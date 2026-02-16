HEROZ¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢¾´ýLLM¤¬ÂÐ¶É¤ò¡Ö¸À¸ì²½¡×¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°Ï¸ë¾´ýTV-Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò-¡×¤ÇÄó¶¡³«»Ï
¡¡HEROZ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÎÓ Î´¹°¡¢°Ê²¼¡ÖHEROZ¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§³ÑÅÄ ¹î¡¢°Ê²¼¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢HEROZ¤ÎÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë¾´ýLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥È¥Ã¥×´ý»Î¤ÎÂÐ¶É¤ò¼«Á³¸À¸ì¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°Ï¸ë¾´ýTV-Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò-¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2·î26Æü¡¢Æ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¤Ø¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò·è¤á¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤ëAµé½ç°ÌÀï¤Ç½éÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£HEROZ¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×´ý»Î¤ÎÂÐ¶É¤ò¡Ö¸À¸ì²½¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°Ï¸ë¾´ýTV-Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò-¡×
https://www.youtube.com/@igoshogitv
¢£¡Ö´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢¡Ö´Ñ¤ë¾¡×¤¬°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¿Ê²½
¡¡¶áÇ¯¡¢¼«Ê¬¤Ï»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥×¥í¤Î¾´ý¤ò´ÑÀï¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¡Ö´Ñ¤ë¾¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢HEROZ¤¬³«È¯¤·¤¿AI¤Ë¤è¤ë´ýÉè²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡Ö´ý¿À¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£È×¾å¤Î·ÁÀª¤ò¿ôÃÍ¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢¾´ý¤Î¥ëー¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Á¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÂÐ¶É¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î¡Ö°Ï¸ë¾´ýTV¡×¤Ç¤â2024Ç¯¤«¤é¡Ö´ý¿À¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ì¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤äÌ¾¿ÍÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ç°ÌÀï¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ö´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¶ÉÃæ¤Î¶ÉÌÌ¤ÎÍ×ÅÀ¤äÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸À¸ì²½¤·¡¢¾´ý½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´ÑÀï¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö´ý¿À¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë²òÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ÁÀª¤ÎÊÑ²½¤äÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¼ê¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¼¡¤ÎÅ¸³«¤ò¸À¸ì¤ÇÀ°Íý¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ÞÈ×¾å¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤Î°ì¼ê¤Ï²¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÑÀï¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´ý¿À¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Á¤½¤¦¤«¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÉÌÌ¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÀï¤¤¤Î¾ÇÅÀ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ¶É¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤ÇÀìÌçÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾´ý¤ÎÆÉ¤ß¶Ú¤ä¶ÉÌÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾´ý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÂÐ¶É¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤¬¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢AI²òÀâ¼Ô¤Ë¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Þ¥À¥Ë¥ã¥¤¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Þ¥À¥Ë¥ã¥¤¡×
¡¡¡Ö°Ï¸ë¾´ýTV¡×¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë2·î26Æü¤ÎAµé½ç°ÌÀï¤ÎÃæ·ÑÃæ¡¢Àµ¸á¤«¤é¥Èー¥¯¥·¥çー¤âÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Î³«È¯²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¾å¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×- Æü»þ¡§2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬～12»þ40Ê¬
- ¡Ö°Ï¸ë¾´ýTV-Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò-¡×
https://www.youtube.com/@igoshogitv¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï(https://www.youtube.com/@igoshogitv%E3%81%AB%E3%81%A6%E9%85%8D%E4%BF%A1%E9%96%8B%E5%A7%8B)
