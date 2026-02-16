¡Ú±Ñ¸¡2µéÂÐºö¡Û¥â¥ê¥Æ¥ÄÀèÀ¸´Æ½¤¡ª¡¡±Ñ¸¡2µé¹ç³Ê¤ËÉ¬¿Ü¤Î±ÑÃ±¸ì¡¦½Ï¸ì¤ò½ÐÂêÉÑÅÙ½ç¤Ë·ÇºÜ¡ª¡¡¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ä2¼¡ÌÌÀÜ¤Ë¤âÂÐ±þ¡ª¡Ø¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ ±Ñ¸¡(R) ±ÑÃ±¸ì¡¦½Ï¸ì 2µé¡ÙÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¶Í¸¶½ñÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìç´ÖÀµºÈ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ø¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ ±Ñ¸¡(R) ±ÑÃ±¸ì¡¦½Ï¸ì 2µé¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±Ñ¸¡2µéÂÐºö¡ÛÃ±¸ìÄ¢¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¡Ø¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë±Ñ¸¡¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ã¶Í¸¶½ñÅ¹¡ä
¥í¥ó¥°¥»¥éー¡Ø¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë±Ñ¸¡ÂÐ±þ¤Î½ñÀÒ¤¬ÄÉ²Ã¡ª¡ÖÉðÅÄ½ÎEnglish¡×¤ä¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMorite2 English Channel¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¿¹ÅÄÅ´ÌéÀèÀ¸´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ËÉÙ¤ÊÃ±¸ì¤Î²òÀâ¤Ç¼ÂÁ©ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
²áµî20Ç¯Ê¬¤Î²áµîÌä¤«¤é¡¢±Ñ¸¡2µé¤ËÉ¬¿Ü¤Î±ÑÃ±¸ì¡¦½Ï¸ì¤ò¸·Áª¡ª
²áµî20Ç¯¤ËÂè1Ìä¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿Ã±¸ì¡¦½Ï¸ì¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª¡¡½ÐÂêÉÑÅÙ½ç¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÍ×¤ÊÃ±¸ì¡¦½Ï¸ì¤«¤é³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ä2¼¡ÌÌÀÜÂÐºö¤Ë¤â¡ª
Ã±¸ìÄ¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«³Ø¼«½¬¤¬Æñ¤·¤¤¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ä2¼¡ÌÌÀÜ¤ÎÂÐºö¥Úー¥¸¤â¼ýÏ¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿··Á¼°»î¸³¡ÊÍ×ÌóÌäÂê¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¼±¤¬¹¤¬¤ë¡¢½¼¼Â¤ÎÃ±¸ì²òÀâ¡ª
¡ÖÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¡¢¤É¤¦»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎãÊ¸¤Î²¼¤Ë»È¤¤Êý¤äÈ¯²»¡¢Îà¸ì¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê²òÀâ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÕÌ£¤ò³Ð¤¨¤¿¸å¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥Ã±¸ì²òÀâ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥Þ¥¹¥¯¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡ª
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸«½Ð¤·¸ì¤Ë¤ÏÎãÊ¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥Þ¥¹¥¯¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£»æÌÌ±¦¾å¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Þ¥¹¥¯¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¡¥¢¥¯¥»¥¹Æó¼¡¸µ¥³ー¥É
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Þ¥¹¥¯¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¡ä
¢¥¥Þ¥¹¥¯¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ ±Ñ¸¡(R) ±ÑÃ±¸ì¡¦½Ï¸ì 2µé¡Ù
´Æ½¤¡§¿¹ÅÄÅ´Ìé¡¡ÊÔ¡§¶Í¸¶½ñÅ¹ÊÔ½¸Éô
Äê²Á¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î14Æü
È½·¿¡§B6ÊÑ·¿È½¡¿352¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-342-01339-3
ÅÅ»ÒÈÇ¡§ÇÛ¿®Í½Äê¤¢¤ê
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¶Í¸¶½ñÅ¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kirihara.co.jp/product/detail/013393/(https://www.kirihara.co.jp/product/detail/013393/)
