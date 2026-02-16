¡ÚUN GRAIN¡Û20¼ï¤«¤éÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¡£½Õ¤òºÌ¤ë¸ÂÄê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥× 2·î16Æü(·î)¤è¤êÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÆìÉð»Î¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º¡Ê¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¥µ¥¤¥º¤Î¤ª²Û»Ò¡ËÀìÌçÅ¹¡ÖUN GRAIN¡Ê¥¢¥ó ¥°¥é¥ó¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤ä½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½Õ¸ÂÄê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤êÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤«¤éµ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¤Þ¤ÇÁ´20¼ï¤¢¤ëUN GRAIN¤Î¾Æ²Û»Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Â£¤ëÁê¼ê¤ä¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â£¤ëÊý¤Ë¤â¼õ¤±¼è¤ëÊý¤Ë¤â¿´¤Ë»Ä¤ëÂ£¤êÊª¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
UN GRAIN ½Õ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡UN GRAIN¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È³Ú¤·¤à¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢20¸ÄÆþ¤ê¡¦6¸ÄÆþ¤ê¡¦3¸ÄÆþ¤ê¤Î3¼ïÎà¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»È¢¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
UN GRAIN¤Î¾Æ²Û»ÒÁ´20¼ï¤ò°ìÅÙ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ê¤ÉÂç¿Í¿ô¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¡£6¸ÄÆþ¤ê¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¡¢3¸ÄÆþ¤ê¤Ïµ¤·Ú¤ËÅÏ¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡£Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤ª¹¥¤ß¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢Â£¤ë¥·ー¥ó¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤ë¤Ò¤ÈÈ¢¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
UN GRAIN¥·¥§¥Õ²¬ß·¤È¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¥º²ñ°÷¸þ¤±¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£UN GRAIN¤Î¾Æ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ ¢ãÅ¹Æ¬ÈÎÇä¢ä Áª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Á´20¼ïÆþ¤ê
¡Ú20¸ÄÈ¢¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
UN GRAIN¤Î¾Æ²Û»ÒÁ´20¼ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢Ì´¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£Á´¼ïÎà¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¾Æ²Û»Ò¤ò20¸Ä¼«Í³¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Ê¤É¤Î¡ÈÂç¿Í¿ô¸þ¤±¥®¥Õ¥È¡É¤Ë¡¢Áª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤â°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£È¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢¿´ÃÆ¤à¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¤ª¤¹¤¹¤á¥»¥Ã¥È>
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Á´20¼ïÆþ¤ê
²Á³Ê 11,270±ß(ÀÇ¹þ)
¡öµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°
¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º6¸Ä¥»¥Ã¥È～¥µ¥ó¥»ー¥ë¥â¥ó～
¡Ú6¸ÄÈ¢¡Û¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
Å¹Æ¬¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î6¸ÄÆþ¤ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê¾Æ²Û»Ò¤ò¼«Í³¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º6¸Ä¥»¥Ã¥È～¥µ¥ó¥»ー¥ë¥â¥ó～¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¡É¤òÁÛ¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÁª¤ÖÂ£¤êÊª¤Ë¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
<¤ª¤¹¤¹¤á¥»¥Ã¥È>
¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º6¸Ä¥»¥Ã¥È～¥µ¥ó¥»ー¥ë¥â¥ó～
²Á³Ê 3,330±ß(ÀÇ¹þ)
¡öµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°
¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º3¸Ä¥»¥Ã¥È
¡Ú3¸ÄÈ¢¡Û¥×¥Á¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
º£²óÆÃÊÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢3¸ÄÆþ¤ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¿Íµ¤¤Î¾Æ²Û»Ò3¼ï¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¤Ïº¸¤«¤é¡§¥Öー¥ë ¥É ¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È ¥·¥È¥í¥ó¡¿¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó ¥«¥Õ¥§¡¿¥µ¥Ö¥ì ¥Æ ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡Ë¡£»öÁ°Í½Ìó¤Ê¤é¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡È¥×¥Á¥®¥Õ¥È¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
<¤ª¤¹¤¹¤á¥»¥Ã¥È>
¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º3¸Ä¥»¥Ã¥È¡¡
²Á³Ê 1,950±ß(ÀÇ¹þ)
¡öµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°
¡ö¤³¤Á¤é¤ÎÈ¢¤ÏÍÎÁ¡Ê220±ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡
¡¡ ¢ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä¢ä ¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º6¸Ä¥»¥Ã¥È～¥µ¥ó¥»ー¥ë¥â¥ó～
¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º6¸Ä¥»¥Ã¥È～¥µ¥ó¥»ー¥ë¥â¥ó～ ¾Æ²Û»Ò
