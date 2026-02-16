Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ëー¥×¤¬¸Ø¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¹ë²Ú¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÂç¹¾¸Í»°¤ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×2026Ç¯4·î¤è¤ê3¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¤Ç¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ¤¬·èÄê
¡¡Á´¹ñ¤Ë73¤Î²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëGENSEN HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àîºê ½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢4·î1Æü¤è¤ê¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ±§Æà·î¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¡¢4·î8Æü¤è¤ê¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ¤«¤¤¤±¡×¡¢4·î15Æü¤è¤ê¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì »°¹¥²°¡×¤ÇÂç¹¾¸Í»°¤ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý»ÜÀß / ³«»Ï»þ´ü
Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ±§Æà·î¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡ÊÉÙ»³¸© / ¹õÉô ±§Æà·î²¹Àô¡Ë/ 4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～
Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ¤«¤¤¤±¡ÊÄ»¼è¸© / ³§À¸²¹Àô¡Ë/ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～
Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì »°¹¥²°¡ÊÊ¼¸Ë¸© / ÅòÂ¼²¹Àô¡Ë/ 4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～
¢£Âç¹¾¸Í»°¤ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤È¤Ï
¡¡Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ëー¥×¼«Ëý¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤Ê¡ÖÂç¹¾¸Í»°¤ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ¾Á÷¤Î³¤Á¯¤ä¹õÌÓÏÂµí¤Ê¤É¡¢³¤¤Î¹¬¤«¤é»³¤Î¹¬¤Þ¤Ç¡¢¿©ºà¤Î¼Á¤âÆâÍÆ¤â¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸·Áª¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤è¤ê¡¢¤¢¤ï¤Å¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡¢Premium ÇòÉÍºÌÄ«³Ú¡¢¥Û¥Æ¥ëÍöÉ÷¡¢Premium µ´ÅÜÀî´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Î4»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÁÍýËþÂÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://x.gd/9PG59
¡ÚÂç¹¾¸Í»°¤ÄÀ±¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡Û¤ª¤¹¤¹¤áÍ¼¿©¥á¥Ë¥åー
º¸¡Ë¤ªÀÊ¤Ç¾ø¤·¤¿¤ÆÇ®¡¹¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë³¤Á¯ÉÍ¾ø¤·¡£¥Û¥¿¥Æ¤ä¥¢¥ï¥Ó¡¢¥µ¥¶¥¨¡¢²´éÚ¤Ê¤ÉËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±¦¡Ë¹È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎµÓ¤Î¥Ü¥¤¥ë¤ò¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤´Äó¶¡¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢ÉÍ¾ø¤·¤È¤·¤Æ¾ø¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨³¤Á¯ÉÍ¾ø¤·¤Î¶ñºà¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨»ÅÆþ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥È¥²¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡Ê¥Ð¥ë¥À¥¤¼ï¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥á¤ÈµÓ¤Î¤ß¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
º¸¡Ë¤ªÂ¤¤ê¤Ï¡¢Å·Á³ËÜ¤Þ¤°¤í¡ÊÀÖ¿È¡Ë¡¢¿¿Âä¡¢¥µー¥â¥ó¤Ê¤É¿ô¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£»Ô¾ìÄ¾Á÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯ÅÙÈ´·²¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¦¡Ë¿Íµ¤¤Î°®¤ê¼÷»Ê¤ÏÅ·Á³ËÜ¤Þ¤°¤í¤ÎÀÖ¿È¤ÈÃæ¥È¥í¡¢¿¿Âä¡¢¥µー¥â¥ó¤Ê¤É¤òÂç¥Í¥¿¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤Î¤Û¤«¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ°®¤ê¤ä¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Ìó8¼ïÎà¤Î¤ª¼÷»Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º¸¡Ë¹õÌÓÏÂµí¥íー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤¤¹¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤´ÃÚÁö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¡£¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤í¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¦¡Ë¹á¤Ð¤·¤¤¤¿¤ì¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿È¤È´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¤¿¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Ê¤®¤Î³÷¾Æ¤¡£¤´ÈÓ¤ä¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
½Õ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¤â
6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢½Õ¤Î¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿´¤È¤¤á¤¯¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÈÖ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ä¥·¥åー¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥¯¥ìー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÁÍýÆâÍÆ¤äÄó¶¡´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ±§Æà·î¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Û
¢£½»½ê ÉÙ»³¸©¹õÉô»Ô±§Æà·î²¹Àô267
¢£¥¢¥¯¥»¥¹ ¡Ê¼Ö¡ËËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ» ¹õÉôIC¤è¤êÌó20Ê¬
¡ÊÅÅ¼Ö¡ËÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ» ±§Æà·î²¹Àô±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤ÇÌó5Ê¬
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://x.gd/d8hcy
¡ÚÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì ¤«¤¤¤±¡Û
¢£½»½ê Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô³§À¸²¹Àô4-29-11
¢£¥¢¥¯¥»¥¹ ¡Ê¼Ö¡ËÂçºå¡¦Ì¾¸Å²°ÊýÌÌ¤«¤é ÊÆ»Ò¼«Æ°¼ÖÆ» ÊÆ»ÒIC¤è¤êÌó15Ê¬
¹ÅçÊýÌÌ¤«¤é »³±¢¼«Æ°¼ÖÆ» ÊÆ»ÒÅìIC¤è¤êÌó15Ê¬
¡ÊÅÅ¼Ö¡ËJRÊÆ»Ò±Ø¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://x.gd/MkRlu
¡ÚÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì »°¹¥²°¡Û
¢£½»½ê Ê¼¸Ë¸©ÈþÊý·´¿·²¹ÀôÄ®Åò1671-3
¢£¥¢¥¯¥»¥¹ ¡Ê¼Ö¡ËÂçºå¡¦Ì¾¸Å²°ÊýÌÌ¤«¤é ËÌ¶áµ¦Ë²¬¼«Æ°¼ÖÆ»È¬¼¯É¹¥Î»³IC¤è¤êÌó50Ê¬
¹ÅçÊýÌÌ¤«¤é »³±¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ» ´äÈþIC¤è¤êÌó35Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅÅ¼Ö¡ËJRÉÍºä±Ø¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://x.gd/kXj8N
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾ GENSEN HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò
¢£½êºßÃÏ ¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-16-21¡¡¶äºÂÌÚÈÔ¥Ó¥ë5³¬
¢£ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡ 2017Ç¯12·î5Æü¡ÊÁÏ¶È2001Ç¯11·î¡Ë
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡Àîºê ½Ó²ð
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ¤Ç²¹ÀôÎ¹´Û¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î±¿±Ä»ö¶È¤òÅ¸³«
¡ÊÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ73»ÜÀß¡£2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
¢£URL https://corporate.ooedoonsen.jp/