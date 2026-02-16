¥ïー¥ë¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢Á´¼Ò°÷¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÖTHE ONE 2026¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷»²²Ã·¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE ONE 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2053Ç¯¡ÖÀ¤³¦No.1 Well-being Company¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÃæ´ü¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¡£¿ÍÅª»ñËÜµÚ¤Ó¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÂç·¿Åê»ñ¡¢Áí¹ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¡¢¸½¾ìÈ¯¤Î»ö¶ÈÄó°ÆÀ©ÅÙ¡ÖNEXT PITCH¡×¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥ÁíÎÏ¤Ç¤ÎÈóÏ¢Â³À®Ä¹¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¤ÎÄ©Àï¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢Well-being¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢À¤³¦No.1Well-being Company¤Ø¤Î¿Ê²½¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«1-37-5 Çò¼÷ËÜ¼Ò¥Ó¥ë4F¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¾ë Âç¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡¢Çò¼÷¥Ûー¥ë7F¤Ë¤ÆÁ´¼Ò°÷»²²Ã·¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE ONE 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»Ìó330Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢2026Ç¯¤ÎÈóÏ¢Â³À®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÀïÎ¬¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊý¿Ë¶¦Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ëÀïÎ¬È¯É½¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï¡¢Ç®ÎÌ¤È¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèºÇÂç¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¸½ºßÃÏ¤È³Ð¸ç¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2053Ç¯¡ÖÀ¤³¦No.1Well-being Company¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï
ÂåÉ½¤Î¹â¾ëÂç¼ù¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÀ¤³¦°ìË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose¤ò²þ¤á¤Æ·Ç¤²¡¢2053Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦No.1 Well-being Company¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦30Ç¯¹½ÁÛ¤òÀë¸À¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê°ìÇ¯¡£¤³¤³¤«¤éËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×
¤È¸ì¤ê¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÎÏ¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ´ü¥×¥é¥ó¡ÖASPIRATION 2028¡×»ÏÆ°
¼èÄùÌò¤ÎÊ¡²¬´²¤è¤ê¡¢Ãæ´ü¥×¥é¥ó¡ÖASPIRATION 2028¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÀïÎ¬Åª¤ÊÇã¼ý¤È¿·µ¬»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤è¤ë¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÊ£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏ½Ð
¡¦¿ÍÅª»ñËÜµÚ¤Ó¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÂç·¿Åê»ñ
¡¦Áí¹ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½
¡Ö·Ð±ÄÀïÎ¬ ¡ß ÀÑ¶ËÅªÀ®Ä¹»ñËÜ¤ÎÅê²¼ ¡ß ´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç»Ô¾ì¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ»ö¶ÈÉô¤Î¡Ö¹ñÆâNo.1¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó
¡ÚCRONOS¡Û
ÆüËÜÈ¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¡£
¡ÚBEYOND¡Û
¥È¥ìー¥Êー°éÀ®¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ö¥é¥¤¥Õ¥á¥¤¥¯¥¸¥à¡×¤òÁÏ½Ð¡£
¡Úb-monster¡Û
Á´¹ñ½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ß¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¤è¤ëÇ®¶¸ÂÎ¸³¤ò¶¯²½¡£
¡ÚPilates KASANE¡Û
¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー°éÀ®¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤«¤éºÇ¤âÁª¤Ð¤ì¤ëPilates Studio¤Ø¤Î´Ä¶À°È÷¡£
³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡Ö¹ñÆâNo.1¡×¤ò¶¦ÄÌÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤Ë³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¡Ö»Ö¡×¤¬·Ð±Ä¤òÆ°¤«¤¹¡ÖNEXT PITCH¡×
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÃæ¤«¤éÁª¹Í¥Õ¥íー¤ò·Ð¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Àº±Ô5Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£
Ìò¿¦¤ä¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢Î©¾ì¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢°ì¿Í¤Î¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤ØÄ¾ÀÜ¡¢Ì¤Íè¤Î¥ïー¥ë¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Î¹½ÁÛ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ©ºîÊª¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤ëÁÈ¿¥ÊÑ³×¡×¤ä¡¢¡ÖAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëLTVºÇÂç²½¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¶È³¦¤ÎÉ¸½à¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥È¥ìー¥Êー¸¦½¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î²òÁüÅÙ¤È·Ð±ÄÅª»ëÅÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÄó°Æ¤¬Â³½Ð¡£
ÂåÉ½¤Î¹â¾ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¿Ø¤¬¡¢ÅÐÃÅ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢²ñ¼Ò¤òÆ°¤«¤¹¡×
¥ïー¥ë¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ïー¥ë¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢Well-being¤ò¼´¤Ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»º¶È¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Õ¥£¥Ã¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§¹â¾ë Âç¼ù
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«1-37-5 Çò¼÷ËÜ¼Ò¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡§2017Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡ÚBEYOND¡Û¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚPilates KASANE¡Û¡¢°Å°Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Úb-monster¡Û¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚBeEARTH¡Û¡¢¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚCRONOS¡Û¤Î±¿±Ä
URL¡§https://world-fit.co.jp/
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Õ¥£¥Ã¥È
PRÃ´Åö¡§ÀÖºä
TEL¡§03-5778-4167
MAIL¡§wf-corporate-pr@world-fit.co.jp