¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦´é¹ç¤ï¤»¥×¥é¥ó¡ÖIWAI¡×¤Ë½Õ¸ÂÄê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤òÄÉ²Ãーー¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾¡¢2·î28Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
ÎÁÍý¥¤¥áー¥¸
ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥£¥ë¥¢¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅÄÄ®326-30¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀÐ Êô¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾¡×¤Ï¡¢Î¾²È´é¹ç¤ï¤»ÀìÍÑ¥×¥é¥ó¡ÖIWAI¡×¤Ë½Õ¸ÂÄê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤òÄÉ²Ã¤·¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤è¤ê4·îËö¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÁª¤Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¯²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤àÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬µá¤á¤ë¡Ö¤ªÎÁÍý¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¿Ê¤à¥Õ¥ë¥³ー¥¹·Á¼°¡×¡Ö²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦ËþÂÅÙ¤¬¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ç¸ò¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´é¹ç¤ï¤»¤Ï¡Öµ·¼°¡×¤«¤é¡Ö½Ë¤¦»þ´Ö¡×¤Ø--¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¨¤ë¡ÖIWAI¡×¤Ë¡¢¤³¤Î½Õ¡¢²Ú¤ä¤«¤Êµ¨Àá¸ÂÄê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ½Õ¸ÂÄê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥åー ³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/65_1_30b08d369fef5b3c6e20c31fdf1978a1.jpg?v=202602160251 ]
¢£ ¤Ê¤¼º£¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Ë"¥Õ¥ì¥ó¥Á"¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¢¡¼ã¤¤À¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½
¡Ö¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤º¤Ë²á¤´¤»¤ë¾å¼Á¶õ´Ö¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÄâ¤è¤ê¤â¡Ö¶õ´Ö¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬Áý²Ã¡£´é¹ç¤ï¤»¤ò¡Öµ·¼°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ÈÂ²¤Ç½Ë¤¦ºÇ½é¤Î»þ´Ö¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ÆÀ¤Âå¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤ÍýÍ³
¥Õ¥ë¥³ー¥¹·Á¼°¤Î¤¿¤á¿Ê¹Ô¤ËÌÂ¤ï¤º°Â¿´¡£°ì»®¤º¤ÄÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿©»ö¤Î¥Úー¥¹¤¬Â·¤¤¡¢¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤"¥Õ¥ì¥ó¥Á"¤È¤¤¤¦ÁªÂò
Âç»®ÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤Î¹ç´Ö¤ËÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÎÁÍýÀâÌÀ¤¬²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Ä¼¼¡ß¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ë¤è¤êÄÀÌÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£ ´é¹ç¤ï¤»¥×¥é¥ó¡ÖIWAI¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1¡¥ÏÂµí¤ò´Þ¤à¹ë²Ú8ÉÊ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥³ー¥¹
ÃÏ¸µ¿©ºà¤È¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á8ÉÊ¥³ー¥¹¡£¥³ー¥¹·Á¼°¤Ê¤Î¤Ç¿Ê¹Ô¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2¡¥´°Á´¸Ä¼¼¡õ¥×¥é¥ó¥Êー¥µ¥Ýー¥È
´°Á´¸Ä¼¼¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Êー¤¬½àÈ÷¤«¤éÅöÆü¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯¡õÁõ¾þ¹þ¤ß¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó
´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¡¢¸Ä¼¼ÎÁ¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¡£¤³¤Î½Õ¤Ï¸ÂÄê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê´é¹ç¤ï¤»¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥é¥óÆâÍÆ¡¦ÎÁ¶â[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/65_2_67555413b62611817ba168819181ca98.jpg?v=202602160251 ]
¢£ ¤³¤ó¤Ê¤´²ÈÂ²¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦·ø¶ì¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¾ì½ê¤Ç´é¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤
¡¦¿Ê¹Ô¤äÃÊ¼è¤ê¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
¡¦Î¾²È¤¬²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤
¡¦½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¿©»ö¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤
¡¦¥×¥í¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤
¢£ Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾
½êºßÃÏ¡§¢©430-0944 ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅÄÄ®223-21
ÅÅÏÃ¡§053-413-0880¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á 11:30～14:00¡ÊLO 13:30¡Ë¡¿¥Ç¥£¥Êー 17:30～21:00¡ÊLO 20:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Ï±Ä¶È¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§250Âæ´°È÷
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÉÍ¾¾±Ø¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
URL¡§https://www.l-qsh.com/restaurant/
³°´Ñ/¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾
¢£¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾
ÁÏ¶È36Ç¯¡¢¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»½Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÍ¾¾¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ªÎÁÍý¤òÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÉÍ¾¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊºÇ¹âµé¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óSTORY¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥£¥ë¥¢¥ó
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅÄÄ®326-30
ÀÅ²¬¸©À¾Éô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ2¤Ä¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡¢4¤Ä¤Î·ëº§¼°¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤ÎÁí¹ç´ë¶È
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤â±Ä¶È¤ò¤¹¤ë¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥ó¡×¡Ö¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾¡×¤ÏµÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´·ëº§¼°²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ÎÉÍ¾¾³¹Ãæ¥¨¥ê¥¢3Å¹ÊÞ5¤Ä¤Î¥Ñー¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤Ï¤´´õË¾¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´ë¶ÈÍÍ¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
