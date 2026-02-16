¥¿¥¯¥·ー¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOKYO PRIME¡×¡¢¾è¼ÖÄ¾¸å¤«¤é¥áー¥¿ー³«»Ï¤Þ¤Ç¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥åー¡ÖBoarding Ads¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒIRIS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§âÃ°æ ÂîÌï¡¦¸ÍÅÄ Å´Ê¿¡¢°Ê²¼IRIS¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç(¢¨)¤Î¥¿¥¯¥·ー¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOKYO PRIME¡×¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¿·¥á¥Ë¥åー¡ÖBoarding Ads¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¾è¼ÖÄ¾¸å¤«¤é¥áー¥¿ー³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¹¹ð¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê°ìÉô¼ÖÎ¾¤Ë¤Æ¥Æ¥¹¥ÈÊü±Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥á¥Ë¥åー¡ÖBoarding Ads¡×³«»Ï
Áö¹ÔÃæ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾èµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ø¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖTOKYO PRIME¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢¾èµÒ¤Î¡Ö¾è¼ÖÄ¾¸å¤«¤é¥áー¥¿ー³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡×¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¡ÖBoarding Ads¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¼ÖÄ¾¸å¤Î¾èµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ÀÅ»ß²è¤Ç¤ÎÊü±Ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¾ðÊó¤òÇ§¼±¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÁÊµá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹ð¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ª»ý¤Á¤ÎÀÅ»ß²èÁÇºà¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò²ð¤µ¤º¡¢¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ê½ç¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¹¹ðÊü±Ç¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBoarding Ads¡×¤ÎÆÃÄ§
- ¥áー¥¿ー³«»ÏÁ°¤ÎÆÈÀêÅª¤ÊÊü±ÇÏÈ¾èµÒ¤¬²èÌÌ¤òºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥áー¥¿ー³«»ÏÁ°¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆÈÀê¡£¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ÀÅ»ß²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤ë³Î¼Â¤ÊÇ§ÃÎ³ÍÆÀÀÅ»ß²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò°ìÄê»þ´Ö¸ÇÄê¤ÇÊü±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ä¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ÎÄêÃå¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Á´¹ñÌó67,500Âæ¤Ø¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£ºÇÂçÌó67,500Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤ØÊü±Ç²ÄÇ½¡£Æ°²èÀ©ºî¤ò²ð¤µ¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹©Äø¤Ç¿×Â®¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³«»Ï¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー³µÍ×
- ¥á¥Ë¥åーÌ¾¡§ Boarding Ads
- Êü±Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡§ ¾è¼Ö»þ¡Ê¥áー¥¿ー³«»ÏÁ°¡Ë
- Êü±ÇÂæ¿ô¡§ ºÇÂçÌó67,500Âæ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë
- ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 550Ëü±ß¡Ê1½µ´Ö¤¢¤¿¤ê/ÀÇÊÌ¡Ë
- ¥Æ¥¹¥ÈÊü±Ç³«»Ï¡§ 2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
IRIS¤Ï¡¢¡ÖPRIME MEDIA¤Ç¿Í¤È»º¶È¤Ë¿·¤¿¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾è¼ÖÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒIRIS¡Êhttps://www.iris.inc/company¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒIRIS¤Ï¡¢2016Ç¯6·î¤ËGO³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥µ¥¤¥Íー¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¹¹ð¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÖPRIME MEDIA¤Ç¿Í¤È»º¶È¤Ë¿·¤¿¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¿¨¤ì¤ë¥æー¥¶ー¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
TOKYO PRIME (https://www.tokyo-prime.jp/¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒIRIS¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖTOKYO PRIME¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ØGO¡Ù¥¢¥×¥ê¤Ç¸Æ¤Ù¤ë¥¿¥¯¥·ー¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¸åÉôºÂÀÊ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂç(¢¨¡Ë¤Î¥¿¥¯¥·ー¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¤Þ¤À¸«¤ÌPRIME¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë18Ê¬¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ë¤´¾è¼Ö¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Î¡¢¥³¥È¡¢¾ðÊó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É"PRIME¤Ê¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£"¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¿¥¯¥·ー¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤ÎÇÞÂÎ»ñÎÁµºÜ¤ÎÂæ¿ôÈæ³Ó¤è¤ê¡£ 2026Ç¯2·î»þÅÀ