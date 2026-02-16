¡ÚMarkeZine Day 2026 Spring¡Û»²²ÃÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ¡ª¥¹¥Ý¥ó¥µーÏÈ¤Ï¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Áá´üËþÏÈ¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Öº£¡×¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î3Æü¡¦4Æü¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è½®Ä®5¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±±°æ¤«¤ª¤ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Þー¥±¥¿ー¸þ¤±Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMarkeZine Day 2026 Spring¡×¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³«ºÅÈ¯É½Ä¾¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÏÈ¤Ï¤¹¤Ç¤ËËþÏÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¡ÊÌµÎÁ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Öº£¡×¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMarkeZine Day¡×
¢£Íè¾ìÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ¡ª¥¹¥Ý¥ó¥µーÏÈ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤ÇËþÏÈ¤Ë
¡ÖMarkeZine Day¡Ê¥Þー¥±¥¸¥ó¥Ç¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMarkeZine¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Îº£¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç60°Ê¾å¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¿Ø¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¶¨»¿³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¼¨¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ç»ÅÙ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²²ÃÅÐÏ¿¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªMarkeZineÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð
¡ÖMarkeZine Day¡¡2026 Spring¡×¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ß¤´Ä°¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ËþÀÊ´Ö¶á¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～10:40
¤¤¤Þ¤Î´¶Æ°¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊ¸²½¤ò·ë¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¡ÖBAR ¥°¥é¥¹¤È¥³¥È¥Ð¡×¤«¤é³Ø¤ÖÂÎ¸³¤È°¦Ãå¤ÎÀß·×½Ñ
ÅÏîµ ¹¯ÂÀÏº [¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥àTakram¡¿ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø]/µÆÃÓ Í§Î¤ [¥µ¥ó¥È¥êー]
¡ü3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë18:20～19:00
À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ë³Ø¤Ö¡¢¡È¿ä¤·³è¼Ò²ñ¡É¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¨¡¨¡¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª»þ´Ö¡×¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³Àß·×¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSanrio¡Ü¡×¤ÎÁ´ËÆ
ÅÄ¸ý Êâ [¥µ¥ó¥ê¥ª]
¡ü3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～10:40
AI»þÂå¤ÎSEO¡¢BtoB´ë¶È¤ÏÀïÎ¬¤ÎÅ¾´¹¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¥¢¥É¥Ó¤Èfreee¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ê²¾¡Ë¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§·ª¸¶ ¹¯ÂÀ [ºÍÎ®]/Manish Prabhune¡Ê¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥é¥Ö¥Í¡Ë [¥¢¥É¥Ó]/»°±º ÕòÂÀ [¥Õ¥êー]
¡ü3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë15:20～15:50
¤¤Ì¤¿»õ²Ê±¡Ä¹¤ËÊ¹¤¯¡ª2026Ç¯ÈÇ¡¦ÎÉ¤¤¹¹ð¡¿°¤¤¹¹ð¡¡¿ô½½²¯±ß¤Î¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ãæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Î¼ÂÏ¿
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§°¤Éô ·½»Ê [¥¢¥Ê¥°¥é¥à¡¿¥×¥ìー¥¹¥á¥ó¥È]/¤¤Ì¤¿ ÂÙÏÂ [¤¤Ì¤¿»õ²Ê]
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§MarkeZine Day 2026 Spring
Æü»þ¡§
2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～19:00¡Ê9:30¼õÉÕ³«»Ï/18:45ºÇ½ª¼õÉÕ¡Ë
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～18:15¡Ê9:30¼õÉÕ³«»Ï/18:00ºÇ½ª¼õÉÕ¡Ë
¢¨º©¿Æ²ñ¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦ÃêÁª¡Ë¡§3·î4Æü 18:30～20:00Í½Äê
²ñ¾ì¡§£Ê£Ð¥¿¥ïー ¥Ûー¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ7ÈÖ2¹æ £Ë£É£Ô£Ô£Å 4³¬¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò MarkeZineÊÔ½¸Éô
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://event.shoeisha.jp/mzday
¡Ú¼¡²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Û2026Ç¯5·î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¡ÖMarkeZine Day 2026 Online¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖAI¤Ç²ò¤Êü¤Ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿¿²Á¡×¡£Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö3·î¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µーÏÈ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼êË¡¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¨»¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¸æ¼Ò¤Î»Üºö¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¾Î¡§MarkeZine Day 2026 Online¡Ê²¾¡Ë
Æü»þ¡§2026Ç¯5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò MarkeZineÊÔ½¸Éô
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢¦¶¨»¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.shoeisha.co.jp/ad/form?media=MZD