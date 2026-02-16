HONDA TAKEO PARK ¡Öasobiba¡Ê¥¢¥½¥Ó¥Ð¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Honda EV¼Ö¤Ë¤è¤ë²ÄÈÂ·¿µëÅÅ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ò¼Â¾Ú¡Ö¤Ê¤ë¤» ¤ß¤½¤·¤ç¤¦¤æ Âè5²ó¤ªµÒÍÍ´¶¼Õº×¡×¤òÉðÍº»Ô¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ó¥À¥«ー¥ºÃæ±ûº´²ì¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©º´²ì»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Ê¤ë¤» ¤ß¤½¤·¤ç¤¦¤æ¡×ÍÍ¤Ë¤è¤ëÂè5²ó¤ªµÒÍÍ´¶¼Õº×¤ò¡¢Åö¼ÒµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¥«ー¥ºÃæ±ûº´²ì ÉðÍº¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡Öasobiba¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
HondaCarsÃæ±ûº´²ì ÉðÍº¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¡³°´Ñ
¸ø±à¡¢¥«¥Õ¥§µ¡Ç½¤òÊ»Àß¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Úasobiba¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Honda¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ÈÃÏ°èËÉºÒ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Honda¤ÎEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢²»¶Áµ¡´ï¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÀßÈ÷¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤Î°ìÉô¤ò¼ÖÎ¾¤«¤é¶¡µë¤¹¤ë¡Ö²ÄÈÂ·¿µëÅÅ¡×¤Î¼Â¾ÚÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Honda¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖN-ONE e:
¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢ÉðÍº»Ô¤È¡ØºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡Ù¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤äÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢Honda¤ÎEV¼Ö¤òÈòÆñ½êÅù¤ØÄó¶¡¤·¡¢Èó¾ïÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤ÆµëÅÅÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÒ³²»þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊ¿»þ¤«¤é³èÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢EVµëÅÅ¤¬ÃÏ°èËÉºÒ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ë¼°
µëÅÅÊýË¡¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¾®¾¾ÉðÍº»ÔÄ¹
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
1. Ì¾¾Î
¤Ê¤ë¤»¤ß¤½¤·¤ç¤¦¤æ Âè5²ó ¤ªµÒÍÍ´¶¼Õº× ¡ß asobiba
2. Æü»þ
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬¡Ê±«Å··è¹Ô¡Ë
3. ²ñ¾ì
ÉðÍº»ÔÉðÍºÄ®Âç»úÉÚ²¬12863-1 ¥Û¥ó¥À¥«ー¥ºÃæ±ûº´²ì ÉðÍº¥¤¥ó¥¿ーÅ¹ asobiba
¢¨ÅöÆü¤ÏÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖJA¤µ¤¬ ÉðÍº»Ù½êÍÍ¡×¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ê²ñ¾ì¤è¤êÅÌÊâÌó450m¡Ë¡£
4. ¼ç¤ÊÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
Ì£Á¹¡¦Ì£¤·¤ç¤¦ ¤ÎÈÎÇä¡¿Ì£Á¹¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª²ñ¡¿ÃÏ¸µ¥¹¥¤ー¥Ä¤ª¤è¤ÓÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä »÷´é³¨¥³ー¥Êー¡¿À°ÂÎ¡¦¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡¦¼ª¤Ä¤ÜÂÎ¸³¡¿¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ëÊªÈÎ¡¦ÂÎ¸³¥Öー¥¹ Â¾
5. ºÇ¿·¾ðÊó
½ÐÅ¹¾ðÊó¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢asobiba¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
asobiba¸ø¼°¥µ¥¤¥È takeo-asobiba.jp(https://takeo-asobiba.jp/)
HONDA TAKEO PARK asobiba
¢©843-0024 ÉðÍº»ÔÉðÍºÄ®Âç»úÉÚ²¬ 12863-1
HondaCars Ãæ±ûº´²ì ÉðÍº¥¤¥ó¥¿ーÅ¹Æâ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Ã´Åö¡§Ì¬ÅÄ¡¿¹â¶¶
070-3524-9404
contact@takeo-asobiba.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d168097-11-561b4d956a55690c62134c89f29ab739.pdf