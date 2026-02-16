DUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë KAWAII LAB.½êÂ°¤Î7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖSWEET STEADY¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¾¦ÉÊÈ¯Çä
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾±º À¶¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨£±¥Ö¥é¥ó¥É¡ØDUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë¡Ù¤Ï¡ÖKAWAII LAB.½êÂ°¤Î7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖSWEET STEADY¡Ê¥¹¥¤ー¥È¥¹¥Æ¥Ç¥£¡Ë¡×¤È¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ú¥¢[SWEET STEADY¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó]¡×¤ò2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È
¢£ÈÎÇä¤ÎÇØ·Ê
¡¡ËÜ»Üºö¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¢TikTok¥·¥ç¥Ã¥×¤äQoo10¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¶¯²½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¿»Æ©¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Ç¥å¥ª ¥¶¡¡¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¥·¥êー¥ºÇä¾å7Ç¯Ï¢Â³No.1¢¨1¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á173´§¢¨£²¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ª¡¡¥¶¡¡¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ú¥¢¡×¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëKAWAII LAB.½êÂ°¤Î7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖSWEET STEADY¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ASOBISYSTEM¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Öasuka¡×»á¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÇÛ¤·¤¿³°È¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥å¥·¥å¡¢¥·ー¥ë¡¢¡ÖSWEET STEADY¡×¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡Ê£¸¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±ËçÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¤È¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡(³ô)ÉÙ»Î·ÐºÑ¡Ö²½¾ÑÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Í×Í÷ 2025 No.2¡¢2022 No.1¡¢2021 No.1¡×¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥§¥¢¡Ê2018Ç¯～2024Ç¯¡¡¶â³Û¡Ë
¢¨£²¡¡½¸·×´ü´Ö¡¡2018Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯7·î7Æü
¢£7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖSWEET STEADY¡Ê¥¹¥¤ー¥È ¥¹¥Æ¥Ç¥£¡Ë¡×¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥á¥ó¥Ðー¤Ï±üÅÄºÌÍ§¡¢²»°æ·ë°á¡¢·ªÅÄ¤Ê¤Ä¤«¡¢±öÀîè½À¤¡¢¾±»Ê¤Ê¤®¤µ¡¢ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¡¢»³ÆâºéÆà¤Î7Ì¾¡£
ASOBISYSTEM¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤è¤ê¡¢2024Ç¯1·î¤Ë·ëÀ®¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤(SWEET)¡×¤ò½¸¤á¤¿²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÃå¼Â¤Ë(STEADY)¡×°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://sweetsteady.asobisystem.com/
¢£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Öasuka¡×¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ASOBISYSTEM¤Ë½êÂ°¤¹¤ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Öasuka¡×¡£
¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTGC teen¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÃ´Åö¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¥¬ー¥êー¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤òÂª¤¨¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤¬ÆÀ°Õ¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï13.6Ëü¿Í¡£
https://asobisystem.com/talent/asuka/
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ú¥¢[SWEET STEADY¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó]
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î13Æü
ÈÎÇäÀè¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ (°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡TikTok¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡Qoo10¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ø¼°(https://www.qoo10.jp/shop/premier-antiaging)¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ë¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
ÆâÍÆÎÌ¡§66g
ÉÕÂ°ÉÊ
- ¥·¥å¥·¥å¡§¡Öasuka¡×»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¡ÖSWEET STEADY¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥·¥å¥·¥å¡¡1ÅÀ
- ¥·ー¥ë¡§¡¡¡Öasuka¡×»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¡ÖSWEET STEADY¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥·ー¥ë¡¡1Ëç
- ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡§¡¡¡¡¸Ä¿Í7¼ïÎà¡¢½¸¹ç1¼ïÎà¤Î·×8¼ïÎà¤Î¤¦¤Á1Ëç¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¡ØDUO¡Ê¥Ç¥å¥ª¡Ë¡Ù¤Î¡Ö¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Íî¤È¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨£±¡£È©¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÁÇÈ©ÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢È©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼«Á³¤È¡¢²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î£²¤Ä¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨£±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
https://www.p-antiaging.com/duo/
¢¨£±Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖForever vivid ¿Í¤Î»þ´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¤ò¡¢²ò¤Êü¤Ä¡£Untether time.¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÇ¯Îð¤«¤é²ò¤Êü¤Á¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âµ±¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢»ö¶È¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥«¥Ð¥êー»ö¶È¤Ø¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-6-1
ÀßÎ©Æü¡¡2009Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊµÚ¤Ó¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢Í¢½ÐÆþ¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢²·µÚ¤Ó¾®Çä¶ÈÌ³