ì¤ò½¬¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢±Ñ¸ì°Ê³°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤Î¼Â´¶¤È¤·¤Æ¡Ö¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬32.3%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê17.1%¡Ë¡×¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê11.5%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ï¡¢È¯É½¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë½¸ÃÄÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤âÄñ¹³¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾®4ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡Ö³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤è¤ê±Ñ¸ì¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡Ê¾®6ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬½¸ÃÄÀ¸³è¤Ç¤Î¼«¿®¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
5. ±Ñ¸ì³Ø½¬·ÑÂ³¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬7³ä¡£ÊÙ¶¯¤È´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬¥«¥®¤Ë
¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Î±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤ï¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ê75.1%¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢²Î¡¢¥²ー¥à¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÙ¶¯¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤º¤Ë¼«Á³¤È±Ñ¸ì¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡ÖÍ·¤Ó´¶³Ð¡¢Æü¾ï¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÊÙ¶¯¡Ù¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È¿È¤ËÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾®1ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¡ÖÊÙ¶¯¡¢ÊÙ¶¯¤È»×¤ï¤º¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¿¤À³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾®4ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡Ö¼ÂÍÑÅª¤Ê±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¡×ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê47.6%¡Ë¤¬¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê±Ñ¸ì¤¬³Ø¤Ù¤ë¡×ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤µ¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤ò°é¤à¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¤Î²òÀâ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¼èÄùÌò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤ä¤ëµ¤¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«Àî ·ÃÈþ»Ò
2011Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂó¿Í¤ËÆþ¼Ò¡£¾®³ØÀ¸¸þ¤±±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖWinBe¡×¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë²þ³×¤ä¡Ø¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù³Ø½¬Ë¡¤ÎÆ³Æþ¡¢¡Ø¥¹¥Ú¥ê¥ó¥°¡¦¥ÓーÂç²ñ¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¿ä¿Ê¡£±Ñ¸ì¤Ç³Ø¤Ö³ØÆ¸ÊÝ°é¡ÖKids Duo¡×¤Î±¿±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹Ö»ÕºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤òÅý³ç¤·¡¢2019Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¥ã¥ê¥¢¼èÄùÌò¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯3·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥× ¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯9·î³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¼èÄùÌò·ó³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤ä¤ëµ¤¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤¬Ã±¤Ê¤ë¸ì³Ø¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¼«¿®¡×¤ä¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÌÌÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¿¼¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø½¬³«»Ï»þ´ü¤òÌä¤ï¤º¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤ò¡Ö¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¡¢À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë°Õ¼±¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
½¬¤¤¤´¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÁØ¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤ÏÇ¯¾¯～Ç¯Ä¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â±Ñ¸ì¤ä¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤òÊ¹¤¼è¤ì¤ëÎÎ°è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤ì¡¢¿¨¤ì¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¥ë¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Îð¤ä½¸ÃÄÀ¸³è¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢¤ª·Î¸Å¤ò¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤É¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤âÇº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤ÏÊª¿´¤¬¤Ä¤¯Á°¤Ë±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÇ¯Îð¡ÊÇ¯¾¯¡¹¤«¤é¡Ë¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ÍÍ¤Ê±Ñ¸ì¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦WinBe¡Ê¥¦¥£¥ó¥Óー¡Ë¡§¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹Ö»Õ¤ÈÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¾¯¿Í¿ô¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢Êì¹ñ¸ì½¬ÆÀ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë±è¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤Î4µ»Ç½¡ÊÊ¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡¦ÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡Ë¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ëá¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ú¥ê¥ó¥°¥Óー¡×¤ä¥¹¥Ôー¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñºÝ´¶³Ð¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£https://tinyurl.com/ch9nfe6e