- ¡Ö°Ï¸ë¾´ýTV-Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò-¡×¡Êhttps://www.youtube.com/@igoshogitv¡Ë¾å¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊーº´Æ£Å·É§¶åÃÊÀï¤ÎÂÐ¶ÉÃæ·Ñ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤¿HEROZ¤ÎÂç¿¹ÍªÊ¿¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹Ê¸²½Éô¤ÎÂ¼À¥¿®Ìé»á¡Ê¾´ýÃ´Åö¥Ç¥¹¥¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤òÇÛ¿®¡£¾´ý´ÑÀï¤ËAI¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä³«È¯ÈëÏÃ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£²òÀâ¤Î´ý»Î¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¾´ý¤¬¤Ä¤Ê¤²¤¿AI¡ß¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡HEROZ¤Ï2009Ç¯¡¢¡ÖAI¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤¹¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¡ÖAI³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇHEROZ¤Ï¡¢¡Ö´ý¿À¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¾´ý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾´ýÂÐÀï¥²ー¥à¡Ö¾´ý¥¦¥©ー¥º¡ÚÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¸øÇ§¡Û¡×¡¢À¤³¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¾´ýÁª¼ê¸¢¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¾´ýAI¡Ödlshogi with HEROZ¡×¡¢´ýÉèµÏ¿¤Î¼«Æ°²½¡ÖHEROZ Kishin Eye¡×¤Ê¤É¤ÎAI¥µー¥Ó¥¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤âÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¾´ýÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢Ì¾¿ÍÀï¡ÊËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤È¶¦ºÅ¡Ë¤ÈÄ«ÆüÇÕ¾´ý¥ªー¥×¥óÀï¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¥×¥í¤ÎºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¿þÌî³ÈÂç¤Ë¤âÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£Ç¯¤Ç48²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ«Æü¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¾´ýÌ¾¿ÍÀï¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë³ØÀ¸Ì¾¿ÍÀï¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢HEROZ¤ÎÎÓ¤Ï1996Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç1Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÂè19²óÄ«Æü¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡á¼Ì¿¿²¼¡á¡£¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Ç¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤――¡£AI´ë¶È¤Ç¤¢¤ëHEROZ¤È¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î»×¤¤¤¬°ìÃ×¤·¡¢º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Æü¥¢¥Þ¾´ýÌ¾¿ÍÀïÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÎÓÎ´¹°¡á1996Ç¯»£±Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼ÒÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¡ÌîÂ¼¼þ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¯ºö¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶ÈÃ´Åö¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾´ýÊ¸²½¤ÈHEROZ¤Î¹âÅÙ¤ÊAIµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾´ý¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»Ï¤á¤ë¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢HEROZ¤Î¡Ö´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢½ç°ÌÀï¤äÄ«ÆüÇÕ¤ÎÇ®Àï¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾´ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÅÁÅý¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈAI´ë¶È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»É·ãÅª¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
HEROZ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÎÓÎ´¹°ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¥³¥á¥ó¥È
¡¡¾´ý¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÎ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Í¤Î»×¹Í¤ÈÊ¸²½¤ò±Ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾´ý¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ý»Î¤Î»Ø¤·¼ê¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë»×¹Í¤ä´¶¾ð¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö´¶³Ð¤ÇÌ£¤ï¤¦Ê¸²½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¾´ýÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢HEROZ¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀïÅªAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¾¶É¤Î°ì¼ê°ì¼ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾´ýLLM¡Ö´ý¿À¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î¶¨¶È¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¾´ýÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Ï¸ë¤ä¡¢AI¡ßÃÎ¡¢AI¡ßÊóÆ»¤Î²Ä»ë²½¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤âÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÃÎÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ì½ï¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚHEROZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
HEROZ¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤¹¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹AI´ë¶È¤Ç¤¹¡£¾´ýAI¤Î¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÈ¼«AI¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ê¿¼ÁØ³Ø½¬¡ËÅù¤Îµ¡³£³Ø½¬¤Î¸¦µæ³«È¯¤ä¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖHEROZ ASK¡×¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀïÅª¤ÊAI³èÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¤è¤êAI³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³Æ»º¶È¤Ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤òµ¯¤³¤·¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://heroz.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
HEROZ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
Email¡§press@heroz.co.jp
°Ê¾å