¡Ø¿´¤ò¹þ¤á¤Æ-sincerement-¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢¤¯¤Á¤É¤±¤Î¤è¤µ¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤Ê¤ÉÁÇºà¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ëºÌ¤êË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤ËËèÇ¯¹¥É¾¤Î¾Æ²Û»Ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥È¥É¥Õ¥ê¥å¥¤ ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ö¥ê¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¿©´¶¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î£¶ÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£ÇÛÁ÷¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÊÌ¤ÎÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÛÆ°¤ä¸æÎé¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÊý¤Ø´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º6¸Ä¥»¥Ã¥È～¥µ¥ó¥»ー¥ë¥â¥ó～
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º6¸Ä¥»¥Ã¥È～¥µ¥ó¥»ー¥ë¥â¥ó～
Æâ¡¡ÍÆ¡§¡ÊÈ¢¼Ì¿¿¤Îº¸¤«¤é¡Ë¥Íー¥¸¥å ¥Ð¥Ëー¥æ¡¢¥à¥é¥ó¥° ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡¢¥µ¥Ö¥ì ¥«¥«¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó ¥«¥Õ¥§¡¢¥Ñー¥È¥É¥Õ¥ê¥å¥¤ ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ö¥ê¥³¡¢¥µ¥Ö¥ì ¥¨¥é¥Ö¥ë
²Á¡¡³Ê¡§3,330±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î16Æü(·î)～3·î31Æü(²Ð)
¹ØÆþÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×BASE
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://ungrain.theshop.jp/¡¡
¡¡ ¢ã¥á¥ó¥Ðー¥º²ñ°÷ÀìÍÑ¢ä ¥¢¥½¥ë¥Æ¥£¥â¥ó ¥×¥ë¥ß¥¨II
¥á¥ó¥Ðー¥º²ñ°÷¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥½¥ë¥Æ¥£¥â¥ó ¥×¥ë¥ß¥¨II¡×¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÁª¤ÓÈ´¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤¿¾Æ²Û»Ò12¼ï¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÂÄê´Ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¾Æ²Û»Ò6¼ï¤¬Æþ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Á¡ºÙ¤Ê¿©´¶¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£´Ì¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÂ£¤êÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥½¥ë¥Æ¥£¥â¥ó ¥×¥ë¥ß¥¨II
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¥½¥ë¥Æ¥£¥â¥ó ¥×¥ë¥ß¥¨II
Æâ¡¡ÍÆ¡§·×12¼ï
¡Ê»®À¹¤ê¼Ì¿¿¡§¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¡Ë¥Öー¥ë¥É ¥Íー¥¸¥å¡ú¡¢¥ê¥ó¥Ä¥¡ー¡ú ¡¢¥µ¥Ö¥ì ¥Ð¥Ëー¥æ¡¢¥¬¥ì¥Ã¥È ¥Ê¥ó¥Æ¡ú¡¢¥µ¥Ö¥ì ¥«¥«¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥Á¥å¥¤¥ë ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡ú¡¢¥¯¥í¥Ã¥«¥ó¡ú ¡¢¥µ¥Ö¥ì ¥¨¥Ô¥»¡¢¥à¥é¥ó¥° ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡¢¥µ¥Ö¥ì ¥«¥«¥ª¡¢¥Ô¥¹¥¿ー¥·¥å ¥¹¥¯¥ì¡ú ¡¢¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó ¥«¥Õ¥§¡¡
¢¨¡ú¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Î´Ì¤À¤±¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á¡¡³Ê¡§5,800±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡öÀìÍÑ¥·¥ç¥Ã¥ÑーÉÕ¤
¥¢¥½¥ë¥Æ¥£¥â¥ó ¥×¥ë¥ß¥¨II¤Î¾Æ²Û»Ò
¡¡ABOUT UN GRAIN
²¬ß· ¹â»Ö¡Ê¤ª¤«¤¶¤ï ¤¿¤«¤·¡Ë
²¬ß· ¹â»Ö¡Ê¤ª¤«¤¶¤ï ¤¿¤«¤·¡Ë∥ ¥·¥§¥Õ ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨
2016 ºë¶Ì¥Ù¥ë¥¨¥Ý¥Ã¥¯À½²ÛÄ´ÍýÀìÌç³Ø¹» Â´¶È
2016 ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥Ñ¥ê¥»¥ô¥§¥¤¥æ Æþ¼Ò 8Ç¯´Ö¶ÐÌ³
¡¡¡¡ ºß¿¦Ãæ¤ÏÀ¸²Û»Ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò£²Ç¯¡¢¾Æ²Û»Ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò1Ç¯ÎòÇ¤
¡¡¡¡ ¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö
2023 ÅÏÊ©¡¡¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ Au chant Du Coq ¤Ë¤Æ¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à
2024 UN GRAIN¤ËÆþÅ¹
11·î¤Ë¤ÏÆâ³¤ÇÕ¤ÎÌ£³ÐÉôÌç¤Ë¤Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢
¡¡¡¡ ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë
2025 ¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë½¢Ç¤
UN GRAIN¥í¥´
UN GRAIN ∥ ¥¢¥ó ¥°¥é¥ó
¡ÖUN GRAIN¡×¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ú°ìÎ³¤Î¼ï¡Û¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÎ³¤Î¼ï¤«¤éÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤ËÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿°ìÎ³¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¼ï¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È»þ¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂçÀÚ¤Ë¡ÖUN GRAIN¡×¤È¤¤¤¦°ìÎ³¤Î¼ï¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥óÊ»Àß·¿¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Ç¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ïµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UN GRAIN¥·¥§¥Õ²¬ß·¤È¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Êç½¸ ∥
UN GRAIN¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¥ß¥Ë¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ats-entry.hito-link.jp/sites/yokumoku/matter/matters/100958
UN GRAIN
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-8-17 ¥×¥ë¥ß¥¨¥Ó¥ë1³¬
É½»²Æ»±ØB1½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ15Ê¬
TEL/FAX 03-5778-6161
±Ä¶È»þ´Ö 11:00～18:00¡¡¿åÍËÄêµÙ
www.ungrain.tokyo(https://www.ungrain.tokyo/)
Instagram¡§ungrain_tokyo(https://www.instagram.com/ungrain_tokyo/)
https://prtimes.jp/a/?f=d12005-403-38bd10654971808194427a8b9dcd225f.pdf