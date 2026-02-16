SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー66Ëü¿ÍÄ¶¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ßÀ¸ýµ®¹°¡ß¡Ø²Ö»þ´Ö¡Ù¤¬Â£¤ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¿Þ´Õ¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤²Ö¿Þ´Õ¡×¤¬È¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ê¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼KADOKAWA¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²Ö¤ÎÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø²Ö»þ´Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥¢¥ì¥ó¥¸¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë²Ö¿Þ´Õ ¤¤¤Þ¡¢¿Íµ¤¤Î²Ö503¼ï¡Ù¡ÊÃø¡§ßÀ¸ýµ®¹°¡Ë¤ò2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë²Ö¤Î¾Ò²ð¡£Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é²Ö¤Ë¾Ü¤·¤¯¡ª
ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä²ÖÂ«¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤â¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²Ö¤ÏËº¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î²Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¾Á°¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ÈÆ±¤¸¡£
¡Ø¥¢¥ì¥ó¥¸¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë²Ö¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡¢²Ö¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë1¼ï¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î²Ö¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¤È¤½¤ÎÀâÌÀ¤À¤±¤¬ÊÂ¤Ö½¾Íè¤Î²Ö¿Þ´Õ¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤È²Ö¤Î¾Ò²ð¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö¤ÎÌ¾Á°¤äÆÃÄ§¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢²Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡
¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï²ÖÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¿»÷¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿§¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ²Æ½©Åß¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê²Ö¡¢¹Ô»ö¤Î²Ö¡£ÀÞ¡¹¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¤²Ö¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¿Þ´Õ¤¬¥»¥Ã¥È¤Î¥Úー¥¸¤Ï¡¢½Õ²Æ½©Åß¤ËÊ¬¤±¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤½¤Îµ¨Àá¤Ë°ìÅÙ¤Ï¾þ¤ê¤¿¤¤ÂåÉ½Åª¤Ê²Ö¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Îµ¨Àá¤Î¹á¤ê¤Î¤è¤¤²Ö¡¢¹Ô»ö¤Î¤¿¤á¤Î²Ö¤Ê¤É¡£¤¿¤ÀÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¤¼ïÎà¤Ç¤Î¾þ¤êÊý¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Ïºù¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥ä¥¨¥¶¥¯¥é¤Ç¤ª²Ö¸«¤ò¡ª
²Æ¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ÎÆü¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¤ÁÖ¤ä¤«¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡£
½©¤ÎÂåÉ½²Ö¤Ï¥À¥ê¥¢¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Î¹Ô»ö¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¿ËÍÕ¼ù¤È¼Â¤â¤Î¤À¤±¤Ç¥Ä¥êー¤Ë¡£
¤¢¤Î²Ö¤Ï²Ö²°¤µ¤ó¤Ë¤¤¤ÄÊÂ¤Ö¡© Åú¤¨¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë½Ð²ó¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー
½Õ²Æ½©Åß¤Î¥Úー¥¸¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄêÈÖ¤Î²Ö¤ÈÍÕ¡¢¼Â¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö²Ö²°¤µ¤ó¤ÎÀÚ¤ê²Ö¿Þ´Õ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Öºà¤ÎÆÃÄ§¤ä²Ê¡¢Â°¡¢±ÑÌ¾¡¢ÏÂÌ¾¡¢²Ö¤â¤Á¤ÎÆü¿ô¤ÎÌÜ°Â¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ë¤Û¤«¡¢²Ö²°¤µ¤ó¤ËÊÂ¤Ö»þ´ü¤ò¼¨¤·¤¿½Ð²ó¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£²Ö¤òÇã¤¦¤È¤¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¥¢¥ì¥ó¥¸¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë²Ö¿Þ´Õ ¤¤¤Þ¡¢¿Íµ¤¤Î²Ö503¼ï¡Ù
Ãø¼Ô¡§ßÀ¸ýµ®¹°
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
Äê²Á¡§2,475±ß¡ÊËÜÂÎ2,250±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È½·¿¡§B5È½
¥Úー¥¸¿ô¡§192¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-897900-9
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001214/)
Ãø¼ÔÎ¬Îò
ßÀ¸ýµ®¹°¡Ê¤Ï¤Þ¤°¤Á ¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£Ê¡²¬¤Î²Ö¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ÇÀ¸²Ö¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Á¡¢»ÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞ²ÖÅ¹¤Ø½¢¿¦¡£
¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ö¤Î¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Öºà¤Î¸«¶Ë¤á¡¢°·¤¤Êý¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤ë¡£
±ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤âµòÅÀ¤È¤¹¤ëÅìµþ¡¦¹¾¸ÅÅÄ¤Ë¼«¿È¤ÎÅ¹¤ò³«Å¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸Ä¿Í¤«¤é¤Î¥ªー¥Àー¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁõ²Ö¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²¢À¹¤Ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢²Ö¶È³¦½é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤â±¿±Ä¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/florist.takahirohamaguchi/
¡Ø²Ö»þ´Ö¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£²Ö¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¡¢²Ö¤ÎÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡£²Ö¤ä¥°¥êー¥ó¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¡¢»¨»ï¤ä½ñÀÒ¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»¨»ï¤Ï1991Ç¯ÁÏ´©¡£¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤¤¤±¤Ð¤Ê¡¢Ê¸²½¡¢Æü¡¹¤Î²Ö¤Þ¤Ç¤ò¡¢Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ÈÊ¸¾Ï¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø²Ö»þ´Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤ÎÄê´üÊØ¤Ê¤É¤òÈÎÇäÃæ¡£
¡Ø²Ö»þ´Ö¡Ù´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡Ø²Ö»þ´Ö¡Ù¥Þ¥ë¥·¥§¡§https://hanajikan.jp
¡Ø²Ö»þ´Ö¡Ù¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/hanajikan_magazine
¡Ø²Ö»þ´Ö¡Ù¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡§https://www.facebook.com/hanaenterbrain
¡Ø²Ö»þ´Ö¡ÙX¡§https://x.com/hana_jikan