¡¦Kids Duo¡Ê¥¥Ã¥º¥Ç¥å¥ª¡Ë¡§ ±Ñ¸ìÄÒ¤±¤Î´Ä¶¤Ç²á¤´¤¹±Ñ¸ì³ØÆ¸ÊÝ°é¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¹Ö»Õ¤È²»³Ú¤ä¹©ºî¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë±Ñ¸ì¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Ìµ³ØÇ¯¤Î½¸ÃÄÀ¸³è¤Ç¼Ò²ñÀ¤ò°é¤à¤Û¤«¡¢Á÷·Þ¥Ð¥¹¤äºÇÂç20:30¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹ÍÂ¤«¤ê¤Ê¤É¡¢°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤âÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://tinyurl.com/2n2c3xk8
¡¦Kids Duo advanced¡Ê¥¥Ã¥º¥Ç¥å¥ª¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¡Ë¡§¹âÅÙ¤Ê±Ñ¸ìÎÏ½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö³Î¤«¤Êµ»Ç½½¬ÆÀ¡×¤Ç¾®³Ø¹»Â´¶È»þ¤Ë³¤³°¤Î¹â¹»Âç³Ø¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£https://tinyurl.com/4nh7tkuk
¡¦Kids Duo International(R)¡Ê¥¥Ã¥º¥Ç¥å¥ª¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¡§¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¶µ°é¡¦ÃÎÇ½¡¦±¿Æ°»ØÆ³¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡×ÍÄ»ù±à¡£Ç¯¾¯¡¹¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ç3,800»þ´Ö¤Î±Ñ¸ì´Ä¶¤ä¿¦¶ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í´ÖÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£https://tinyurl.com/3p9tpydc
¡¦i Kids Star(R)¡Ê¥¢¥¤¥¥Ã¥º¥¹¥¿ー¡Ë¡§±ØÁ°¡¦Ä¹»þ´ÖÊÝ°é¤ÎÍøÊØÀ¤È±Ñ¸ìÄÒ¤±¤Î´Ä¶¤òÎ¾Î©¡£³Ø½¬¤ÈÈ¯É½¤Î½Û´Ä¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤é¹Í¤¨É½¸½¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤à¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ß¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÍÄ»ù±à¡×¤Ç¤¹¡£https://tinyurl.com/ra66hwfv
¡¦We Act!¡Ê¥¦¥£ー¥¢¥¯¥È¡Ë¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê¶µ°é¡Ë¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¶µ°éµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£±Ç²èÀ©ºî¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢±Ñ²ñÏÃÎÏ¤È¶¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬ÎÏ¡¦¶¦ÁÏÎÏ¡¦ÁÛÁüÎÏ¡×¤òËá¤¤Þ¤¹¡£https://tinyurl.com/php5x6p4
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¤â³Ø½¬·ÑÂ³¤ÎÈë·í¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤È¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¿Í´ÖÎÏ¤ò°é¤à´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ä¤´²ÈÄí¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¾ÍèÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê±Ñ¸ì´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
<Ä´ºº³µÍ×>
¡¦Ä´ººÆâÍÆ¡§»Ò¤É¤â¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î¼ÔÄ´ºº
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Î±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊKids Duo(R) / WinBe (R)/ Kids Duo advanced(R)/¡Ë¤Ë1Ç¯°Ê¾åÄÌ¤¦Ì¤½¢³Ø»ù～¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§462Ì¾
¡¦Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤´·ÇºÜÄº¤¯ºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×Ä´¤Ù¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ê¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªµá¤á¤ÎÊý¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê±Ñ¸ì¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤éµ¢¹ñ»Ò½÷¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç±Ñ¸ìÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë3¤Ä¤Î¥Á¥«¥é¢¨¡×¤ò°é¤à¶µ°é´Ä¶¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤Î¥Á¥«¥é¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬ÎÏ¡×¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤ä¥³¥È¤Î³èÍÑ¤äÂ¾¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ö¶¦ÁÏÎÏ¡×¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢Ì¤Íè¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡ÖÁÛÁüÎÏ¡×¤Î¤³¤È
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¥¹¥¯ー¥ëIE(R)¡×¤äÃÎÇ½°éÀ®¡ÊÃÎ°é¡Ë¤È¼õ¸³ÂÐºö¤ÎÍÄ»ù¶µ¼¼¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥¤¥º(R)¡×¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖWinBe(R)¡Ê¥¦¥£¥ó¥Óー¡Ë¡×¡¢±Ñ¸ì¤ÇÍÂ¤«¤ë³ØÆ¸ÊÝ°é¡ÖKids Duo(R)¡Ê¥¥Ã¥º¥Ç¥å¥ª¡Ë¡×¡¢ÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¡ÖÇ¦¼Ô¥Ê¥¤¥ó(R)¡×¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÍÄ»ù±à¡ÖKids Duo International(R)¡Ê¥¥Ã¥º¥Ç¥å¥ª¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¿Î¬¾Î¡§KDI¡Ë¡×¡Öi Kids Star(R)¡Ê¥¢¥¤¥¥Ã¥º¥¹¥¿ー¡Ë¡×¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é HALLO(R)¡×¤Î8¤Ä¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹ñÆâ³°¤Ç¤ª¤è¤½2,400°Ê¾å¢¨1¤Î¶µ¼¼¤òÅ¸³«¤·¡¢13Ëü5Àé¿Í°Ê¾å¢¨2¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯6·î¤ËTBS¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï°¦É²¸©¤òÃæ¿´¤Ë½¸ÃÄ³Ø½¬½Î¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë»û¾®²°¥°¥ëー¥×¤òÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¤ÎÃÏ°èº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°éºÆÊÔ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä"ÊõÀÐ"¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
